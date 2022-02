Winter is coming

Si hay una guerra en la Europa del siglo pasado que pasamos por alto, ésta ese sin duda “La Guerra de Invierno”. Una gran olvidada para la mayoría que durante los primeros meses de la segunda guerra mundial enfrentaría a Rusia y Finlandia. La primera pidió en un momento dado a la segunda que, en aras de su seguridad, (¿les suena?), los finlandeses retrocederían unos treinta kilómetros en la frontera que compartían a cambio de otros tantos en el norte. Los segundos se negaron. Hubo unos oportunos disparos, algún infeliz guarda de fronteras ruso caído seguido, como no, por un ataque en toda regla del ejército rojo.

Stalin, con su habitual cinismo se lo resumiría a Churchill de forma gráfica, “one thing led to another and the war is on” (una cosa llevó a otra y estalla la guerra)

Como suele pasar en la mayoría de las guerras, también en ésta, todos perdieron. Finlandia, un 11% de su territorio. Rusia a su vez, habiendo tomado nota los alemanes del pésimo desempeño del su ejército en el campo de batalla, sería a su vez invadida poco después por los nazis, a pesar del pacto firmado con Ribbentrop que daría luz verde a la invasión alemana de Polonia. Catorce millones de rusos pagarían el pato.

Como decía, un conflicto que todos solemos olvidar. Todos menos Putin, que en 2013 justificaría el ataque ruso para enmendar errores del pasado. Se refería a la aceptación de la independencia del país escandinavo, anteriormente ducado ruso. No hace falta demasiada perspicacia para concluir que algo parecido pudiera estar en el fondo de los retorcidos procesos mentales del dictador. Y ahora toca Ucrania, tras haber deglutido Crimea.

Es curioso ver como se reproducen algunos patrones. A las excusas para la agresión, habría que añadir el indisimulado desprecio de los tiranos hacia las democracias europeas. Tanto Ribbentrop como Hitler lo dejaron claro. El segundo para animar a la invasión de Finlandia, “The Brittish and the Americans are just merchants and would never fight” (los británicos y los americanos son simplemente mercaderes y no lucharían). El segundo ante el canciller austriaco, Schuschnigg, para que no se le resistiera, “England will not lift a finger for Austria” (Inglaterra no moverá un dedo por Austria). Y ahora hemos contemplado los reiterados desaires a los que son sometidos los representantes europeos. La UE es una convidada de piedra en asuntos que comprometen seriamente su presente, y pueden acabar condicionando de forma determinante su propio futuro a medio y largo plazo.

El exespía de la KGB que calificara como tragedia el derrumbe de la antigua URSS, una vez reconvertido en tirano y asegurada su perpetuidad en el cargo, consabida ventaja de toda dictadura que se precie, ha tenido tiempo de sobra para pergeñar pacientemente su venganza. Probablemente el mismo que le ha llevado canalizar las tuberías del Nord stream II hasta enchufarlas en vena a Alemanía. Antes habría hecho lo propio con el antiguo canciller germano Schroeder, en su caso en Gazprom, que como todo el mundo sabe, no tiene que nada que ver con el gobierno ruso.

Total, que el sátrapa se sabe ganador ya de un conflicto antes de que iniciarlo. El oso ruso salió al fin de su letargo haciendo gala de su inveterada brutalidad, justo cuando los representantes de la UE se disponían a tomar muy civilizadamente el aperitivo, lo que no deja de ser un contratiempo, porque pase lo que pase, nada volverá a ser lo mismo a partir de este momento en el continente europeo.

En “Juego de Tronos” se repite una suerte de letanía, de la Casa Shark (si mal no recuerdo), “Winter is coming”, llamando a un permanente estado de alerta ante los augurios de calamidades y tiempos difíciles que se auguran. Nos viene como anillo al dedo en el actual estado de cosas en Europa, cuyo suelo, hollado en mil batallas parece siempre listo para encarar su penúltima.

De algunos de esos conflictos, por cierto, no tan lejano, podríamos haber extraído alguna que otra enseñanza, digo yo. Por ejemplo, que ante la determinación de un cruel tirano, sobran los paños clientes. Es lo que en su día dejara bien claro y por escrito alguien que consagró su vida a combatirlos tanto con la pluma como con el fusil, George Orwell: “Totalitarism if not fought against, will triumplh everywhere”. (Si no se hace frente al totalitarismo, triunfará en todas partes).

Pero algo me dice que ni por esas...