Yo soy de la EGB

Entre 1957 y 1977 en España nacieron más de catorce millones de bebés; fenómeno conocido como “baby boom”. Nacieron en plena dictadura franquista, crecieron con la televisión, vivieron en primera línea la lucha de las clases sociales y, entre otras cosas, fueron testigos de la incorporación de la mujer al mercado laboral. Ellos y ellas fueron los que estrenaron la última ley franquista de educación: “La Ley General de Educación” de 1970. Cuando estos niños y niñas tuvieron que incorporarse a las escuelas por la obligatoriedad de la enseñanza hasta los catorce años, y ante la falta de “Colegios Nacionales”, se tuvieron que habilitar almacenes, pisos o cualquier espacio bajo techado como improvisadas aulas. La comarca de la Vega Baja tampoco se libró de este fenómeno y con el fin de acercar el colegio a los ámbitos rurales y así acabar con el espantoso analfabetismo, la huerta se vio salpicada aquí y allá de “Escuelas Rurales” que educaban y enseñaban a los “críos y las crías” dispersos entre las tierras de cultivo de sus padres.

Yo fui a la EGB. Mis primeros cinco años de escolarización trascurrieron en una escuela rural, a dos kilómetros de la casa de mis padres. A la escuela asistíamos dos veces al día, por la mañana y por la tarde, por caminos, sendas y atajos que en invierno solían estar llenos de charcos de agua y de barro. La mayoría íbamos andando, otros, los más afortunados, en bicicleta. Allí nos esperaba “la señorita”, con una puntualidad británica, animándonos a formar filas para poder entrar al aula. Pero antes, repaso general a la limpieza de manos y orejas; más de uno tenía que volver a casa a lavarse bien para poder entrar al colegio. Era una escuela mixta, era imposible separarnos por sexos. Las maestras, todas mis educadoras fueron femeninas, contaban con pocas oportunidades de perfeccionamiento y un sueldo escaso. Con el tiempo entendí la frase “pasa más hambre que un maestro de escuela”. Para nosotros y para nuestras madres era normal ver cómo los viernes la maestra siempre llevaba bolsas de “arcasiles”, o habas, limones, “bleas”, una docena de huevos, alguna patata y, ya más cerca de las vacaciones, algún pollo o tortas de Navidad.

A pesar de todo, el sistema funcionaba. La oración inicial daba comienzo a una jornada escolar que podía incluir operaciones de intendencia tales como el encendido de la estufa o la limpieza del propio local, borrar la pizarra y poner la fecha en la esquina superior derecha. Poco después daban comienzo las actividades educativas. Los del primer ciclo de EGB, seis y siete años, se rebanaban los sesos sentados en sus pupitres, para aprender a leer en la cartilla y hacían agujeros en los cuadernos de “cálculo de rubio” de tanto borrar. Los del ciclo medio ya tenían lecciones de sociales, lengua y con suerte algo de inglés, todo como preparatorio para el ciclo superior que ya teníamos que realizar en las aulas de los colegios urbanos del pueblo más cercano. A media mañana, el recreo, bendito recreo. Con los bocadillos bajo el brazo, de aceite, de manteca y algunos de vino y azúcar, con frio, calor o con un vendaval, todos tratábamos de buscarnos un hueco en aquella jungla llena de reglas no escritas, llena de normas que sin saber muy bien el porqué, todo el mundo respetaba. Tras el recreo, llegaba el momento más duro de todo el día. Por cursos nos disponíamos todos alrededor de la mesa rectangular de la Señorita. A su derecha el uno, el siguiente el dos, el tres… así hasta completar el grupo. Ordenados, la maestra preguntaba algo de la lección del día anterior al número uno; si sabía la respuesta permanecía en su sitio. Siguiente pregunta al dos; si no la sabía y el tres sí, lo adelantaba. Eran los exámenes diarios a los que nos sometía la maestra y que generaba situaciones curiosas. Eran tres o cuatro los que siempre aspiraban a estar en primer lugar. Luego había otros que formaban un pelotón que, acomodados y a rebufo de los primeros se conformaban con sus posiciones y, por supuesto, siempre había alguien, generalmente el mismo, que era “el coche escoba”, que ocupaba la última posición. “El coche escoba” tenía todas las papeletas para repetir curso al año siguiente.

Para la tarde, se dejaban asignaturas como el dibujo, la caligrafía, la lectura, los trabajos manuales y la gimnasia; para la mayoría de nosotros, nuestra clase favorita. Nosotros a jugar al fútbol o “a pillar” y ellas a saltar a la comba o jugar a la goma... Esta rutina, esta dinámica sólo se alteraba por alguna novedad como el reparto de leche en polvo o las visitas esporádicas que fielmente y año tras año visitaban nuestra escuela. Siempre eran los mismos: el inspector, el fotógrafo o el cura del pueblo para evaluar a los que pronto, con nueve años, tomarían la primera comunión. Ante estas visitas, la “señorita” animaba a las familias a que nos vistieran con nuestras mejores galas, es decir, “con la ropa de los domingos”.

En los momentos actuales, en los que otra vez se avecinan cambios y que se están aplicando nuevas y avanzadas tecnologías a los métodos de enseñanza, se podrían preguntar si tiene sentido traer a la memoria y recuperar de la escuela del “ayer” y hablar de la escuela y el aula tradicionales. Si merece la pena que muchos de los que nos educamos en épocas muy pasadas tendamos una mirada, distanciada en el tiempo y con la emoción del recuerdo, a la escuela, el aula y los materiales, tal y como permanecen en nuestra memoria. No albergo la menor duda, yo digo que sí. Merece la pena visitarla y recordarla, no como un ejercicio de nostalgia, sino simplemente porque esas experiencias forman parte de nuestra existencia, de nuestra historia y de ella ha recibido una herencia, nada despreciable, nuestra cultura actual. Ese modelo de escuela y esos materiales encerraban unos valores que es necesario conservar y de ellos aún hoy podemos sacar ejemplos y enseñanzas que no sería prudente abandonar. Y es que hay cosas que no han cambiado. Como por ejemplo lo que dejó por escrito Benito Pérez Galdós en su obra Miau en 1888: “A las cuatro de la tarde, la chiquillería sale de la escuela atropelladamente con algazara de mil demonios. Ningún himno de libertad que se haya compuesto es tan hermoso como el que entonan los oprimidos de las enseñanzas obligatorias al soltar el grillete de la disciplina escolar y echarse a la calle piando y saltando”.