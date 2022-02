Casado se divorcia de Ayuso

En el seno socialista hubo una fuerte marejada en 2016. Pero esta otra del PP va mucho más allá. Hemos venido comentando el combate entre miembros del partido. La lucha por el poder entre dos exorbitantes personajes. Casado y Ayuso. Ahora se extrema todo con las acusaciones de corrupción destinadas a la presidenta madrileña, en relación con el contrato de su hermano, y la bufonesca trama de espionaje contra esta señora. Bueno es que no se quiera consentir irregularidades que nunca se han atajado. Una circunstancia que florece tardíamente y que forma parte de esa batalla con una Díaz Ayuso, a la que se le sube a la cabeza el alcohol de los votos, y un líder (todavía) del grupo que ha buscado afanosamente el camino hacia la Moncloa y que lo único que está encontrando es el puntapié de sus mayores.

Todas las miradas apuntan a Núñez Feijóo como bombero de un Partido Popular que echa llamas en Génova, 13. El espectáculo está servido. Uno más en esta España nuestra que nunca nos deja de sorprender. El campeón de lanzamiento de huesos de aceituna en 2008, el secretario general del PP, García Egea, sigue atragantado, y los barones insisten en que dimita. Así que expediente informativo a Ayuso y estudio de acciones legales por sus acusaciones «casi delictivas» contra Casado y la dirección nacional del partido. Eso está concluso. Naturalmente, no valen acuerdos fáciles, ni cínicas soluciones para comer perdices y como si no hubiese pasado nada. No se puede lanzar una bomba y después esconder la mano en un intento nulo de salvar la piel.

Empujada por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, Ayuso gana terreno (o lo puede perder) y sigue aspirando a presidir, con más vitaminas, el PP de Madrid. ¿Y el Gobierno de España? Esta es la ceremonia de la confusión, gracias a que Casado cayó en la trampa y a que hoy está frente al abismo. Busca ganar tiempo y ha pretendido cerrar las heridas en falso con la intención de no perder su puesto y mantener sus (imposibles) aspiraciones. Un sector del PP reclama el cese del dinamitero Rodríguez. No hace falta que ningún adversario desestabilice al partido. Lo hace muy bien solo.

¿Quién engaña más en toda la cuestión circense y quienes son los máximos caraduras en esta tragicómica escenificación? Esto exige explicaciones rigurosas y que se averigüe en una comisión de investigación, en la Asamblea, y en los tribunales lo relativo a los contratos del caso Ayuso. ¿Cuál va a ser la salida definitiva a la crisis de un PP sin ninguna credibilidad, que reconoce públicamente mordidas y que «la corrupción forma parte de su ADN», según la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra?

Vox se nutre y espera ante un PP nacional grogui. El PSOE se prepara porque hay recorrido para rato. El presidente de Galicia sigue llevando la manguera y, junto a Ayuso y Bonilla, decide que hace falta un congreso en marzo y que la etapa de Casado ha concluido. ¿Solo la suya? Él, en órsay, decide agotar su mandato, no tirar la toalla, que sería admitir una derrota. Feijóo se posiciona en su papel de aspirante al liderazgo del grupo popular, mientras Ayuso renuncia a ello, aparentemente, y no tendrá grandes obstáculos para obtener la presidencia del PP de Madrid. El victimismo, no exento de culpabilidad, funciona. Feijóo encabeza la tropa, pero Ayuso esperará y va a seguir en sus trece, en la onda de Abascal. La madrileña da las gracias a los exaltados de la calle (mal asunto) y continúa con su guion porque ella tiene quien le escriba.

Más adelante, al gallego le podría pasar lo mismo que le ha sucedido a Casado. Es más que posible que cuando ustedes lean estas líneas habrán tenido lugar cosas nuevas. Las intrigas palaciegas nos obligan a taparnos la nariz o a no quitarse la mascarilla. Aumentan con cada minuto que pasa. Veremos qué ocurre en esta guerra, sin olvidarnos de la presunta corrupción que va saliendo a la luz. Que en algunos casos fortalece por lo visto, ya que las actitudes poco democráticas muchas veces se premian.

La conclusión es que unos y otros tienen su grado de responsabilidad. Han estado siempre echando balones fuera hasta que saltó la liebre. Vean la ambición de poder y el miedo o la inseguridad ante una eventual pérdida. Las puñaladas, los espionajes y las traiciones, a lo William Shakespeare, siguen a la orden del día.