Empecé a verlos en las televisiones hace un mes. De maniobras, decían. Siempre me he preguntado qué tenían en la cabeza los soldados. Yo, objetor de conciencia que, sólo por motivos de claustrofobia, escondía al insumiso que llevo dentro. No hubiese soportado estar entre rejas.

El mundo actual viaja a velocidad de vértigo. A través de la pantalla de plasma se puede seguir esta evolución. Cada año que pasa equivale a una década. De la última Guerra Mundial ahora hemos saltado siglos. Hay robots, teletrabajo, leyes LGTB, vivimos en una sociedad líquida, cada cual hace de su capa un sayo. Y los soldaditos, a quienes apenas se les ve el rostro, continúan como si nada. Claro, que las imágenes que vemos son las que quieren que veamos. De los miles de kilómetros de territorio en conflicto, qué curioso, en todas partes se emiten las mismas. La de la bisabuela apuntando da grima. Pero detrás de toda esa parafernalia técnica están las personas. El soldado que se viste, se parapeta, se camufla, se adentra en esas temperaturas gélidas. Me sigo preguntando, a estas alturas del siglo XXI, qué tendrá en su sesera. No creo que le haya acompañado a lo largo de su vida, como en la mía, Bach. Me da a mí que los soviéticos ni siquiera tendrán interiorizado a Rachmaninov, ni los estadounidenses al Stephen Sondheim de mi corazón. Uno ruso y otro americano, qué curioso, mis músicos de cabecera. Qué raro se me hace esto de los soldaditos-personas en esta guerra de ahora. Una guerra, por cierto, en la que la televisión tiene mucho que perder. Que nadie piense que aquel engreído Jesús Hermida que presentó El diario de la guerra (del Golfo) interesaría hoy a más de cuatro.