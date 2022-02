Como muchos de ustedes sabrán los dioses son muy celosos de su intimidad y es por ello por lo que se cuentan muchos relatos desde la antigüedad en los que leemos como estos utilizan distintos ardides para evitar que los mortales adviertan su presencia, bien sea corriendo un tupido velo que impida su visión directa a los unos o llevando a la confusión e incluso a la locura a otros.

Esto, que podría parecer para muchos una mera ficción, tiene su correspondencia en los días actuales.

En efecto, si ustedes leen la información disponible sobre la dama de Elche en distintas instituciones, uno se queda perplejo de las conclusiones que allí se exponen, pareciéndome a mí que esos dioses siguen haciendo de las suyas, pues resulta incomprensible el que tantas personas estudiadas sigan aun defendiendo extrañas hipótesis que no cuentan con ningún punto de apoyo. No es de recibo que pasados más de cien años desde su descubrimiento se siga aun sosteniendo que la representada se trata de una mujer. Tampoco es de recibo el que aún se siga confundiendo al personal con un término tan ambiguo como el de íbero, para añadir a continuación que su tallista tenía un origen griego sin mayor explicación. El colmo del disparate llega cuando nos indican que esos discos que vemos a los laterales de la cabeza de la dama tenían como función el recoger su pelo, resultando patente que eso deviene imposible por cuanto esos discos no disponen de los huecos que permitirían ejercer esa función. Creo que ya va siendo hora de poner un poco de orden en todo esto, sin duda ustedes necesitan de una explicación mucho más racional.