Comisión de “expertos” para investigar a la Iglesia

Nos hemos acostumbrado a dar por veraces cosas que no lo son, que ocultan intenciones fáciles de detectar, pero que se asumen públicamente a sabiendas de su falsedad. Y así tendemos a convertir lo espurio en virtuoso y a quienes hacen de la mentira pública costumbre, los encumbramos y adjudicamos valores que sabemos que no poseen. La valentía de asumir las decisiones propias se oculta tras discursos aparentes que niegan la evidencia y la sociedad, poco a poco, acepta construir realidades ajenas a la verdad elevadas a la condición de normalidad. Y las aplaude demostrando la fragilidad de las convicciones propias.

Estos últimos días hemos asistido a la anunciada creación de una comisión, parece ser que de expertos, no parlamentaria, cuyo objeto es investigar los delitos de abusos a menores cometidos, eso sí, solo en el seno de la Iglesia Católica. No hay interés alguno en analizar los que tienen lugar en instituciones públicas, demasiados, que deberían ser objeto de atención preferente para el Estado, sobre todo si se tiene en cuenta que los que se van a investigar datan de muchos años atrás, siendo hoy casi inexistentes, mientras que estos últimos siguen constituyendo una lacra que no se cesa. Y que los investigados son un número escaso en comparación con los ignorados, menos de un uno por ciento.

Esta comisión y negarlo es difícil de argumentar, que corre pareja a procesos penales en curso en los que se dilucidan ya las correspondientes responsabilidades penales, que son individuales, no de la Iglesia, no tiene otra finalidad que la de atacar a ésta, atentar contra su dignidad y la de los católicos, objeto de andanadas cotidianas por causa de ese anticlericalismo anacrónico que tanto gusta a una rancia izquierda española incapaz de superar sus viejas pulsiones. Y es que, siendo los hechos investigados ya pasados y viejos en su mayoría, lo que se puede esperar de un fenómeno reconocido y no negado no es otra cosa que la declaración, innecesaria por aceptada, de que existió y de que, en muchos casos, se ocultó, tapó o disimuló. En caso alguno se podrá afirmar que la Iglesia los impulsó, los promovió o los ordenó, que es lo único que podría justificar una investigación una vez reconocida la pasividad o, para ser más exactos, la voluntad de no dar publicidad a hechos concretos. Poco más se podrá añadir a lo ya sabido, reconocido por la Iglesia y hoy asumido con responsabilidad, si bien, parecen olvidar muchos, se trata de hechos tan antiguos como difíciles de constatar y en los que se habrá de aplicar el derecho a la presunción de inocencia a los pocos autores que queden vivos, sin dar u otorgar credibilidad automática a todos los que se declaren víctimas. Esto es, sencillamente, dar el trato normal que se da a cualquier sospechoso en un Estado de derecho y sin considerar presunción de culpabilidad vestir con sotana. Como tampoco lo es ser hombre. Aunque en esta deriva inquisitiva en la que hemos caído, la culpa se presume cuando lo ordena la nueva ética una, grande y libre.

Los llamados expertos deberán serlo en materias que no se acaban de concretar, al igual que el cometido de una comisión cuyo objeto no es, insisto, determinar lo ya sabido, sino, sin duda alguna, afrentar a la Iglesia y avergonzar a los católicos que ya nos sentimos avergonzados por lo que sucedió. No hace falta que el Estado, tan poco diligente en asuntos similares, más extendidos y actuales, se revista de una dignidad que solo es aparente y que es aplaudida a sabiendas del fin perseguido. Callar ante estos casos es cobardía.

Las víctimas de estos delitos tienen derecho a denunciarlos y a que se tramiten los oportunos procesos y la Iglesia una obligación moral, que no jurídica, de colaborar en ello, la misma que cualquier otra institución, pero sin olvidar y conviene tenerlo presente, que no es de su competencia la investigación de los delitos que, en este país, lo es de policía, fiscales y jueces en régimen, además, de monopolio. Y lo cierto es que en estos últimos doce años solo se han dictado treinta sentencias condenatorias, número a todas luces ínfimo para crear una comisión especial y, sobre todo, para destacar el fenómeno como cuestión de Estado. De corrupción ha habido miles y no se ha creado órgano alguno de expertos para investigar una lacra que a todos afecta.

Sigan adelante, publiciten lo que desean, culpen a la Iglesia de lo que no le es imputable, ataquen a una institución que les molesta porque su mensaje no se adecua a lo políticamente correcto, tipifiquen como delitos los derechos ejercitados por los católicos en el ejercicio de su libre expresión. Háganlo. Pero no olviden que dos mil años de historia no pueden ceder ante tendencias que carecen de entidad moral para acabar con una obra humana y divina, imperfecta en lo que depende de los hombres por ser hombres.

Bien harían en poner los medios adecuados para que la Justicia funcione, para que estos hechos, muy complejos, puedan ser investigados eficazmente. Esa sería la respuesta estatal correcta. Pero, visto queda, no interesa lo que puede satisfacer a las víctimas, sino dañar todos los resortes que se oponen a sus pretensiones de imponer una sociedad sometida a una moral única que no acaba de definirse. Tal vez sea porque no es definible.