Después de la victoria piensa en mí

Tomo prestado de Javier Marías parte del título de su libro “Mañana en la batalla piensa en mí” explorando, en esta ocasión, las reflexiones introspectivas -incluidas las sicalípticas- de todos los personajes que han aparecido en el escenario de las elecciones de Castilla y León, una autonomía hecha a imagen y semejanza -como muchas otras- de los cartógrafos colonialistas cuando diseñaron con geometría asimétrica el mapa de África. Así está el continente vecino, desajustado. En metáfora musical se asemeja más a la geometría dodecafónica que a la euclidiana. Y así se empieza a percibir un mapa de España hecho con la misma tonalidad serialista, asonante, que tanto rechina al oído. Tengo para mí que el sistema autonómico, tal cual está concebido hoy y con las competencias de las que se desarmó el Estado, hace tiempo que divide a los españoles más de lo que los une. Lenguas, dialectos, ocurrencias, recelos, envidias, egoísmos, barreras e incomprensión mutua, son realidades autonómicas que pueden medirse sin recurrir a la geometría. Véase la insolidaridad en el reparto del agua; la económica y la riqueza desigual; los privilegios fiscales, inauditos, de Vascongadas y Navarra; las barreras, el aislamiento y la persecución en algunas autonomías por la imposición de la lengua única (en Baleares, 2.500 celadores sanitarios han sido expulsados por el Gobierno allí formado por socialistas, podemitas y Més, por la exigencia del catalán sin que, al parecer ni pareciéndolo, CCOO y UGT hayan convocado protestas ni manifestaciones, tan embelesados están con los millones que les da @sanchezcastejon).

Con el examen de introspección que les anunciaba al principio, casi todo y casi todos quedan sumidos en la melancolía de Castilla y León. Para seguir a Euclides, para reconciliarnos con unas matemáticas reconocibles, el PSOE ha perdido 7 escaños y 118.000 votos, que no está mal dados los miles de millones de euros europeos que arrojaba Sánchez desde el Falcon al campo castellanoleonés. Ciudadanos vuelve a ganar: de 12 escaños pierde 11 y 152.000 votos. Unidas Podemos con casi todo, sumado a Izquierda Unida, pasa de 2 a 1 escaño, evidenciando así la imparable subida electoral que viene produciéndose en la formación desde que prefirieron instalarse en la casta de los burgueses prados del chalé, al ruidoso y proletario Vallecas. ¿Y el PP? Pues ha ganado tres escaños, ha perdido 60.000 votos y está sintiendo en su nuca el aliento de Vox, que gana 12 escaños y 137.000 votantes. Luego están los partidos cantonalistas, estos que siempre aparecen un tiempo y desaparecen tiempo después, pero están. Y no quisiera terminar este resumen recalcando al auténtico vencedor de las elecciones: el mago Tezanos, bajo cuyo batuta toca la orquesta del CIS más desafinada que haya conocido la historia.

¿Cuál es la conclusión? Nos la acaba de dar estos días el propio PP: monta unas elecciones innecesarias y ahora se ve abocado a una crisis interna, en el liderazgo de Casado, sin precedentes, sanguinaria, visceral, egocéntrica, infantil y chapucera, de la que va a salir muy mal parado. Ergo, el enemigo del PP no era el PSOE, ni tan siquiera Vox, era Isabel Díaz Ayuso, la líder popular que más adhesiones concita entre el electorado del PP. Tras el espectáculo del presunto espionaje de Génova a Ayuso rememorando los mejores tiempos del cainismo popular, podría ser que ciertas piezas que ayer se antojaban insólitas encajen ahora mejor en el puzle de la política española. ¿A quién temería más el PSOE en las elecciones generales, a Casado o a Díaz Ayuso? Pregúntenle a Pablo Iglesias, que abandonó el liderazgo de Unidas ya no Podemos tras su derrota frente a la líder del PP en Madrid. ¿A quién temen más Casado y Egea? ¿A @sanchezcastejon, que como cordón sanitario democrático tiene de socios a los comunistas bolivarianos, a los herederos de ETA y a los golpistas-separatistas; o a Díaz Ayuso, que no tuvo el menor problema en plantar cara al Gobierno de Sánchez en plena pandemia? ¿Recordamos ahora cómo un diputado del PP, experto en fontanería, se equivocó de llave a la hora de taponar la fuga de agua que produciría la no aprobación de la reformita laboral pactada entre la patronal y los sindicatos?

¿Quién molesta más a Casado? ¿Sánchez y sus socios, acosados por la imparable subida de la luz, la gasolina, la bolsa de la compra, los impuestos, la inflación, el paro juvenil y algunos escenarios judiciales en marcha? Recuerden que el Parlamento Europeo ha citado a la presidenta socialista balear por los casos de abusos de menores tuteladas; recuerden que el juzgado mantiene la imputación de Ada Colau por indicios de presuntas adjudicaciones a entidades afines; recuerden que la Policía Nacional (UDEF) investiga al marido de la directora de la Guardia Civil por presunto lucro con empresas financiadas por el Gobierno andaluz del PSOE; recuerden que el Parlamento Europeo maneja un borrador que considera los crímenes de ETA como delitos de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles, a la vez que cuestiona los beneficios penitenciarios a los presos etarras que siguen sin colaborar, mientras el PSOE vota con Bildu contra el fin de los homenajes a etarras; recuerden el macrocaso de los ERE de Andalucía; y recuerden, también, que The Economist ha calificado por primera vez a la democracia española de “defectuosa”. No, a Casado, a la cúpula del PP, le molesta mucho más Díaz Ayuso porque supone un verdadero enemigo a sus ambiciones de poder.

¿Quién molesta más a @sanchezcastejon y sus socios tras ir perdiendo los socialistas cuantas elecciones se están produciendo (con la excepción de Cataluña, que ganaron para resultar patéticamente insignificantes, cautivos del independentismo); al igual que Unidas ya no Podemos, a punto de morir políticamente de éxito? ¿Es Casado? No, Díaz Ayuso, una enemiga política a la que temen de verdad. ¿Por eso, supuestamente, Moncloa filtró a Génova documentos sobre la familia de Díaz Ayuso? El producto tóxico serviría tanto a unos como a otros. ¿Se equivocó el experto fontanero del PP al votar a favor de la reformita laboral? En política nada es lo que parece, y lo que parece que no es nada es la política de verdad. Después de la victoria piensa en mí. ¿Quién ha ganado? Piensen, piensen… A más ver.