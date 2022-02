El PP descubre la justicia poética

Hace algún tiempo, cuando era joven, tuve un jefe que se pasó varios años asegurándome que tenía reservado un ascenso para mí gracias a un puesto de trabajo que se iba a crear. Consecuencia de aquellas promesas y a mi forma de ser - trabajador y confiado en la buena fe de las personas – hice largas jornadas de trabajo y asumí competencias que no me correspondían ya que, según me insinuaba, eso ayudaría a conseguir ese supuesto futuro laboral maravilloso que me esperaba. Por supuesto aquella promesa nunca se materializó. Un día abrí el principal periódico de la provincia donde se encontraba la empresa para la que trabajaba y en sus páginas centrales encontré un anuncio que ocupaba más de media página buscando a una persona para ese trabajo que, según me dijo mil veces aquel buen hombre, lo tenía asegurado. Lo curioso es que la larga lista de requisitos que se describían se adecuaban de manera exacta a mi formación y a mi experiencia laboral. También por aquella época tuve otra jefa cuya jubilación se encontraba cercana y a la que yo iba a sustituir. Hasta que por fin se jubiló intentó por todos los medios que yo no fuese su sustituto, hablando mal de mí a la gerencia y haciendo correr rumores falsos sobre mi honestidad.

Tiempo después de marcharme de aquella empresa supe que al primero le defenestraron y le pusieron poco menos que a hacer pasillos y la segunda, tras dar la lata durante meses a los responsables de recursos humanos sobre la cantidad que iba a cobrar de pensión si se jubilaba antes de la edad legal, cuando finalmente lo hizo, descubrió que su pensión era mucho menor de lo que le habían asegurado: poco menos que la engañaron para que se jubilara cuanto antes. Los jóvenes de hoy en día suelen referirse a hechos así, en los que la vida se venga de los envidiosos, mentirosos y malintencionados, como la venganza del Karma. Yo prefiero el conocido concepto de justicia poética por el que a veces la vida hace justicia y las buenas acciones son recompensadas, mientras que las malas personas son castigadas de manera ridícula y boba. Algo parecido, por tanto, a lo que le pasó, hace unos días, al Partido Popular cuando con ocasión de la votación en el Congreso de los Diputados de la convalidación del Real Decreto Ley de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, y después de saborear durante unos segundos la hiel del rencor y la mentira, sus diputados tuvieron que ver cómo la bancada de la coalición PSOE y Unidas Podemos se abrazaban entre sí y reían después de que la reforma laboral saliese adelante gracias al error de un diputado del PP que había votado desde su casa. La traición de los dos diputados de UPN que votaron en contra a pesar de haber reiterado en numerosas ocasiones que su voto iba a ser positivo no sirvió para nada. Resulta evidente que la jugada había sido planeada con premeditación y alevosía. Los dos diputados de UPN, que engañaron hasta el último momento a su secretaria general, al presidente de su partido, así como al Gobierno, pretendieron hacer todo el daño político posible. El motivo de ello y a cambio de qué tal vez nos enteremos en un futuro cercano. Algo turbio e indigno debe subyacer en este repentino cambio. Cualquier persona que se rija por el principio de hombría de bien no habría tenido ningún problema en decir con anterioridad el sentido de su voto y las razones de ello. Al esconder su voto, circunstancia que era conocida por el Partido Popular y por VOX, se pretendió dar un duro golpe al actual Gobierno de la nación incluso dañando también a la sociedad española. La reforma laboral que finalmente se ha aprobado no tiene su origen en la voluntad del Gobierno sino en el acuerdo entre los sindicatos y la patronal empresarial. Los aspavientos infantiles de Cuca Gamarra y de Teodoro García Egea acusando de pucherazo no se sabe bien a quien por cuanto los letrados de las Cortes dieron por buena la votación y por tanto la convalidación del Decreto Ley, no es más que tratar de ocultar el hecho de que gracias al error de uno de sus diputados la reforma salió adelante mientras el PP da otro paso más en la escalada de crispación y en la negación de legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Para contrarrestar y tratar de ocultar el ridículo hecho por uno de sus diputados al equivocarse varias veces en pulsar un botón desde su casa, el Partido Popular ha vuelto a tratar de llamar la atención en Europa sobre un supuesto mal reparto de los fondos europeos para la recuperación post pandemia que a España le pertenecen. Un grupo de alcaldes populares con Martínez Almeida a la cabeza se ha paseado por Bruselas sin que se les haya hecho el menor caso. Casado y su equipo comienzan a dan cierta lástima.