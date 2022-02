Globalización y lenguas regionales

“El Gobierno balear excluye a 2.500 celadores por no tener un título oficial de catalán”

“El Tribunal Supremo consagra el 25% de clases en castellano en Cataluña y la Generalitat se niega a cumplir la sentencia”

Profesora de Psicología luxemburguesa no puede enseñar en Alicante porque no tiene el titulo básico de valenciano, pese a que habla 5 idiomas.

Llevamos años viviendo un proceso imparable de la globalización. Las empresas ya no tienen nacionalidad porque sus dueños son inversores que pueden vivir en cualquier país del mundo. El fenómeno de la globalización comenzó con el dinero, siguió con las empresas y los productos y posteriormente se globalizaron las personas. Mediante la globalización, o gracias a ella, en pocas décadas el mundo va a ser uno solo.

Muchos expertos apuestan a que durante este siglo en el mundo irá desapareciendo una lengua cada 12 días; 3000 de las 6000 lenguas que actualmente se hablan dejarán de existir y a la larga predominarán solo cinco: chino, hindi, español, inglés y ruso.

Ya lo estamos viendo hoy en día: personas de distintas nacionalidades se comunican en un mismo idioma, visten de forma cada vez más similar y acaban compartiendo criterios económicos y sociales. Y es un trayecto iniciado que no tiene vuelta atrás, la homogenización en las marcas, el trabajo y la cultura han llegado para quedarse.

Hasta hace algún tiempo las diversidades de los diferentes pueblos estaban a salvo por las barreras del tiempo y la distancia. Pero entonces llegó Internet.

¿Tiene sentido en estos tiempos de globalización gastar ingentes sumas de dinero público en potenciar lenguas que no aportan nada a nivel global?

¿Es razonable etiquetar nuestras ciudades y señalizar las carreteras en un lenguaje que nadie más que algunos lugareños comprenden?

¿Qué le aporta a nuestros hijos el aprendizaje de una lengua que apenas hablan unos cientos de miles de personas?

¿Ese esfuerzo no lo deberíamos enfocar hacia el aprendizaje de lenguas con miles de millones de parlantes?

Nada hay que oponer al mantenimiento de una lengua histórica y culturalmente apreciable para ciertos colectivos. Pero de ahí a establecer la protección del valenciano o el catalán como prioridad política, económica y social va un abismo.

¿Es razonable que el conocimiento del valenciano se valore más en los baremos de oposiciones de médicos que una tesis doctoral?

¿Es lógico que sea el idioma priorizado en nuestras escuelas?

¿O que haya carreteras rotuladas exclusivamente en catalán, inaccesibles para cualquiera que no domine esa lengua?

¿Es normal que en Baleares no puedan trabajar profesionales que no hablan el mallorquín?

Valenciano, catalán, mallorquín o euskera: sí. Pero para quien quiera. Dejen que los idiomas sigan las leyes de la sociedad y evolucionen según su uso.

La sobreprotección que están oficiando algunos políticos solo genera un mecanismo de rechazo en los ciudadanos que no comparten el amor por esos lenguajes.

Voluntariedad: Esa es la palabra clave. Opcional, no por obligación. Porque no es un mérito para un médico saber valenciano, no lo es, y no puede ser tratado como tal. Está muy bien que aquellos que aman la lengua valenciana la utilicen, la preserven y la mimen. Pero que no obliguen a los demás hablar algo que no sienten y que realmente no tiene utilidad. Porque el valor real de un lenguaje es servir para comunicarse con los demás, con cuantos más mejor.

Yo tuve hace años una experiencia en el aeropuerto de Nueva York con mi hijo. Después de varias horas y algunas dificultades de comunicación, el pequeño me dijo muy serio: “Menos mal que sabemos inglés, papá, porque con el valenciano que estudiamos en el cole no podemos ni salir de casa”.

Les aseguro que sus tataranietos nada comprenderán de lo que algunos de nuestros dirigentes sostienen hoy en día.