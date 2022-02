Ten un plan para esto

Un menda se acerca a Carlos Mazón y desliza: «No me digas que esto en lo que estás metido no es emocionante. ¿Que tampoco te importaría que lo fuera menos?». Incluso Bonig ha saltado para sugerir ¡Hola, chic@s, qué bien se está sola! Baltasar Montaño, que dedicó todas sus energías al periodismo económico, se hizo la promesa de dejar de currar así a la mitad del viaje y, en la frontera de los cuarenta y cinco, metió los bártulos en la mochila, aprendió a tirar con mucho menos, optó por conocer mundo antes de que la jubilación viniera a verlo y acaba de publicar a los cincuenta un volumen titulado «Sin billete de vuelta» en el que viene a sustentar que «El mejor plan de vida es no tener plan de vida». ¿Lo ves, Carlos? No hay por qué apurarse. Te espera mucho recorrido por delante, otra cosa es dónde.

Sé fuerte, que diría aquel. El trance que te ha tocado a ti y otros pocos es de los que dictamina de qué material anda hecho cada cual. A Ximo Puig le dio por dejarse caer del lado susanista vete a saber por qué y no creo que Feijóo –si finalmente se sube sin bajarse– sea un liquidador de más largo alcance que el avieso Sánchez. Y, sin embargo, ahí tienes al inquilino del Palau: aguardó a que escampase, se centró en lo suyo, dejó que el mapa se recompusiera y apostó por la naturalidad y el sentido común atrayéndose a quien no lo veía con buenos ojos para convertirse en referencia de la baronía periférica hasta el extremo de concitar la atención de la mismísima Ayuso. Con eso te lo digo todo. Lo que pasa es que a ella y a quien la propulsa lo que les renta es hacer saltar por los aires a los suyos, pese a que Teodoro tampoco vaya a quejarse. Por muy malvado que fuera, ahora es toda una leyenda. Si se administra en condiciones, una ventaja es estar fuera de Madrid. Fíjense cómo han achicharrado a Almeida que, respecto al follón, se ha mostrado en el pleno abierto a todo y ya hay quien sugiere que pronto acudirá a «First Dates». En medio de la que hay formada una buena fórmula para tener un plan al alcance es.