Casado y el tostado

Nació Alonso Fernández en Madrigal de las Altas Torres, cuando Castilla era Castilla y nadie decía a los lugareños lo que debían comer, comiendo, pues, lo que podían, quizá remolacha. Apodado “El Tostado”, fue colegial en la Universidad de Salamanca, afamado teólogo -aunque, al parecer, de un tomismo algo rancio- y obispo de Ávila, en cuya catedral espera la consumación de los tiempos en un bello sepulcro de Vasco de Zarza. De él se cuenta una historia que diré con prevención, pues avalarla documentalmente no puedo, por carecer de dossier confirmatorio. Siendo persona de muy corta de estatura, en una visita al Papa éste entró en la sala en la que esperaba y, creyéndole arrodillado, le invitó a ponerse en pie; el castellano, circunspecto, le contestó: “Santidad, no soy más”. Talmente así Pablo Casado: no es más.

Digo esto porque escucho infinidad de análisis que tratan de desentrañar cálculos, razones y circunstancias que han llevado a Pablo Casado a viajar, desde hace meses, de pena de pena, y a transitar, en la última campaña electoral, de estadista en ciernes a aprendiz del digno oficio de payaso. Y el caso es que ha ganado, como lo hizo en Galicia, como lo hace en encuestas mientras mantiene -sólo o en compañía de indeseables y tránsfugas- regiones, ciudades y el CGPJ. Ahí está lo grande: gana desangrándose en cada envite; deja la sensación de que su partido triunfa a pesar de él y no por su sabrosa inteligencia. Así que cosecha destrozos en la carrocería y en el motor y no encuentra consuelo en ninguna victoria. Se encontró con muchas cosas a favor, no siendo la menor una pandemia asesina que adoptó como hija predilecta, para golpear a cuantos trataron de reducir sus efectos, aprovechando para sembrar de sal todas la heridas y erosionar la imagen de España y sus instituciones. Así que ha ganado donde ganaba. Pero las expectativas andan siempre trémulas, temerosas de que salud, dinero europeo y amor fraterno, agosten antes de tiempo su cosecha en la Moncloa.

Ese es el mapa, y que no se empeñen los analistas en buscar camisas de once varas ni tres pies a cerdos o vacas. Es que no es más. Le conocí cuando apareció en un debate organizado por la Conselleria de Transparencia sobre el Estado autonómico, con gente de natural sereno como Patxi López, Carolina Bescansa o Baldoví -e incluso un inusualmente tranquilo Cantó-; él no era aún campeón del PP y el público estaba compuesto por académicos y estudiantes. Llegó, miró, ni saludó ni agradeció la invitación… y se puso a encadenar insultos a los presentes. No era más.

Ya sé que hay cronistas que gustan de imaginar que hay donde no hay, pero en este caso más valdría que aceptaran que hablamos de un hombre que tiene una concepción de la política que excluye cualquier comprensión de la complejidad de la democracia. No se trata de ensañarme con él. Ni de recordar sus aventuras con las titulaciones universitarias y otras famosas quiebras del sentido común y del lenguaje. La cuestión es echar cuentas de cómo el “ente Casado” es alguien más que el jefe del PP: es esa cuadrilla de lugartenientes con los que comparte experiencias y hábitos. A saber: usar del tono propio de los pijos más trabajados, aquellos que saben que merecen lo mucho que tienen, sea por familia, por guapura o por tino en el bien vestir y peinar; y chulería bastante para faltar al que se cruce, haciendo de la democracia lo que no es: un permanente desafío. Cuando se es así, compadrito de tango, y se quiere ser así porque no hay que tener complejos, ni conceder miramiento a los débiles, no se es más, no se puede ser más.

Y estaba yo dándole vueltas a estos lúgubres argumentos cuando explota el PP, que pasa a ser el P y el P. Lo mismo algún lector desavisado cree que es que soy de Ayuso. Pero me apaciguo al advertir que es que Ayuso es también Casado y, a partir de ahora, viceversa. Ambos salieron del mismo molde, con similares animadores y el mismo grito de patria o muerte anudado en la garganta, esa pieza con la que aullar y, si se puede, humillar. Por eso esta guerra no es civil, ni fratricida, sino una conflagración despiadada entre cuerpo y alma, entre la misma carne de la carne, la misma ambición y rabia. No son más. Les sugiero ir organizando una comisión de memoria histórica de lo que fue el centro-derecha, por ir recogiendo cadáveres insepultos de esta masacre de Caín contra Caín.

Lo malo es que Vox acecha. Y a ver los sacristanes regionales del PP qué van a hacer, cuando habían hipotecado todo al brillo de Madrid. Volver a traer a Fraga no parece factible. Y no sé si Rajoy está en disposición. Pero Vox acecha. Y en esos meses en que Casado intercambiaba contagiado por sufragio, la duda sobre hasta dónde podía acercarse al precipicio de la ultraderecha tenía mucho de farsa. Porque en su ser, en no ser más, estaba y está la respuesta. Porque en esa médula radical de su pensamiento -chulería y jactancia- está la coincidencia con la ultraderecha, hasta confundir diferencias ideológicas con meras modulaciones coyunturales. Cuando confluyen esas tendencias se está en disposición de negar la legitimidad del otro. Sólo si no hay otros yo puedo ser algo más que lo poco que soy. Y ese es el centro del relato del PP: negar legitimidad a los resultados electorales que condujeron al Gobierno de izquierdas. Vivir instalado en eso es un consuelo para ese vacío en la cabeza del que hablara Machado. Y en esa oquedad es donde se puede negar la alianza con Vox en abstracto y aceptar todo acuerdo concreto. Porque el problema no es tanto que el PP se encamine a la ultraderecha, como que Casado, los Casados, los Ayusos, Teodoros y toda la corte celestial de figurines sin complejos, han dejado que Vox avance hasta parecerse demasiado a un PP inmóvil. Así que la confusión crece con cada victoria, que se vuelve un problema y se vive como algo tan amargo como ilusorio y efímero. Porque donde gana uno, Vox gana diez.

No le de más vueltas: Casado no es más. Ni siquiera cuando come remolacha en la Taberna Libertad, escuchando con cara de inteligencia a unos mariachis.