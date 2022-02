Los ilustres y los anónimos

Àngels tiene nueve años y es alumna de un colegio público de Valencia. Hace tres que empezó la primaria. Es una niña de baja estatura, ojos grandes y un bonito pelo rojizo. Los estudios le van bien. Le gusta aprender, aunque prefiere la lengua a las matemáticas. Cuando llega a casa, lo primero que hace es soltar su pesada mochila y correr hacia la estantería donde reposan los libros de aventuras.

Esta última evaluación, sin embargo, no le ha ido tan bien como las anteriores. La profesora de lengua es una mujer mayor que, a pesar de poner todo su empeño en su trabajo, no logra hacerse entender correctamente por sus alumnos. No es que le ocurra nada. No posee ningún defecto del habla. Sólo que, de un tiempo a esta parte, se ha visto obligada a dar clase con una mascarilla FFP2 con la que le cuesta respirar. Y claro, esto provoca que su cadencia no sea tan armónica como antes.

Todos en el colegio son responsables. Padres, profesores y alumnos están de acuerdo en continuar usando la mascarilla en el interior hasta que este virus se controle definitivamente. Nadie (o muy pocos) está dispuesto a quitársela y arriesgarse a contagiar a su vecino de pupitre y éste, a su vez, a la profesora. Sería una conducta del todo irresponsable y, desde luego, un riesgo evitable. Además, junto a la mascarilla, profesores y alumnos guardan escrupulosamente la distancia de seguridad necesaria para evitar contagios.

En cierta medida, Àngels y sus compañeros se sacrifican. Ya no juegan tanto como antes porque la mayoría de los juegos requieren contacto físico. Y, por otro lado, como no entienden muy bien a la profesora, en casa renuncian a un rato de su tiempo libre para estudiar más y compensar así estas carencias. Y la profesora, a su vez, como desea hacer bien su trabajo, se esfuerza por hablar más lento y aumentar su tono de voz, aun a riesgo de quedarse afónica.

El colegio está muy próximo al paseo de la Alameda, un agradable jardín público de la ciudad de Valencia donde, a un lado, se levanta el Palacio de Las Artes Reina Sofía. Allí, el pasado fin de semana se celebró la ceremonia de entrega de los premios Goya. La noche del sábado 12 de febrero, se dieron cita cientos de personalidades del mundo de la cultura y, cómo no, también de la política. Junto a Pedro Almodóvar y Penélope Cruz estaban también, sonrientes, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, o Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, ferviente impulsor de medidas restrictivas en el ámbito de la pandemia. Una normativa, la valenciana, que se ha erigido como una de las más prohibitivas de todo el territorio nacional, manteniendo algunas medidas cuya reconocida inutilidad ha sido puesta de manifiesto por especialistas de uno y otro ámbito y, por esta razón, hace tiempo que decayeron en otros territorios.

Y digo sonrientes porque estos días no hemos visto ni una ni dos, sino varias fotografías de los distinguidos asistentes a dicha ceremonia en las que ninguno de ellos llevaba mascarilla ni respetaba la distancia de seguridad. En algunas se abrazaban, en otras se besaban y en un tercer grupo de instantáneas simplemente sonreían mostrando impunes sus incisivos, sus caninos e incluso algún premolar. La mascarilla no hace juego con el esmoquin. Eso lo sabe cualquiera. Y la estética ha de primar siempre sobre otras cuestiones de menor relevancia.

Antes muerta que sencilla, decía la pequeña María Isabel. Y el Sr. Puig, al parecer gran conocedor de la filosofía de Eurojunior, lo sigue al pie de la letra. Él, que para eso es el presidente, puede quitarse la mascarilla cuando quiera y abrazar a quien quiera. ¡Faltaría más! Las normas las ha aprobado él y, por tanto, se las puede saltar cuando le venga en gana. Él, sólo él (y algún amiguito más, como los de las fotos). No los valencianos, ni los niños, ni los profesores. Ellos son el pueblo, el Tercer Estado del que hablaba Sieyès. Su misión es obedecer y la suya, la del presidente, mandar.

Me resulta del todo improbable que el virus no pudiese entrar en la ceremonia de los Goya y sí en el colegio de Àngels cuando ambos edificios se encuentran apenas a quinientos metros uno del otro. Pero claro, todo es posible cuando se trata de un encuentro donde se dan cita los notables y, además, si se vota. Porque todo el mundo sabe que lo imposible se torna milagrosamente posible mediante el ejercicio del voto. Y si la mayoría parlamentaria dice que el Covid no entra, no entrará.

Si quienes hacen y aprueban las normas no las cumplen, ¿cómo esperan que la población lo haga? ¿Qué clase de persona puede exigir a otro lo que él no hace cuando, para más inri, ha sido él mismo quien ha impuesto la norma que obliga a la conducta? Eso sí, la culpa de los contagios la tiene el ciudadano que, conocedor de la gravedad del virus, se relaja.

Predicar con el ejemplo está pasado de moda. Y el sacrificio en pos de un ideal, de algo superior al propio individuo y a su efímero bienestar, más todavía. Es mejor que se sacrifiquen los demás, los administrados, los ciudadanos, los profesores, los policías, los médicos y los alumnos de los colegios e institutos. En definitiva, que se sacrifique el pueblo, los anónimos. Los ilustres, mejor que no.