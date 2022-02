Evitemos los gastos superfluos

El nuevo canciller alemán ha reducido los gastos, en sus presupuestos, en 30.000 millones de euros. En Alemania, que tiene 16 ministerios y 82 millones de habitantes, cada diputado tiene de 5 a 7 asesores. Con lo idealizado que yo tengo a ese país..... vaya decepción

Desde mi posición de simple ciudadano, que intenta no gastar más de lo que ingresa, me pregunto: ¿Hacen falta tantos cargos en ayuntamientos, Diputación, comunidades autónomas, en ocasiones duplicados con la administración central? ¿ Es preciso que hasta el Tato utilice el coche oficial, y que el ayuntamiento compre varios híbridos? Y ese coche oficial ¿tiene que ser un Ford Mondeo de 35.000 €, no vale un vehículo más modesto? Es más, ¿de verdad hace falta tanto coche oficial? ¿Por qué el alcalde o los concejales, no van andando, en transporte público o utilizan su propio vehículo? Tocayo, hazme caso, si en vez de fotografiarte al volante de un autobús fueras como pasajero, ¡ganarías votos, e incluso saldrías en el telediario! Porque ir al ADDA con chófer, y no a pie, como decía mi suegra, muy normal no es.......

El primer ministro holandés va de "rutte" en bicicleta, el expresidente de Uruguay, José Mújica, ni te cuento cómo vivía, pero el nuestro vuela alto. La deuda pública está desbocada, y a nadie le importa. ¿Cuántos miles de euros tendría que abonar cada españolito para ponernos al día? ¿Alguien piensa que estos políticos están preparados para manejar la deuda pública de este país?

A nivel estatal, ¿necesitamos 22 ministerios? ¿Hay que pagar a tantos subsecretarios? Regalar sueldos no es crear empleo. Napoleón decía que, si quieres que algo vaya rápido, nombra un responsable, pero si quieres que vaya lento, crea una comisión. ¿Cuántas comisiones hay? ¿Cuántos asesores tienen de verdad alta cualificación? La mitad de ellos son más inútiles que la D de Djokovic (pronúnciese Yoko-Bic) o la P de Mapfre. Si los políticos electos no saben hacer su trabajo, ¿por qué no contratamos directamente al asesor? Que probablemente esté más formado y tenga experiencia laboral fuera de la política. Porque es alucinante que muchos políticos no hayan "trabajado" nunca fuera de la política. Pepe Álvarez, de UGT, me saca 10 años, y lleva "liberado" desde los 22 . A esa misma edad entró en política el nuevo secretario general socialista, Alejandro Soler. Y cuando un político trabaja en una empresa privada, sin apenas experiencia, como Rivera......ni te cuento

Cuando les piden la declaración de bienes, la mayoría tienen cuatro chavos. Pues yo me quedaría más tranquilo con alguien que se hizo a sí mismo, y que tiene un patrimonio de un millón de euros, es señal de que probablemente sabrá gestionar el dinero público. Y, además, no tendrá que entrar en política para forrarse (se atribuye esta frase a Zaplana, cuando realmente la dijo el secretario del PP de Valencia, Vicente Sanz)

Como apunta Francisco Trigueros, "los votos no son razones, y el militar en un partido, sin méritos conocidos profesionales, no te hacen capaz de gestionar lo ajeno-público"

En muchos ministerios, no ponen a un profesional de ese ramo. Y según nos enseñó Aerosmith: "you have to learn to crawl before you learn to walk" (tienes que aprender a gatear antes de andar). Los ministros de Defensa y del Interior son jueces, y los de Consumo (que ha "proponido" vetar las macrogranjas, los juguetes y el turrón) y de Cultura y Deporte (Miquel, lamento informarte que bailar en los mitines no es un deporte) ni se sabe.

¿Pensáis que nuestros mandamases, que por lo que leí en este diario viajan con mucha alegría (me dio auténtica vergüenza ajena el artículo acerca de los gastos de los concejales en viajes. Cómo cantaba Gun: "shame on you"), miran lo que cuestan las cosas antes de sacar su tarjeta de crédito "oficial"? ¿Tiene sentido que los diputados duerman en hoteles de cinco estrellas cuando van a Madrid?

No hablo de manejar el país como una empresa privada, si ves el índice bursátil de Estados Unidos de hace 100 años, comprobarás que ninguna empresa sobrevivió, porque las empresas suben, bajan y desaparecen al compás de la destrucción creativa, lo que no pasa con los Estados. Lo que pido es que tengan conciencia de la difícil situación del país

Pablo, por si huyendo del frío has venido a la terreta unos días, y estás leyendo el Información tomándote un capuchino latte con una tostadita de jamón ibérico de Joselito en la terraza del hotel de cinco estrellas donde te alojas, comentarte que cuánta razón tenías cuando hace años hablabas de la casta. Eso sí, por entonces, cuando decías barbaridades, pero eras coherente, seguro que te hospedabas en la fonda de la tía Eustaquia

En definitiva, que estaría orgulloso de mi concejal, alcalde, president, e incluso ministro (que, como bien apunta José María Asencio Mellado, significa, conforme al origen latino del término, servidor),a quien sin duda le daría el voto, si nos dieran ejemplo de evitación de gastos superfluos. Y que nadie busque en este artículo una simpatía a algún partido, porque soy apartidista. Por cierto, qué cachondo el pequeño dictador: "Haga como yo, no se meta en política".