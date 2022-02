Ruleta russa i pedres a la teulada, Alacant i la reforma laboral

Escric en valencià, la llengua amable que he aprés. M’agradaria poder fer-ho també en gallec i en eusquera, per què és a Galicia, Catalunya i País Basc on sembla que més s’ha arriscat una norma laboral que, primer que res, ha recuperat el sempre valuós diàleg social com a contrapunt de la vàcua política del frentisme.

Si a Espanya necessitàvem d’una norma laboral pactada, a Alacant més.

La Reforma aprovada per un sol vot al Congrés ja havia estat beneïda per Europa amb 12.000 milions d’euros en desembre, just després d’acordar-la govern, patronal i sindicats. Espanya compleix amb el component 23 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència acordat i finançat per la Comissió Europea. Per això que se’ns felicita com a país des de l’Eurogrup i des de la Comissió Europea.

El Pla té 212 mesures; assigna a Espanya fins a 140.000 milions d’euros; Espanya ha sol·licitat fins ara 69.500 milions; Europa ja ens ha transferit 19.000 milions; la Reforma Laboral, pactada, es condició sine qua non per a rebre altres 12.000 milions pel mencionat component 23, que diu:

“El mercado laboral español arrastra desde hace décadas importantes desequilibrios [..] es preciso abordar a través del diálogo social un paquete equilibrado y coherente de reformas...”

Per tant, tot això i molt més el que s’ha arriscat en una ruleta russa en forma de votació al Congrés, amb dos vots que recordaven el Tamayazo d’Esperanza Aguirre i amb l’afamat vot Casero.

Sembla temerari que PNV i ERC hajen votat NO a un acord social i a un finançament que, com a la resta de territoris de l’Estat, arribarà als seus municipis, corresponsables d’orientar i fer reals totes les mesures del Pla acordat.

Justifiquen el seu NO a la Reforma Laboral en poc menys que mancances democràtiques i segrés del Congrés i així ho deuen sentir. Però obvien que es recuperen drets laborals i capacitat negociadora per primera vegada en 30 anys. Podien abstenir-se.

Votant NO PP i Vox han volgut recuperar la reforma de la precarietat laboral imposada per M. Rajoy; el que baixaria impostos que van pujar; qui pujaria pensions que van baixar; el del miracle econòmic de Rato, que va ingressar en presó, i de Guindos, el dels 100.000 milions per a la banca; el de Bárcenas i Cospedal, i de Fernández Díaz i Villarejo. En fi, el de la caixa B.

Aquell PP que va gestionar la majoria absoluta com la vidriola de les pensions, ara sembla instal·lat en la irresponsabilitat absoluta de la mà de Pablo i Teodoro, un Dúo Sacapuntas sense gràcia instal·lat en l’insult i el negacionisme democràtic.

És senzill, el PP de Casado i Egea ha votat contra el consens a Espanya i contra el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, contra milers de milions d’ajudes directes, contra el criteri i valoració del grup del PP Europeu i la mateixa Comissió Europea i s’ha votat contra el diàleg i la pau social, i contra la classe treballadora que l’última dècada ha vist empitjorar notablement les seues condicions laborals, de vida i de emancipació.

Si arribem a Alacant podem veure pedres en la nostra Teulada (si has llegit fins ací, et pregue disculpes faltes i castellanismes propis de nouvinguts a la millor terreta del món). Hem construït junts i juntes eines per a la reactivació post pandèmia que poden servir per a traure Alacant del pou dels indicadors socials, laborals i salarials que arrosseguen la província per sendes impròpies de la seua riquesa, PIB i població.

S’han treballat i consensuat desenes de plans locals, s’han posat en marxa i vertebrat multitud de convocatòries, s’han generat nous i pioners espais com ara el Consell Econòmic i Social de la Provincia d’Alacant. Toca deixar d’actuar al dictat o com a plameres de Madrid perquè és l’hora d’arremangar-nos de valent, dretes i esquerres, sindicats i patronals, ajuntaments, Diputació, Consell i Universitats, Càmeres i Col·legis, consultories i autoritat laboral. El repte és enorme.