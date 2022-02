Felicidades a Carles Cortés por su artículo De tertúlies literàries: de la Naia a Pynchon, publicado el pasado día 6 de febrero en el diario INFORMACIÓN. Tiene razón, la literatura, cuando se vive en común, se convierte en un sueño compartido, en un espacio de proximidad e intensidad, en una euforia compartida. Ya no existen, es cierto, las míticas tertulias históricas pobladas de humo denso de tabaco, aroma a café, jarras de agua fresca, mesas con tapa de mármol y pie de hierro forjado, algún sillón de gastada piel de becerro teñida en verde vejiga, rojo burdeos o marrón añejo de La Colmena o del Café de Artistas, las esencias de una interminable nómina de cafés, cafetines, tabernas y cervecerías que dibujaron un mapa del tesoro en la memoria y en las que participaron grandes plumas de nuestro panorama literario.

No citaré tertulias clásicas que están en la mente de todos y en los libros de historia. Pero sí me gusta comprobar cómo, en la primera y en la última de las obras de Luis Landero (Juegos de la edad tardía y Una historia ridícula, respectivamente) aparezcan dos tertulias actualizadas, dos tertulias ficticias y noveladas de nuestro tiempo.

En Alicante contamos, entre otras, con una tertulia real, El Filandón, como homenaje a esas reuniones nocturnas, tras la cena, alrededor del hogar, en las que se contaban historias mientras, las mujeres realizaban trabajos textiles (de ahí el nombre) -como Penélope, hilando y deshilando, ovillando y desovillando, tejiendo relatos y retales- y los hombres otras ocupaciones manuales, fundamentalmente, en la provincia de León. Hilar, tejer tramas, entre nudos y desenlaces, bordar, hilar fino, cabos sueltos, urdimbre, … Relatos y retales, junto con toda esa familia semántica, como nos recuerda la deliciosa Irene Vallejo en esa joya de El infinito en un junco. Insignes escritores contemporáneos, como Luis Mateo Díez, José María Merino o Julio Llamazares, entre otros, y cineastas como José María Martín Sarmiento (El Filandón, 1984), han conseguido hacer renacer al filandón de sus cenizas. Y aquí disfrutamos una de sus manifestaciones.

Desde hace alrededor de diez años, tras su nacimiento en la extinta Taberna Adolfo, pasando por el también extinto Hotel ABBA -volcado con la cultura alicantina; se le echa de menos y a su director, Julián Llorca, también-, ha recalado en el Bar El Godo, de la capital alicantina, la tertulia o, por mejor decir, gastrotertulia “El Filandón”, siempre bajo la batuta del escritor y cocinero leonés –cómo no- Víctor J. Andrés y con la presencia –-cuando sus agendas lo permiten- de algunas personalidades sobresalientes de nuestra provincia, como José Luis Ferris, José María Asencio o Manuel Desantes, Allí se reúnen cada quince días letraheridos y letraheridas de toda condición y ocupación, sabedores de que no solo de pan vive el hombre pero que tampoco solo de palabras vive, por lo que se adentran en los bosques y mares literarios mientras degustan platos contundentemente tradicionales. Mientras disfrutan de las viandas, alguien lee los relatos escritos por sus integrantes, como si de un refectorio monacal se tratase, en tanto que los demás, luego, opinan sobre esos escritos. A los postres, se analiza y discute algún relato de autoría reconocida y se juega -hasta extremos insospechados- con las palabras, con las adivinanzas literarias, con las novedades del DRAE, con las etimologías, … Y todo ello regado con un humor impagable (como si fueran los nuevos redactores de El Libro del Buen Humor). Curiosamente, extrañamente, no hay celos, ni envidias, ni navajas abiertas, quizás porque, aunque algunos y algunas de los tertulianos y tertulianas han publicado obra, todos se limitan a celebrar y gozar el migajón nutricio de las palabras que, lógicamente, alimenta el conocimiento, sí, pero, sobre todo, los lazos de profunda amistad. Les confesaré una cosa: la literatura salva vidas. Tertulias como esta que les digo, también.