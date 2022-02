La oportunidad perdida de Cs

Ciudadanos habría sido útil como partido bisagra si Albert Rivera, de rabiosa actualidad debido a su despido por bajo rendimiento, hubiera interpretado bien el papel que le tocaba en la política, en vez de caer en el espejismo del sorpasso. A ello tendríamos que añadir sus escrúpulos para no pactar o entenderse con Pedro Sánchez, aunque esto último es bastante más comprensible dada la escasa fiabilidad y las enormes facultades mostradas por el presidente del Gobierno para embaucar a cualquiera. No es algo, francamente, que se le pueda reprochar. Al menos, yo no lo haría.

Sin embargo, Ciudadanos no dejó de equivocarse tras Rivera. De haberse conducido de manera menos errática y con algo más de lealtad en las alianzas, hubiese sido el partido ideal con el que establecer lazos, por tratarse también del que mejor representa las opciones centristas que prefieren una significada mayoría de españoles. Un Partido Socialista sin Sánchez, no dispuesto a embarcarse en aventuras peligrosas junto a populistas de izquierda antisistema e independentistas, habría sido un socio adecuado de los liberales naranja en determinadas circunstancias y resultados de las urnas. Igual que a un Partido Popular, decidido a apostar por el centrismo, le habría servido para no tener que entenderse con Vox proporcionándole a la vez a la derecha extrema nacionalista de Abascal el carril en el que circular y el espacio por donde crecer. Pero lamentablemente no fue así, y Ciudadanos, con Rivera y sin él, ha dejado pasar la oportunidad de convertirse en un partido útil y equilibrado en la política nacional para acabar siendo, si es que no desaparece antes del todo, un partido simplemente utilizable para fines menos claros, en ocasiones espurios. Algo parecido, si recuerdan, a lo que ocurrió el siglo pasado en aquella última etapa agonizante del CDS. Resumiendo, una nueva oportunidad perdida para seguir el camino de la moderación sin tener que ceder, o subordinarse, ante los extremismos que tanto daño le han hecho a este país.