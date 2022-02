Nuevas normas. Nuevos tiempos

El próximo 21 de marzo entra en vigor la nueva reforma de la Ley de tráfico y seguridad vial dirigida a modificar el régimen de sanciones ante la comisión de determinadas infracciones de tráfico. Y todo ello, a fin de ir actualizando la normativa de tráfico e incrementando el número de puntos que se van a retirar en determinadas infracciones que se siguen cometiendo con mucha frecuencia como son por ejemplo la utilización del teléfono móvil mientras se conduce (6 puntos menos de sanción), distanciarse más en los adelantamientos a bicicletas en la carretera, a fin de proteger más a los ciclistas que se encuentran tan desprotegidos cuando se producen estos adelantamientos, o el uso de casco cuando se circula con ciclomotores, así como insistir en que hay que ponerse el cinturón de seguridad cuando te subes a un vehículo como si de una costumbre se tratara, pero para proteger tu vida, no lo olvidemos. Son estas, pues, algunas de las medidas que se han implantado por la DGT.

Resulta de todas maneras muy positivo que se siga avanzando en la actualización de medidas para seguir protegiendo a ciudadanos y conductores, porque no son reformas para sancionar por sancionar, sino para protegernos mejor a todos d la mayor causa de muertes en nuestro país: 1.000 cada año.

Además, se ha creado una aplicación app que se llama miDGT, a fin de, por ejemplo, de insertar en la misma la habilitación para conducir sin necesidad de llevar encima el documento acreditativo ya que este tipo de herramientas tecnológicas pueden servirnos para poder acreditar ante las autoridades nuestra identidad y la habilitación para conducir vehículos de motor y ciclomotores. Se trata, con ello, de intentar reducir al 50 % el número de accidentes que existen en la circulación en la próxima década.

La DGT ha llamado a esta campaña Nuevos tiempos. Nuevas normas mediante la apuesta, no solamente por introducir novedades, sino, también, por publicitarlas, porque suele existir la costumbre de aprobar leyes y publicadas en el BOE, pero sin que la ciudadanía conozca cuál es la entidad y características de las modificaciones que se introducen en las leyes. Y en una materia tan proclive a la siniestralidad como es la de tráfico es importante que se publiciten las modificaciones para que la ciudadanía conozca en qué medida se incrementa el régimen sancionador por las infracciones, pero no solamente por la transmisión del miedo a la rebaja de puntos, sino también por recordar a los ciudadanos que sigan teniendo que ponerse el cinturón de seguridad cuando se ponen al volante, o no utilizar el teléfono móvil, respetar la velocidad en carretera, así como a los peatones y el resto de conductores, en una línea de procurar transmitir el mensaje de la cultura que debe existir en los ciudadanos de la peligrosidad que supone ir conduciendo un vehículo de motor o ciclomotor, así como cualquier otro instrumento que permita la circulación por carretera o en la vía pública, incluso los patinetes, habida cuenta el grave peligro que existe de que otros ciudadanos puedan ser víctimas de una irregular conducción.

De lo que se trata es de seguir avanzando en el mensaje del respeto y de la educación como valores esenciales que se exigen tanto en nuestra convivencia diaria como a la hora de circular, porque la forma y el modo en que circulan las personas dice mucho de las características de cada uno de los ciudadanos, y si se respeta la normativa en circulación, a buen seguro se respetarán también otras normas que existen en otros contextos de la vida. Porque el incumplimiento de la normativa de circulación supone que esa persona será proclive a un incumplimiento de otras normativas, y todo ello debe conllevar a la exigencia de que valores como la solidaridad con las demás personas y el respeto sea la forma de comportarse de los ciudadanos, evitando que la infracción de las normas sea la forma habitual de ejercer nuestra convivencia.

Por ello, resulta evidente que cuanto mayor sea la introducción de la cultura del respeto y la educación mayor será el avance de la sociedad y el regreso a unos principios que no debieron perderse en nuestra sociedad para poder convivir más con la educación y el respeto hacia los demás que con la intolerancia que preside la conducta de algunos ciudadanos, tal y como se está viendo en muchos escenarios de nuestra vida, y cada vez con mayor frecuencia, lo que es altamente preocupante por la dirección que siguen algunos ciudadanos en su quehacer diario.