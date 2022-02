Vivir lejos de los focos

Vivimos en una sociedad donde se laurea a los que aspiran a ser los primeros, aunque hay otra gente que se dedica a criticar y despellejar buscando algún punto oscuro cuando alguien destaca. ¿Y qué pasa con los que nos gusta vivir tranquilos en un segundo plano, porque así somos más felices? En este país se premia a los que hablan alto, aunque realmente no digan nada, muestran sus "conquistas", se sienten acomodados siendo el centro de atención e incluso piensan de sí mismos que son la última Coca-Cola del desierto. A ellos se refiere Joaquín Sabina cuando cantaba "es mentira que acepte que el ombligo del mundo no soy yo".

Otros, en cambio, tenemos un trabajo poco conocido, y pretendemos ser los mejores en el mismo, sin buscar la gloria, la fama ni el reconocimiento. De hecho, tampoco deseamos gustarle a todo el mundo, y así podemos evitar tratar con algunos imbéciles.

Y es que no todos tenemos las mismas motivaciones y ambiciones

¿Que sería un árbitro sin linier, un equipo de fútbol sin un centrocampista defensivo, una banda de rock sin un batería (el añorado Charlie Watts, de los Rolling, sería el ejemplo por antonomasia), un restaurante sin jefe de cocina, un juzgado sin Laj, una empresa sin jefe de personal, una comisaría sin subinspector? Puedes ganar un Grand Slam de tenis siendo jugador de dobles. Y en la parte que me toca, ¿sería posible la tramitación correcta de un procedimiento en el juzgado sin un procurador de los tribunales que haga bien su trabajo y se tome el máximo interés en el mismo? ¿O la recuperación de una deuda? Todos los focos son para el letrado, pero sin nosotros, la justicia no sería ágil y eficaz. Y es que, como dice el catedrático de la Universidad de Alicante, Manuel Desantes: "Una justicia que tarda años en producirse no es justicia".

Y no deja de ser curioso que el actor secundario más conocido en el planeta sea un dibujo, un personaje de la serie "los Simpson". Todo el mundo sabe quién es Neil Amstrong, (para los de la ESO, ni es ciclista, ni tocó nunca la trompeta), pero ¿quién conoce al astronauta Michael Collins (otra vez para los de la ESO, no lideró ninguna revolución en Irlanda) que llegó ese día también a la Luna, pero no bajó de la nave? Ni siquiera Buzz Aldrin, el otro hombre que pisó la Luna, es conocido por el gran público.

El problema son los que educan a los niños diciéndoles que tienen que ser los números 1 y levantar la mano en clase. ¿Y si eres tímido? La solución puede ser mejorar la educación. Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo, y Víctor Hugo que la ignorancia es peor que la miseria. Sin embargo, hoy en día es más importante el destacar y llamar la atención que la cultura y el conocimiento. Y lo digo yo que, como decía mi madre, tengo una gran incultura general.

Disfrutar de vivir en un segundo plano, es muy cómodo si trabajas bien. Puedes ser brillante, haciendo difícil que te sustituyan, pero sin necesidad de ser popular. Como decía aquel actor, tener éxito no es ser conocido, sino poder decir que no. Y es que en el trabajo hay que buscar, no ya la perfección, sino incluso la excelencia.

En tu vida personal, en cambio, dudo que precises ser competitivo, la vida diaria no consiste en ser un ganador o un perdedor, sino ser uno mismo, y aportar algo positivo a quien pase un rato contigo. Puedes cantar una canción de Elvis bajo la ducha desafinando, sin sonrojarte, o correr la maratón de Valencia en 5 horas, terminando de los últimos. Sin embargo, allí no soy un fracasado ni un perdedor, sino un finisher (que, aunque no me gusten los anglicismos, éste queda muy elegante). Un amigo, en cambio, se cabreaba porque había superado las 3 horas y media ¿Quién pensáis que estaba más contento de los dos?

Terminaré con una canción de M-Clan que me representa "Soy el antihéroe, no me trate de usted". ¿Y para los les gusta que les hablen de usted, que les den tratamiento de ilustrísimo y excelentísimo, que su ego les exige ser los primeros, pero realmente no han empatado con nadie? Son los que te dicen ¿me entiendes?, llamándote tonto, en vez de ¿me explico?. Para sus "majestades" tengo una frase de Sandor Marai (lo leí en la introducción de la novela "La canción de Dorotea", de Rosa Regas): "El deseo de ser diferente de lo que eres es la mayor tragedia con que el destino puede castigar a una persona".