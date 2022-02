Pedagogía y confusión

Tras las pocas certezas que se esconden o derivan de la pandemia China por Covid-19 que seguimos padeciendo, también en España, -con su correlato de muertos, ingresados, dolor, sufrimiento, secuelas físicas y psíquicas-, sumado al caos político-sanitario; tras constatar cómo el pluscuamperfecto oráculo de Fernando Simón tuvo razón al anunciar que los infectados en España serían tres o cuatro, olvidando incluir la palabra millones (algo que no tiene importancia; si no, pregunten en Hacienda qué ocurre si ustedes dos cometen un desliz de ese tamaño en sus obligaciones tributarias); cuando la población -cautiva y desarmada, aterrorizada, adormecida, gregarizada y sometida por el poder político- sigue sin saber qué hacer ni cómo comportarse con el virus chino ante los confusos y contradictorios mensajes e información que le llega, ante todas esas pocas certezas, digo, se habría agradecido mucho que los medios de comunicación tenidos como serios hubieran colaborado de manera más ejemplar y pedagógica en esta distopía. Creo que, con excepciones, no ha sido así.

El pasado lunes, por ejemplo, este mi periódico, INFORMACIÓN, publicaba destacado: “Todavía no deberíamos quitarnos la mascarilla en el exterior, estamos en riesgo, esa es la realidad”. La afirmación no es del periódico, que se limita a recogerla (enfatizo “se limita), sino que la manifestaba una experta, la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UA, María Teresa Ruíz Cantero. Pero al día siguiente, martes, INFORMACIÓN publicaba de forma también destacada: “Adiós a las mascarillas”. “Los expertos aplauden que se dejen de usar en la calle, pero insisten en que se utilicen en el interior”. Dichos expertos son especialistas en Epidemiología y Salud Pública, y las afirmaciones eran avaladas por Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva; el catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, Idelfonso Hernández (“… ahora lo correcto es quitarla” [en espacios exteriores]); y el epidemiólogo José María López Lozano que, apelando a la prudencia, veía acertada la medida. Es decir, el lunes, una experta decía que no deberíamos quitarnos la mascarilla en el exterior y el martes tres expertos aplaudían que se dejara de usar la mascarilla en la calle, con la prudencia pertinente. ¿Qué hacen lo no expertos, es decir, la ciudadanía? El lunes mascarilla, el martes no y el miércoles seguiremos los dictados de los expertos del Gobierno @sanchezcastejon que la semana anterior decían que era imprescindible la mascarilla y a los tres días que ya no. El domingo hay elecciones en Castilla y León.

No ponga en duda los criterios y razonamientos que los expertos -no el Gobierno- aluden en sus apreciaciones, y mucho menos su mejor voluntad en ayudar a combatir la pandemia, pero sí dudo de que los ciudadanos sepan a qué atenerse cuando los expertos dicen una cosa el lunes y todo la contrario el martes. Se nos vendió a Fernando Simón como un pluscuamperfecto experto en la materia y ya vemos cómo siempre acertó en sus diagnósticos sobre la materia el día en que no hacía ninguno. Seamos sinceros: si esta pandemia ha puesto de relieve unas cuantas verdades objetivas, si ha quebrado irremediablemente la fe en personas e instituciones, entre estas verdades se encuentran el caos en los diagnósticos (empezando por una desacreditada OMS más cercana al dictado de las presiones del Gobierno chino que de cumplir con sus obligaciones); los miles de expertos que al día siguiente del siguiente día en que la pandemia ya era una realidad salieron a pontificar en los medios de comunicación; las falsedades y mentiras que nos han regalado desde los gobiernos para tener aterrorizada y confundida a la población mientras sus dirigentes se saltaban cualquier medida de control que sí exigían a sus súbditos (por todas, las habidas en España con la presidenta de Baleares Francisca Armengol, cazada de madrugada en un bar fuera del horario permitido, las del populista telepredicador Miguel Ángel Revilla, fumándose un puro en el interior de un restaurante mientras la población era empurada por desobedecer las normas restrictivas, o las del histriónico populista inglés Boris Johnson, de juerga en juerga con su peinado de premier terrible. Ninguno ha dimitido); y la utilización, en muchos casos espuria y antidemocrática, de la pandemia. Valga la mascarilla como vergonzosa metáfora del oscurantismo, el miedo, el adocenamiento, la arbitrariedad, el caos y la desinformación a la que se ha sometido al pueblo.

Tengo para mí que hoy sufrimos un mundo peor, una sociedad menos libre, unos sistemas democráticos heridos de gravedad en sus convicciones sobre la libertad, la responsabilidad y el deber de gobernar para el bien de la ciudadanía; unas sociedades democráticas regidas por políticos (de las otras prefiero que opinen ustedes dos) qué no han sabido reaccionar frente a una tragedia sanitaria que ya conocían y ocultaron (por todas, la manifestación del 8M a vida o muerte -sí, literalmente- que hasta la propia podemita Yolanda Díaz ha denunciado porque “veía lo que iba a pasar”); un drástico recorte de derechos y libertades fundamentales que han sido recriminados por los tribunales de justicia; un gigantesco negocio de centenares de miles de millones alrededor de la pandemia; una verdad que jamás conoceremos; y, lo que es más demoledor: la constatación de una ciudadanía que ha quedado huérfana, desorientada, aterrorizada, insegura, desconfiada, devuelta al oscurantismo de la Edad Media y vencida a costa de sus derechos y libertades. Los políticos han hecho lo contrario a lo que exhortaba Shakespeare: del “ámate el último” se han amado los primeros a costa del pueblo. A más ver.