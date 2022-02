Démonos una vuelta

Viajemos y tomemos como referencia episodios sonoros registrados en las últimas horas para avistar lo que nos rodea. Taparse los ojos es una opción.

Acerquémonos a Estados Unidos. Es inevitable. En un canal trumpero, la congresista Taylor acusó como sabrán a la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, de regentar una «policía gestapo» por espiar a miembros del Congreso y en su lugar dijo «policía gazpacho». Lo extraño sería que situase algo en su contexto adecuado, de ahí que se les vea venir incluso cuando no asaltan el Capitolio. El diario «Público» hizo esta referencia: «La inofensiva sopa de tomate convertida en organización paramilitar». ¡Ojo! Que si lo tomo me pongo a parir porque el pepino me descuadra el organismo. El modo en que nos alimentamos puede dar paso a animales de compañía algo excitados.

Sigamos con los aliados. En Alemania se ha publicado lo que han denominado «bochorno por el vínculo del excanciller Schröder al Nord Stream». O sea, días antes de perder frente a Merkel el mandatario recibió a Putin, rubricaron un plan para construir un gaseoducto a través del Báltico, la sucesora lo rubricó, el socialdemócrata entró en el consejo de la empresa, acusó hace nada a Ucrania de practicar, claro, «ruido de sables» y la presidenta del «land» a cuya costa ha de llegar el Nord Stream 2 es de la formación del compañero consejero. Un desembarco pelín más sibilino que el de Normandía, desde luego.

Y recalemos donde los intereses que urden próceres importan lo que importan. Aquí, con lo que han reventado las redes es con un «amor» de Casillas. Se trata de la influencer sevillana Rocío Osorno, que tuvo dos hijos con Coco G. Robatto y del que se separó al año siguiente de casarse. Él, hijo del presi de Pescanova, es senador de Vox clavado a Abascal. El exguardameta, autor del beso que cautivó a España, ha intentado detener la ofensiva con un twit a la portada de «Lecturas» en el que dice sobre la relación «Ave María Purísima». No hay quien lo dude. El gazpacho es nuestro.