Destacaba el otro día un diario nacional la noticia de que 5.000 intelectuales rusos han lanzado un manifiesto de denuncia de la “retórica belicista del Kremlin”.

Filósofos, periodistas, activistas, historiadores y artistas han impulsado esa iniciativa que pretende dar voz “a la parte de la sociedad que odia la guerra y considera un crimen el recurso a las amenazas nucleares”.

“Hablamos en nombre de Rusia, y no de vosotros (los gobernantes), porque el pueblo, habiendo perdido millones de personas en conflicto pasados, piensa desde hace décadas que cualquier alternativa es mejor a la guerra”.

Una de las firmantes, la secretaria del Consejo de Derechos Humanos de San Petersburgo, denunciaba la prevalencia en Rusia del punto de vista que “nos apuntan con armas ofensivas, de que nos amenazan los países de la OTAN”.

Es el resultado, argumentaba la misma Natalia Evdokímova en el diario El País, de que los canales de televisión rusos “difunden continuamente eso”.

Hay naturalmente que felicitarse de que ese importante grupo de personalidades del mundo ruso de la cultura llame la atención de sus compatriotas sobre el constante martilleo de sus medios sobre lo que califican de “amenaza occidental”. Es el deber de un intelectual que se respete.

Pero habría que preguntarse al mismo tiempo si no ocurre lo mismo, aunque en sentido inverso, en nuestros propios medios, en los que informadores y editorialistas acusan machaconamente al Kremlin de atizar el conflicto sin prestar la mínima atención a sus razones.

¿Dónde están, se pregunta uno, los intelectuales pacifistas a este lado de esa nueva línea divisoria entre Occidente y una Rusia que hace tiempo que dejó de ser comunista, pero a la que muchos parecen querer expulsar de la civilizada Europa?

¿No comienza a resultar sospechosa la unanimidad de los medios europeos y estadounidenses en culpar exclusivamente al autócrata del Kremlin, ese “nuevo Stalin”, como le presentan algunos, de lo que sucede en torno a Ucrania?

¿Dónde están nuestros intelectuales críticos? Aunque tal vez pocos, haberlos, haylos. El más famoso es, por supuesto, el gran lingüista y activista Noam Chomsky, que se ha pronunciado más de una vez sobre ese conflicto.

Pero en vano encontraremos su opinión en The New York Times, The Washington Post, o sus equivalentes europeos, siempre tan solícitos en citar a los del otro lado del Atlántico.

Tampoco, por supuesto, en una emisora como la estadounidense CNN, que cuando llama a alguien para que comente lo que pasa en Ucrania, siempre se trata de políticos, ex funcionarios del Gobierno o de los servicios de inteligencia del país.

La opinión del autor de “Los Guardianes de la Libertad” y ¿Quién domina el mundo?”, entre tantos ensayos críticos sobre el poder y los medios, sólo la encontraremos en la prensa alternativa gracias a internet.

Y Chomsky, a quien nadie puede acusar de complicidad con el líder del Kremlin, considera que la ampliación de la OTAN constituye “una grave amenaza a la seguridad de Rusia”, por más que, pese a las guerras de Yugoslavia e Irak, se empeñe en presentarse como una alianza militar puramente defensiva.

Cita Chomsky, por ejemplo, al historiador especializado en Europa oriental Richard Sawka, según el cual la persistencia de la OTAN pese a la disolución del Pacto de Varsovia, “encontró justificación por la necesidad de gestionar la amenaza provocada por su propia ampliación”.

Alguien tan poco sospechoso como el republicano Robert Gates, ex secretario norteamericano de defensa y ex director de la CIA, criticó en su día que se expandiese la OTAN hacia el Este pese a las seguridades en sentido contrario dadas a Mijail Gorbachov por los dirigentes occidentales.

Es cierto que esas seguridades no aparecen escritas en ningún documento: fueron sólo una promesa verbal al presidente ruso. Pero hay numerosos cables diplomáticos de conversaciones al más alto nivel que lo atestiguan.

Tanto políticos estadounidenses como el secretario de Estado James Baker como el canciller alemán Helmut Kohl, el presidente francés, Francois Mitterrand e incluso la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, prometieron a Gorbachov que no se haría nada que pusiese en peligro la seguridad de Rusia.

Y si el último presidente de la URSS accedió a la reunificación alemana fue precisamente después de que todos esos dirigentes occidentales le diesen tales seguridades.

Otra cosa es que faltaran luego a su palabra por presiones de Washington, que no ha querido en ningún momento renunciar a su presencia militar y a su hegemonía en Europa. ¿Dónde están nuestros intelectuales?