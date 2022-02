Propuesta fiscal de Podemos

Noticia de ayer: “Podemos abogar por expropiar Inditex a Amancio Ortega”.

La primera reacción es un “no será para tanto”.

Pero veámoslo con un poco de detalle.

En el plan fiscal presentado por Podemos en el Congreso contra los súper ricos destaca establecer tipos verdaderamente elevados en el impuesto sobre el patrimonio: aquellas personas que superen los 100 millones de euros pagarán un 3,5 %. Así dicho no parece excesivo, pero si lo analizamos en profundidad y nos damos cuenta de que la rentabilidad de la mayoría de las inversiones apenas alcanza entre el 2 y el 4 % anual, un impuesto del 3,5 % supone en muchos casos una confiscación cercana o superior al 100 % de la renta. En este supuesto Amancio Ortega debería pagar 2.300 millones de euros al año, teniendo en cuenta que sus dividendos del año 2021 ascendieron a 1.293 millones. Es decir que tendría que abonar al Estado más dinero del que ha ingresado durante ese año. De esa manera liquidaría poco a poco su patrimonio y en algunos años Inditex pasaría a ser propiedad del Estado.

Porque ese parece ser precisamente el objetivo real de este tributo impulsado por Podemos: socavar el derecho de propiedad privada hasta convertirlo en una concesión temporal del Estado: lo que tienes no es tuyo sino que ha de ser reintegrado poco a poco al Estado. Esto no es justicia social ni tributaria. No es una escala progresiva de tributación como nos quieren hacer creer estos señores. A esto, señores de Podemos, se le llama confiscación.

Y si siguen por este camino lo único que van a conseguir es que los ciudadanos con alto poder adquisitivo, las empresas y todo aquel que genera algo de riqueza traslade su residencia fiscal a los muchísimos países del mundo que no solo cuentan con niveles impositivos más moderados de patrimonio sino que ni siquiera tiene este impuesto como tal. Por ejemplo Portugal.

Porque hay que recordar que el impuesto de patrimonio es un re impuesto: ya se ha pagado previamente por el dinero que se ha ganado para invertir en el patrimonio. Como lo es el de sucesiones.

Un Estado ha de ser justo, no puede ser confiscatorio

En la nueva propuesta fiscal del gobierno, que parece que va a salir adelante, se establecen nuevos tramos impositivos, y una progresividad realmente sorprendente. Nuestros dirigentes se llenan la boca de decir que los ricos van a pagar más. Así, “los ricos”.

¿Pero quiénes son los ricos? Sabemos que Amancio Ortega lo es, desde luego. Y algunos pocos más, la mayoría desconocidos del gran público. Quizá alguno de ellos pueda ser un parásito social, pero ese no es el caso del señor Ortega, que ha creado una empresa enorme, que factura una enormidad y da trabajo a millares de personas. ¿Un ejemplo? Pues sí, el menos en opinión de los que aún creemos que crear puestos de trabajo y riqueza es una tarea excelsa.

Pero, volviendo a los ricos… quizá usted, amable lector, no lo sepa. Pero si gana más de 60.000 euros al año lo es. Al menos para nuestro gobierno. Porque va usted a tributar un 45% de todo lo que gane por encima de esa cifra. Ha oído usted bien: casi la mitad de sus ingresos.

¿Es razonable?

Sabemos que estos señores del gobierno son muy generosos con las ayudas, los subsidios y demás dádivas. Pero lo son con nuestros dineros. Y si para montar un “Estado del bienestar” como al que aspiran (hay quien le llama “Estado del subsidio”) hay que estrangular a la clase media o media-alta, quizá lo que hay que replantearse es si merece la pena ese logro. Porque, como demuestra la Historia, los humanos no somos tontos: ante una agresión de este tipo se reacciona disminuyendo el trabajo, y eso tiene clara repercusión en la creación de riqueza y puestos de trabajo. ¿O quién va a trabajar para que se lleve el Estado su esfuerzo? Pregunten si no a los suecos de los años sesenta…

Y si les parece, la semana próxima reflexionamos acerca de las diferencias entre un sistema capitalista y uno comunista. Creo que les resultará interesante…