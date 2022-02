¿Se han olvidado los grandes medios de Julian Assange?

Parece que los grandes medios se han olvidado del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que se pudre como un vulgar terrorista en una prisión británica de alta seguridad en espera de su posible extradición a EEUU.

Unos medios que tanto se aprovecharon en su día de sus revelaciones y la mayoría de los cuales no quieren ya tener nada que ver con él. Vergogna!, ¡vergüenza!, como dijo el papa Francisco a propósito de los náufragos de Lampedusa.

Eso sí, hay profesionales consecuentes como un premio Pulitzer y ex corresponsal del diario The New York Times en O. Medio y los Balcanes, que acusó a Pen America de haber “traicionado” a Julian Assange y estar sólo al servicio del “establishment” del Partido Demócrata.

Pen America es una organización sin ánimo de lucro que se precia de “proteger la libertad de expresión en Estados Unidos y todo el mundo a través de la literatura y los derechos humanos”.

Sin embargo, su actual directora ejecutiva, Suzane Nossel, ha sembrado dudas sobre la condición de periodista de Assange y puesto en tela de juicio que haya que considerar como medio informativo a la organización Wikileaks, fundada por el australiano.

En un artículo publicado en el blog ScheerPost, el periodista y premio Pulitzer Chris Hedges afirmó haberse dado de baja de Pen America en protesta por el nombramiento a su frente de Nossel, quien trabajó para la secretaria de Estado norteamericana y candidata frustrada a la Casa Blanca Hillary Clinton.

Nossel, recuerda Hedges, dirigió en el Departamento de Estado un grupo de trabajo creado por Hillary Clinton para responder a las filtraciones de Wikileaks tanto sobre las violaciones por las Fuerzas Armadas de EEUU del derecho internacional humanitario como sobre la corrupción existente en el seno de la dirección demócrata.

La actual directora ejecutiva de Pen America ha acusado públicamente a Assange de haberse extralimitado en su condición de periodista al actuar como ciberpirata para conseguir información comprometedora para el Gobierno y las Fuerzas Armadas de EEUU, justificando así la campaña del Gobierno de Washington para conseguir su extradición.

Nossel no dijo tampoco la verdad, según su acusador, al afirmar que las revelaciones de Assange pusieron en peligro las vidas de norteamericanos por no haber eliminado sus nombres en los documentos cuando la clave para el descifrado no la proporcionó él, sino dos periodistas del diario británico The Guardian en un libro que publicaron sobre Wikileaks.

Entre las revelaciones de Wikileaks que afectan a la dirección demócrata está la de donaciones por millones de dólares recibidas por la fundación de los Clinton de parte de Arabia Saudí y Qatar, dos países identificados por la CIA como financiadores del Estado Islámico.

Según Wikileaks, Hillary Clinton recibió además por unas charlas 657.000 dólares del banco Goldman Sachs, lo que, en opinión del ex corresponsal de The New York Times, sólo cabe calificar de “soborno”.

El periodista acusa a la presidenta de Pen America de haber “secuestrado”, por interés del “establishment” demócrata, una organización prestigiosa de la que fueron miembros escritores como Norman Mailer o Susan Sontag.

Y compara la actitud vergonzosa de Nossel con la dignidad mostrada por el relator especial de la ONU para los derechos humanos, Nils Melzer, que ha denunciado en varias ocasiones el linchamiento judicial de Assange.

Mientras que Pen America se ha limitado a palabras más bien de circunstancia de apoyo a Assange, Pen Alemania ha nombrado a éste “miembro honorario” y Pen International ha reclamado del Gobierno de Washington que renuncie a sus acusaciones de espionaje contra él.

Tras pasar siete años como refugiado político en la embajada ecuatoriana en Londres hasta que el nuevo Gobierno de Quito le retiró esa condición, al parecer por presiones de Washington, Assange se encuentra actualmente recluido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh.

Con un estado de salud tanto mental como física cada vez más precario, el fundador de Wikileaks aguarda allí, totalmente aislado, la decisión definitiva de la justicia británica sobre su extradición a EEUU, donde puede ser condenado a 175 años de cárcel.