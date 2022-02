Ordenanza de la mendicidad: Alicante en el mapa de la vergüenza

Alicante lleva años intentando estar en el mapa. En el mapa grande, el de los grandes sucesos, las grandiosas revelaciones e inmensas oportunidades. Lo ha intentado. La nómina de ocurrencias llena tomos. No lo ha conseguido. Esta pasión por alcanzar la cartografía de las leyendas obedece a un amargo complejo de inferioridad. A veces he opinado que estamos tan convencidos de que la geografía y el clima son tan generosos con nosotros que renunciamos a cualquier otro esfuerzo. De eso presumimos desde el siglo XIX: la millor terra del món y esas cosas. Y más cuando puerto y huerta perdieron su significado económico estratégico. Pero esa confianza en lo externo tiene un reverso: nada hemos hecho por merecerlo, en nada hemos contribuido a la lluvia escasa, al radiante sol, a la hermosa bahía. El clima no cambia, pensábamos. Consecuencia de ese desprecio por estar en la historia, es que, si antes nos merecimos mágicamente tanta belleza, sin pedirlo, luego nos convertimos en pueblo de pedigüeños. Es lo que mejor sabemos hacer: queja y limosna. Pero poco honor inventado aquí, poco barro trabajado con las manos. Ciudad clamorosa, de clases medias tranquilas, especializadas en el lamento a poderes ajenos y en la selección de endebles poderes propios. Ciudad sin proyecto para seguir gozando de primavera eterna. Que, además, ya no es primavera. O es primavera tropical -¡oh sueño de los sueños en el señorío del turismo!- con mosquitos tigre, tormentas a deshora, arenas arrasadas. Y vuelta a exigir remiendos. Sin tasa. Y que nos trasvasen lo que nos negó el cielo, harto, quizá, de tanto milagro y de más milagrerías.

Mendigamos historia sin saber que la historia se la hace uno o no existe. Por eso, si repasamos las grandes cuestiones, las que pudieron haber sido, encontramos una rueda sin fin que carece de estación para detenerse. Eso no le ha pasado a nuestro entorno. Mírese València, Elx, Murcia, Cartagena…. ¿Es que tuvieron mejores líderes, menos obsesionados en el regate corto que en el largo plazo? Esta duda, aquí, las élites suelen reconvertirla en otra cosa: es que los políticos de esos lugares supieron, y saben, pedir mejor, dicen. Acabáramos. Lo mismo, quizá, es que también hubo más líderes que no vivían acogotados por la petición constante del favor público o privado, de la infraestructura urgente y de la reiteración eterna de las mismas necesidades. Queremos ser más. Más de lo que fuimos. Más que el de al lado. Lo mismo acabamos generando una cierta antipatía, tan señoritos, tan altivos, tan crueles con nuestra propia ciudad, devorada por la propia ciudad como gran recurso económico, como promesa nefasta de modernidad medida por la altura de los edificios, por las viviendas cerradas -nuestra contribución a la España vacía-, por la expansión absurda en horizontes aniquilados.

Por eso hay una cierta justicia histórica en que Alicante entre en el mapa de las cosas excesivas con la Ordenanza de la Mendicidad. Tan inútil. Ya ingresó con la corrupción y la especulación, pero eso buena parte de gente con mando en plaza prefiere olvidarlo, no fuera a ser cosa que, presentándose la ocasión, los recuerdos amargaran las posibilidades de encontrar nuevos dulces. Con esa Ordenanza, morosamente trabajada, amasada con las manos feroces de la incompetencia y del menoscabo de cualquier razón democrática, la mayoría del Ayuntamiento se envanece, se eleva, muestra su auténtico rostro. Mendigos del desamor, mendigos ansiosos por mostrar que el político ha de ser resabiado, piel de lagarto y ojos de buitre. No entraré al detalle jurídico de este esperpento que nada arreglará pero que hará sufrir más a los que más sufren. Los grupos de la oposición han desmenuzado el texto y el que ha querido oír lo habrá hecho. Me interesa más el porqué. Porque no sólo es lo que es, sino lo que anuncia.

Es la necesidad de responder al miedo al otro que atraviesa a la derecha, siguiendo como rebaño la voz matarife de la ultraderecha. Ojo: no digo que en el PP y en Ciudadanos -que no engaña con esa obscena finta que hizo por ver si pescaba alguna brizna de influencia, siquiera fuera como sepulcro blanqueado- no haya gente de ultraderecha que, por sí solos, son capaces de perpetrar esta enormidad. Las hay. Siempre las ha habido. El domingo pasado glosé los peligros de una política entregada a la bondad, rebajada de su autonomía democrática en nombre de principios abstractos. Hoy debo mirar el problema desde el otro lado: este lujo de maldad, esta predisposición a mostrar que uno puede ensañarse con el indefenso, el pobre, la mujer malherida en el cuerpo y en la dignidad, es el aviso de lo que puede venir si un ápice de compasión no anida en el corazón de la política. Porque esto de aquí es un ensayo, absurdo, innecesario, de decisiones que quiebran un conservadurismo razonable para virar a un extremo en el que encuentren reconciliación todos los que hacen de pisar al débil la espina dorsal de su pensamiento. Da igual que lo diga Cáritas u otras ONGs que se alzan pidiendo caridad: estas gentes que tienen el complejo de no tener complejos, no entenderán la idea de justicia aplicada a la política. Compasión he dicho antes. Eso: compasión. La misericordia que se pide a la Santa Faz. Y da igual que la Ordenanza se aplique una o cien veces. La Ordenanza flagela, hiere la piel de la ciudad por sus más vulnerables costuras: los pordioseros, los que piden por Dios una limosna, los que duermen en los cajeros automáticos de los bancos -¡qué soez humillación!- ya saben que deben tener miedo. Más miedo. “¡Denles más miedo, por Dios!, ¡que aprendan!”. Ese es el mensaje unificador de este populismo rancio y siniestro, con mueca de chulos -¿no quieren sacar dinero a las prostitutas para beneficiar sus egos?-. Ese es el mensaje: dar miedo, aterrorizar. ¡Como si fuera difícil amedrentar más y más a esos desposeídos! Políticos dantescos, demonios que avisan al pobre de que abandone toda esperanza.

Dice la Constitución que los poderes públicos removerán los obstáculos que impiden que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Esto lo digo por costumbre. Por vicio, casi. Porque ya sé que esa parte de la Constitución no interesa a las derechas hermanas, siamesas en su antihumanismo, en el mismo miedo que tienen a los que quieres asustar. Por eso la Ordenanza ha llegado lejos. Ya es famosa, como el Belén gigante: ¿acaso la Navidad no transmite ese mensaje de protección al expulsado, de atención al débil, de acogimiento al que pide asilo? Ya ven ustedes: a Dios rogando y al pobre machacando. Guinnes de crueldad cotidiana, capilar, para la Ordenanza. A los que vais a votar os conozco, sois mis vecinos, no os dejaría tirados en la calle, como vosotros queréis enseñar a nuestros -y a vuestros- hijos. A algunos de vosotros os aprecio, sinceramente. A otros os desprecio porque seguís representando lo peor de mi ciudad. A todos, ahora, os estoy mirando a los ojos, por ver si me contestáis a una pregunta que está delante de cualquier consideración legítima sobre la seguridad ciudadana: ¿no os da vergüenza, cobardes?