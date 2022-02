Isabel (Clara Simó) i Joan (Fuster)

Dijous passat vaig poder participar en l’homenatge a l’escriptora Isabel-Clara Simó que la Coordinadora Alcoià-Comtat pel Valencià organitzà a Alcoi. A l’endemà, s’estrenà l’obra de teatre Júlia, a càrrec de la Companyia Dependent de Teatre, sobre la novel·la homònima de la mateixa autora. La Isabel tornava a casa, on va nàixer el 1943 i on resideixen les seues restes des del 2020, per recordar-nos als lectors que la seua obra es manté en l’imaginari. Diuen que ningú no és profeta en la seua terra, que els que valen, no solen veure reconeguts els seus mèrits entre els seus conciutadans. Més enllà de l’origen bíblic de l’expressió, després dels dos actes de la setmana passada, puc afirmar-vos que, en el cas de la nostra autora, no podem aplicar-la.

La figura d’Isabel-Clara Simó provocava la passió i l’interés d’un públic lector àvid de llegir i de sentir les seues històries. Recorde diverses conferències impartides per l’autora on despertava somriures, exclamacions, aplaudiments enfervorits i, com sempre, cues infinites de persones anònimes que buscaven la dedicatòria dels seus llibres. No debades va ser una de les autores de la literatura catalana més llegides –tot i la seua procedència del sud del domini lingüístic– i que més nous lectors va aportar a l’esquifit mercat lector de les valencianes i dels valencians. En l’homenatge de dijous, on també va participar el seu editor, Josep Gregori, la periodista i escriptora Ester Vizcarra i la filla de l’autora Cristina Dalfó, s’hi va parlar de la paradoxa del nostre món cultural: quan una escriptora (o escriptor) té èxit, la crítica la marca de comercial i de manca de qualitat. I, si em permeteu, no sols qui es dedica a fer comentaris sobre la literatura, sinó els mateixos companys d’ofici, que semblen ressentir-se quan algú de l’entorn aconsegueix connectar amb un lectorat major que no el seu. En un dels seus últims relats, “El crític”, l’autora posa en boca del seu narrador una interrogació que no pot ser més representativa: “per què pontifiquen sobre literatura els qui no saben res de la màgia literària?”.

Més enllà d’enveges i de comentaris maliciosos, la Isabel-Clara no era de ningú; l’escriptora Simó era una mica de tothom. Ella ens va transmetre el valor de la literatura com una eina de comunicació i de reflexió. Potser ací es trobava la clau màgica de les seues xarrades: atrapava els oients com no he vist fer-ho a ningú. Perquè si la literatura és un art posada a disposició de la ciutadania, ella era conscient del sentit pedagògic i divulgatiu de les seues creacions. La Isabel-Clara Simó va quedar marcada, sense dubte, pel mestratge de Joan Fuster. L’assagista de Sueca va ser la peça clau en la concreció d’una generació d’escriptors i d’intel·lectuals valencians que havien nascut després de la Guerra. El pensament de Fuster va esdevenir l’al·licient imprescindible perquè decidiren utilitzar la llengua materna en les seues obres. En el cas de Simó, fins i tot, es concretà amb la redacció de la seua primera novel·la, Júlia, l’any 1983, amb la qual cobria el “deute” que Fuster explicava en els seus assajos de la necessitat de comptar amb un relat sobre l’apassionant societat alcoiana de finals del segle XIX. L’escriptora d’Alcoi cobria així aquest buit amb una de les històries més apassionants que podem trobar a les nostres biblioteques, al temps que retia el seu particular homenatge al mestre. L’any 2002, en un dels seus articles a la premsa catalana escrivia: “en el desè aniversari de la mort de Fuster, caram, quant el trobem a faltar”. I sí, estimada Isabel-Clara, quant et trobem també a faltar! Perquè la nostra generació ha tingut en tu un referent bàsic per sentir l’orgull per una literatura que intenta reflectir una cultura que busca en el dia a dia una normalitat que no acabem de trobar.

Així, a través d’autores com Simó, hem pogut retrobar-nos amb les obres de Fuster. Jo mateix ho reconec, haver acabat d’entendre els seus assajos a partir del mestratge de Simó. Perquè si un tret identifica els escrits reflexius i incisius de l’autor, aquest és el del seu valor comunicatiu i de crida d’atenció al lector. D’aquesta manera, els qui hem treballat durant tant de temps sobre autores contemporànies ens hem trobat a les mans un interés creixent per l’assagista suecà. Definitivament, com no podia ser d’una altra manera, la literatura ens presenta vasos comunicants infinits. Aquesta és, de nou, la seua màgia. Paraula de lector!