El relato falso

Como era fácil de presumir, los letrados del Congreso han validado el voto de Alberto Casero y consideran “irrevocable” la reforma laboral aprobada in extremis por el Gobierno. Hay quienes sospechan que la chapuza del fontanero del Partido Popular se debió a la necesidad de que saliese adelante una norma que equivale prácticamente a la que había por el temor a que pudiera prosperar otra peor. Oponerse a ella significaba correr el riesgo de enfrentarse a una alternativa menos halagüeña, fruto de un nuevo parto de Frankenstein, ese gran logro de Rubalcaba para describir la realidad de un Gabinete mal cosido. De ahí, pues, la gotera de Pepe y la resignación de Otilio. A pesar del ridículo parlamentario, el Gobierno sale ganando; aparentemente ha derogado una reforma del adversario dejándola casi como estaba. La política de hoy, como saben, se hace en función del famoso relato, que era lo que antes se llamaba propaganda. El éxito existe si el relato se mantiene en pie, algo que no cuesta demasiado esfuerzo teniendo en cuenta la escasa solidez de la opinión pública.

Vean el caso de Asturias a propósito de la oficialidad del asturiano, que ha saltado por los aires justo en el preciso momento en que el Gobierno del Principado quedaba desenmascarado por un informe jurídico publicado en este periódico. El informe desvelaba la intención de un bilingüismo imperativo frente a la patraña del cooficialismo “amable” que vendía Barbón. Es precisamente ese imperativo el motor que activa la inmersión lingüística, no hace falta poner de nuevo el ejemplo de Baleares. De modo que no hay que engañarse ni dejarse engañar por el relato fulero de los políticos irresponsables. El presidente del Gobierno regional presume de todo lo contrario, pero en vez de dar gracias al cielo por haberse caído este castillo de naipes promete una segunda intentona en la que, según él, si no he entendido mal, los asturianos tendrán que elegir entre cooficialidad o quedarse sin autonomía. Otro ful más.