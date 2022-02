Demonització Festera

Ara que dissabte es podrà celebrar el Mig Any a Xixona (d’igual manera que s’ha fet a Alcoi, Muro, Biar... i que tampoc hi ha hagut notícies de brots festers), després de dos anys de parada tècnica, sembla que som els festers i les festers, que hem decidit voluntàriament eixir, que siguem els responsables de la propera onada, la setena, però serà onada festera.

No entenc una cosa, a veure. En el confinament no podíem eixir i volíem eixir, i ara que podem eixir, està mal vist eixir! Amb comentaris que se senten: “Ja veurem com actua la vacuna d’ací a deu dies”, “que la cosa vaja bé”, “que hi haja responsabilitat”.

Nosaltres, per sort, la gent que ja ha passat l’etapa de l’adolescència, hem viscut eixos anys tan meravellosos; ells i elles n’han perdut aquests dos anys, en este cas, de festa. Estem demonitzant el moment quan Sanitat ho permet. Quan no podíem eixir, volíem eixir, i ara que es permet, la gent critica. Som pols oposats!

Si mirem els i les participants dels actes, majoritàriament, és gent jove, que tenen ganes de poder tastar-la, i que han tingut, en termes generals, un comportament excel·lent en aquests temps. Són els que han acceptat totes les mesures i les han acomplit.

Són els que no han fet comentaris, i han estat callats, són els que portaven la mascareta, són els que només han sociabilitzat mitjançant les xarxes socials.

No crec que la seua finalitat siga eixir per contagiar-se amb aquest virus que ha vingut per a quedar-se i haurem de saber conviure, amb noves maneres, amb un distanciament, adaptant-nos a noves normes.

Algunes veus diuen de retardar-ho, però que li ho expliquen, amb arguments fefaents, a un jove quan Sanitat ho permet, quan hi ha menys transmissivitat, quan ja es pot anar pel carrer i olorar la flor de l’ametler, que la gent ja té ganes d’un final definitiu d’aquesta pandèmia.

En la mesura està la solució. Però, per favor, no demonitzem la Festa. La gent el que vol és recuperar la normalitat. En aquests dos anys, han hagut decisions desgavellades, que no han tingut lògica. Exemples hi ha mils.

Sí que s’ha pogut fer una Fira de Nadal on han vingut noranta mil persones al poble, però ara està malament vist que vulgues participar en un esdeveniment fester, on no hi haurà més de 1000 persones

A veure, sí que està ben vist anar a un restaurant en un interior, sense mascareta, se distància seguretat, però no pots estar fent el mateix a l’aire lliure.

Eixir a la Festa, no només és un símptoma de recuperació cap a la normalitat, és salut mental, és sociabilitat, és retrobament, és alegria, és una bona font econòmica, és color, és...

No ens fiquem en una autocensura i critiquem el que els altres volen fer, que m’agradaria fer, però que socialment ara no està ben vist? Siguem intel·ligents, almenys per als joves, celebrem que l’esforç fet tinga un premi. I dissabte, serà eixe dia, de retrobament amb la música, els companys, el so, l’olor, en definitiva, la vida.