Cuando todo sale mal

Si hace poco más de una semana el Partido Popular constataba, con ocasión de la aprobación de la reforma laboral, cómo su enésimo intento de desprestigiar al Gobierno de Pedro Sánchez se iba al traste por el error de un diputado popular que no entendió bien lo que votaba, el fiasco de las elecciones de Castilla y León complica aún más el camino de Pablo Casado a la Moncloa. Si en algún momento Casado y su equipo pensaron que todo lo que tenían que hacer era esperar el desgaste de Sánchez por los efectos de la pandemia o de la crisis económica que ha conllevado, se equivocaron de pleno. Las elecciones de Castilla y León se plantearon como una manera de que Pablo Casado saliese de Madrid donde la pugna con Isabel Díaz Ayuso la tiene perdida hace tiempo. A pesar de que la coalición PP-Ciudadanos era estable y trabajaba de una manera más que aceptable, los fontaneros de Génova creyeron que si Casado se paseaba por tierras castellanas adquiriría un protagonismo que le hace mucha falta. El resultado no ha podido ser peor. Para poder gobernar, el actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, debe repetir la fórmula de la coalición bipartita, pero en vez de tener como socio de gobierno a Ciudadanos va a tener que pactar con un VOX envalentonado por los buenos resultados obtenidos.

Resultó cómico que las comparecencias ante la prensa de Pablo Casado durante la campaña fueran siempre rodeado de vacas, ovejas o cerdos. Pretender reducir Castilla y León a poco más que a un prado donde pastan vacas, a paisajes con ovejas y un pastor apoyado en su cayado o a un agricultor levantándose a las cinco de la mañana para plantar remolacha, como si en esta comunidad autónoma no hubiese nada más, fue un grave error. Primero, porque Casado encajaba en estos ambientes como si yo me vistiese de sacerdote y tratase de dar misa en latín y segundo porque esta comunidad autónoma tiene una riqueza cultural y artística que va mucho más allá del pasado feudal con castillos y conventos al que la derecha española siempre se refiere cuando habla de Castilla. Se olvidó de hablar de las empresas de automoción que han hecho a España un país puntero en la fabricación de automóviles, del movimiento cultural, musical y artístico, que hay en ciudades como León o de los magníficos escritores que han surgido en los últimos años (no todo es Miguel Delibes).

Y ahora el Partido Popular, consciente del embolado político en el que se ha metido por la metedura de pata de adelantar unas elecciones, comienza a pedir ayuda, pero sin atreverse a hacerlo del todo. También resulta cómico que Pablo Casado esté pensando en pedir la abstención de los socialistas en Castilla y León, es decir, de un partido que preside el Gobierno que según él es ilegítimo, chavista, bilduetarra, el más extremista de Europa y de extrema izquierda. Si el Partido Popular quiere llegar a algún tipo de acuerdo con el PSOE para poder gobernar en Castilla y León sin depender de VOX para cada paso que dé, antes de nada, debe desbloquear el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial y ordenar a los presidentes de las comunidades autónomas donde gobierna gracias a acuerdos con VOX que rompa su relación con la ultraderecha. De momento Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho que no piensa terminar sus relaciones con VOX.

El último escándalo surgido en el Partido Popular, me refiero al espionaje llevado a cabo contra el entorno de Isabel Díaz Ayuso por personas próximas a Teodoro García Egea y al propio Pablo Casado, complica aún más el futuro de Casado en el Partido Popular. La idea de que Casado fue una solución temporal para sobrellevar el erial de corrupción que dejó Mariano Rajoy por el caso Gürtel se hace cada vez más grande. Mientras se dirimen las luchas cainitas en el seno del PP madrileño se asienta la idea de que un partido como el PP no está capacitado para dirigir el Gobierno de la nación. Este espionaje no sólo es parte de la guerra soterrada entre Ayuso y Pablo Casado si no también consecuencia de un posible caso de corrupción que tiene su centro en la Comunidad de Madrid y que la dirección de Génova no ha podido demostrar. Que la dirección del PP investigase un contrato público otorgado por el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso excedió de sus competencias. Un partido no es nadie para investigar un contrato de una comunidad autónoma. La administración tiene sus mecanismos para hacerlo además de que luego se la justicia la que lo haga.

El Partido Popular sigue siendo el mismo de la época de la red corrupta Gürtel y del caso de espionaje a Luis Bárcenas bautizado por la autoridad judicial como caso Kitchen. Mientras no se haga una limpia de verdad en las cloacas de Madrid, tanto en la sede de Génova como en el Ayuntamiento de la capital y en la Comunidad de Madrid, seguirán surgiendo estas guerras internas y seguirán surgiendo corruptelas con la adjudicación de contratos. El mito de Sísifo del Partido Popular.