Visibilidad en las salidas de garajes

Uno de los sectores donde más vidas humanas se pierden y en donde existe otro elevado porcentaje de lesionados es en la siniestralidad vial. Nótese que según datos de la DGT los accidentes de tráfico se han cobrado la vida de 1.004 personas en 2021. Y mucho mayor es el volumen de lesionados que causa el tráfico de vehículos. Pero aunque se sigue manteniendo la imprudencia de los conductores y la desobediencia a toda la normativa que se está aprobando para reducir las cifras de muertos y lesionados como la principal causa de accidentes, no hay que negar que, en algunas ocasiones, no es la imprudencia del conductor la razón del accidente, sino las circunstancias de la vía por la que se conduce, la climatología cuando llueve en exceso, o el viento, pero, también, la falta de visibilidad en algunos tramos, o esta misma ausencia en la conducción de vías urbanas e interurbanas.

Cierto es que cuando se dan estas circunstancias se debe llevar a cabo un incremento del exceso de prudencia en la conducción por quienes circulan con vehículos de motor o ciclomotores. Pero también lo es que es preciso hacérselo fácil a los mismos, y no poner obstáculos que dificulten la conducción y remover aquellos que existan, y que puedan ser provocadores, o que ayuden a una colisión entre vehículos. Nótese que son muchas las ocasiones en las que existen errores motivados por las condiciones de vías públicas, cruces peligrosos, señales no bien colocadas, o una circunstancia en la que existe un peligro importante, aunque no se caiga en ello, como lo es la salida de aparcamientos, plazas de garaje, o centros públicos.

A buen seguro que se habrán planteado cuando abandonan un centro comercial, están saliendo de un parking público, o de un garaje privado, que cuando van a proceder a incorporarse a la vía pública existe un vehículo estacionado correctamente en lugar permitido, pero que dificulta la visibilidad de la parte izquierda en su totalidad para permitir a quien se incorpora a la circulación en la vía que puede hacerlo sin riesgo ni peligro propio, ni de tercero.

De esta manera, no se trata de que el vehículo esté incorrectamente estacionado, sino que no se ha previsto en su totalidad el arco de visibilidad que es preciso que disponga del mismo el conductor que sale de un lugar donde estaba estacionado y se incorpora a la vía pública. Y es que el radio de esta visibilidad hacia la izquierda, que es el lugar que tiene que vigilar quien se incorpora a la conducción, debe ser el suficiente como para poder ver quién viene desde su izquierda para permitir su incorporación. El problema es que la mayoría de las disposiciones de las salidas de parkings y garaje se posicionan con la existencia de una permisividad de aparcar en la acera en lugar próximo al punto de exigencia de la máxima visibilidad a quien se dispone a salir del parking o garaje para incorporarse a la vía pública.

Ello provoca que, en muchas ocasiones, quienes realizan esta maniobra tengan que incorporarse sin una total visibilidad que les permita cerciorarse de que no viene nadie por su izquierda y pueden incorporarse a la vía sin riesgo para nadie. Quizás, por ello, sería aconsejable que se “pierda” una plaza tan solo de aparcamiento en el margen izquierda de la salida de vehículos, pero que permita una mayor visibilidad de los conductores de vehículos que salen de parkings y garajes, y que evite que tengan que incorporarse con su vehículo introduciéndose prácticamente en la vía pública con riesgo propio y de los que circulan por la misma. Y ello, por no poder prever que un vehículo que sale de un garaje o parking pueda ubicar la parte delantera de su vehículo para poder comprobar si viene alguien desde su izquierda por impedírselo un vehículo que está estacionado.

Por todo ello, la seguridad de los ciudadanos y la integridad física de quienes circulan está por encima de disponer de alguna plaza más de aparcamiento ubicadas en las salidas de los garajes y parkings para dotar a los ciudadanos de mayor visibilidad a la hora de llevar a cabo sus maniobras de incorporación a las vías públicas.