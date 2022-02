Temas de rabiosa actualidad… desde hace un siglo

Hace unos días, algunos participamos en una huelga singular: Se trataba de no usar las tarjetas bancarias durante un día en protesta por la desatención de estas entidades hacia los mayores con precarias habilidades en la comunicación digital. Participé con la escasa, la poca fe que suelo otorgar a estas acciones simbólicas y testimoniales en las que los adherentes somos los parroquianos de siempre, pocos y longevos.

Lo de los bancos resulta escandaloso más allá del maltrato a los mayores. Todos los días recibimos muestras de dicho maltrato dirigido a personas adultas de cualquier franja de edad. Cuando las cosas les fueron mal, los bancos disfrutaron de un rescate megamillonario que pagamos entre todos y que solo han restituido en una mínima parte. Después, entre las preferentes y las fusiones dejaron en la estacada a decenas de miles de pequeños accionistas engañados, muchos de ellos jubilados. Por fidelidad con mi patria chica yo he sido cliente toda mi vida del Banco de Valencia. Estuve a punto de comprar acciones y menos mal que no lo hice. Al final todo el inmenso patrimonio del banco (acciones, edificios, cajeros, personal especializado, colecciones de arte, etc.) se vendió a La Caixa por la suma de UN EURO. (exactamente 1 euro). Y el director de esta brillante operación se llama José Luis Olivas. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela lo ha procesado por operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral en México por valor de 750 millones de euros que supusieron "una auténtica operativa de desfalco" del Banco de Valencia. El proceso comenzó en junio de 2015 y todavía estamos a la espera de que se dicte una sentencia reparadora.

Además, los bancos están teniendo una participación decisiva en la despoblación de las zonas rurales en la llamada España vaciada. Cuando en un pueblo se reduce la clientela lo primero que se retira son los cajeros. Y ahorita mismo los líderes bancarios pregonan sus beneficios mileuristas de millones cuando millones de españoles se sitúan o bordean a ambos lados de la frontera del umbral de la pobreza.

Otro tema de rabiosa actualidad es la escalada de los precios de la “cesta de la compra” durante los últimos meses. También en este caso las cadenas de supermercados y las llamadas “grandes superficies” comerciales declaran fabulosos beneficios mientras los clientes, clases medias y populares, vemos cercenado semanalmente nuestro poder adquisitivo, los ministros del gobierno hablan de unos índices de inflación del 5%, que no se creen ni ellos mismos… y mientras, agricultores y ganaderos sacan a la calle sus vacas y tractores porque la venta de sus productos no alcanza a cubrir los gastos inherentes a su trabajo y esfuerzo.

Hace un siglo en España no había turismo, exportaciones, cine, deporte… apenas una industria y pesca primarias, artesanales. España era esencialmente su campo: el campo español. Y la gran reivindicación de la izquierda era la reforma agraria: “la tierra para quienes la trabajan” argüían sus proclamas; “andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quien son esos olivos” escribió Miguel Hernández. La otra reivindicación importante era la nacionalización de la banca. La entonces reciente revolución bolchevique y los koljoses agrarios leninistas eran el modelo real que se intentaba reproducir. De entre los casi un millón de muertos en la guerra civil, decenas de miles (sino centenares de miles) entregaron sus vidas creyendo en esos objetivos promisorios. Objetivos que más tarde fueron prostituidos en los llamados países del bloque comunista, actualmente transitando hacia el capitalismo bajo gobiernos dictatoriales de hecho, parodias democráticas heredadas del sistema de partido único.

Cuando hay asignaturas pendientes cuya aprobación se posterga durante más de un siglo… pienso que ya no basta con parches porque algo huele podrido en la estructura, en los cimientos del propio edificio que nos alberga. Ya no basta con solo hablar de los efectos del cambio climático y de coches eléctricos.

Hablamos mucho de ecología cuando nuestra especie, en la cúspide evolutiva de las formas de la vida, se ha convertido en el máximo depredador, insaciable y sin escrúpulos, de especies y recursos naturales. Nos escandalizamos ante una corrida de toros pero cuando vamos al mercado matamos por encargo animales terrestres y marinos a razón de cientos, miles de millones diarios en el mundo. Seres vivos que, por nuestro encargo, sufren una muerte prematura y una agonía que dura varias horas. Nuestras religiones niegan de hecho la muerte cuando predican una vida nueva más allá de la misma… Nos negamos a tratarla como un evento final y natural cuando desde Darwin sabemos que el azar y la muerte (junto al hambre y la lucha por la supervivencia, entre otros) son motores fundamentales de la evolución de las especies. Y así un larguísimo etcétera. Nos hemos anidado y al mismo tiempo alimentamos una cultura y unos postulados incoherentes, contradictorios, con muchos axiomas falsos, hipócritas y cobardes…

Echo de menos la reflexión profunda, científica y filosófica cuestionando las raíces de nuestra cultura y de las formas de organización social.

Creo que la libertad, la igualdad y la fraternidad son eslabones de una misma cadena conectados por articulaciones flexibles. Están íntimamente vinculadas y unidas, mucho más de lo que aprendimos de la Santísima Trinidad. Y que la deriva actual de nuestra sociedad conduce a un incremento cada vez mayor de la desigualdad y a una libertad cada vez más mermada y tutelada, alienada por el poder y encorsetada por la burocracia.

Todavía nos resta un largo camino de humanización. Y necesitamos al menos, como en el fondo afirman nuestros mayores frente a los bancos, embarcarnos en una lucha fraternal y colectiva contra la deshumanización.