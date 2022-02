Desde que llegó la pandemia, estamos escuchando constantemente hablar de la "cultura segura". Pero, ¿cualquier cosa es cultura? Como decían los Rodríguez, ahí vamos.

¿El teatro? En Alicante tenemos representaciones magníficas en el Principal, pero, ¿podemos asegurar que un musical o una comedia son cultura, o debe ser necesariamente un drama shakesperiano? ¿Y que me decís de la obra que actualmente ocupa el escenario político? Yo veo a Casado como Otelo, Ayuso como Desdémona, y, en el papel estelar, García Egea como Yago. ¡Taquillazo asegurado!

Y, ya que estamos en tono de humor, si escuchamos a un monologuista que tiene la gracia donde la espalda pierde su casto nombre, entiendo que eso no es cultura, pero, y en el caso de Ernesto Sevilla, que según él hace humor inteligente, ¿que os parece?

¿Y la gastronomía? ¿Dónde está la frontera? Si voy a la taberna "Puragrasa.com", eso no parece cultural, pero, en cambio, si pruebo el menú degustación de 200 € en el restaurante "CayetanoBorjamari", donde han estado horas ideando y elaborando la comida, ¿allí me estoy culturizando? ¿Y, si voy de bares (que lugares tan gratos para conversar, cantaba Gabinete Caligari) por la calle de las setas, y me tomo un "che que bo" o unas "patatas de la Tata"? La gastronomía de la terreta no sé si será cultura, pero está buenísima.

¿El cine es cultura siempre? ¿Una película de la saga Torrente? ¿Hace falta que sea de Ingmar Bergman y subtitulada? Si una película no hay Dios que la entienda, está en blanco y negro y en japonés, ¿significa entonces que para disfrutarla tienes que ser muy culto? Me declaro entonces cateto total.

Respecto a la televisión, un reality dudo que sea cultura, pero ¿y los documentales históricos de la 2? ¿Una serie ambientada en la Segunda Guerra Mundial?¿Y una actual, donde un procurador, con su buen hacer, consigue que su cliente recupere una deuda y no se arruine? Yo, desde luego, no me la perdería

¿Con qué idioma seríamos más cultos? ¿Con ruso, alemán o nepalí? Porque francés, inglés y valenciano, a nuestra manera, lo hablamos todos los que desconocemos el significado de la palabra vergüenza.

Si usas palabras como serendipia o sempiterno habitualmente, ¿eres erudito o simplemente presuntuoso? Si insultas a alguien llamándole felón (reconozco que nunca había escuchado ese término, que suena a otra cosa) ¿eres instruido, o un eterno aspirante? Amigo mío, en la España del siglo XXI, no hay ningún casado que mande, máxime cuando tu pareja es ilicitana. Y, si encima te sopla en el cogote una mujer con más carisma que tú, nacida el mismo día, año, y en la misma ciudad, que Pablo Iglesias, ni te cuento. Te imagino escuchando en el coche "no me arrepiento, volvería a hacerlo, son los celos" de Alaska, o "Jealous guy"(Chico celoso) de John Lennon.

Un best seller de mi adorado John Grisham, ¿es cultura, o debo leer un tratado filosofal de 1000 páginas para considerarme culto? ¿Os sonaría a cultura la historia de un loco que se cree caballero acompañado de un escudero tipo Paquirrín? ¿Y un instructivo libro de negociación del alicantino Alejandro Hernández? Cultura no sé, pero útiles son un rato, porque, no hay duda que negociamos todo el día, hasta con los hijos. Dudo que las revistas del corazón, donde las madres parecen más jóvenes que las hijas, sean cultura, sin embargo, ¿qué opináis de las de naturaleza, o de historia? Y dentro de un periódico, ¿dónde eres más culto? Si miras las páginas de sociedad, ¿eres un frívolo? Pero si lees las de política internacional, ¿eres super sabio?

Respecto a la música, si tengo que oír una soprano chillando (con 9 añitos me llevaron, en segunda fila, a "escuchar" a Montserrat Caballé y aquello me debió de traumar mucho) o a Wolfang Amadeus, para considerarme culto, va a resultar que soy un zopenco. Nuestros raperos de la terreta, Nach y Arkano, con interesantes letras, ¿qué opinión os merecen? Las de Joaquín Sabina ignoro si serán cultura, pero me parecen una maravilla. Para despejar dudas estaba Paul McCartney, que supuestamente dijo: "No somos cultura, sino pura diversión"

El deporte ayuda a unir gente de diversos entornos, fomentando el diálogo, superando diferencias y rompiendo perjuicios. Pero, ¿es cultura? ¿Alguien levantando 100 kilos, es una persona culta, o un culturista?

Y, para acabar, torturar y matar a un toro en una plaza, ¿es cultura? Cómo cantaba el medio alicantino Carlos Goñi: "No me gusta que humillen a los toros". Algún día habría que hablar detenidamente de ello.