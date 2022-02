Un buen golpe de mano en el PP

En marzo en 2020 en plena pandemia, cuando se había declarado el estado de alarma y con 700 muertos diarios, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, busca comprar material sanitario y entre ellos mascarillas, ya que la centralización que tiene el ministerio de sanidad es insuficiente, y dice ante la televisión que los intentos de comprar en China son muy difíciles por el cambio monetario y por el pago al contado, y se precisa un delegado que comercie con ello, y por fin, compra un avión cargado de mascarillas y otros materiales, pero días después, el 25 de marzo, declara públicamente que este avión y su contenido había desaparecido. Pero quien parece que lo encontró fue su hermano Tomás, el cual se lo oculta a su hermana, según reconoce ésta ¿quién se lo cree?, y lejos de ofrecérselo a la comunidad de Madrid, ofrece las 250.000 mascarillas a una compañía de un amigo de él y de su hermana, esta compañía hace dos cosas: primero cambia los estatutos pues sólo tenía por objeto la comercialización de zapatos y vestidos, y lo amplia a material sanitario. Y segundo, pide un crédito de 700.000 € al instituto de crédito oficial (ICO) y vende estas mascarillas a la Comunidad de Madrid por un millón y medio, y por este negocio junto con otros más le pagan a Tomás Díaz Ayuso 285.000 € por transferencia bancaria y así se declara a Hacienda. Tanto en el banco como en Hacienda saltan las alarmas por tratarse de un cliente especial por su relación con una alta autoridad política como era su hermana, por lo que tarde o temprano se divulgan estas comisiones. Llega la noticia a la oposición en la asamblea de Madrid y la asamblearia que lo menciona es expulsada de la sesión por la presidenta de dicha asamblea al no retirar esa acusación. También lo conoce el periódico ABC, pero no lo investiga ni publica, pues dice en un editorial actual que "al no existir demostraciones palpables de nada, ABC se negó a publicarlas para no ser cómplice de campañas de intoxicación a sus lectores".

También lo conoce el director del diario digital El Español, Pedro J. Ramírez, a quien un alto dirigente del partido le explicó que no querían que Ayuso fuera presidenta del partido de Madrid, pues tenían conocimiento de que el hermano de Ayuso había cobrado una comisión de "en torno a 300.000 euros de un proveedor sanitario de la comunidad de Madrid y que creían que el Gobierno lo sabía. Imagínate el daño que causaría al partido si esto aflorara cuando ella ya fuera presidenta del PP de Madrid, en vísperas de elecciones municipales o autonómicas” Un año y medio después de investigar infructuosamente la dirección del partido autenticidad del dossier que también conocían, Casado se reúne con Ayuso y le pide que aclare esta delicada cuestión presentándole justificantes y documentos, pero pasó el tiempo y ella no presenta nada. Por último, se divulgará en el periódico digital El Confidencial y en algún otro, y como la mejor defensa es un ataque, comparece Ayuso en televisión y manifiesta dolorida y muy afectada que había sido espiada ella y su familia de una manera cruel e injusta. Pocas horas más tarde el secretario del PP, García Egea, afirma tajantemente que ellos no han espiado ni han encargado ningún a ningún detective que investigara, y por los insultos y ataques casi delictivos que ha realizado contra la dirección, y por la gran deslealtad que supone, le han abierto un expediente informativo. Al día siguiente en la COPE, Casado hace graves acusaciones de que se puede haber cometido delito de tráfico de influencias, actuación por medio de testaferro y comisiones ilegales, que como mínimo serían actos inmorales. Y ahí empieza el calvario para Casado, donde Feijóo exige que se aclare y solucione inmediatamente el conflicto. Torpemente Casado, después de una entrevista con AYUSO, dice que le ha explicado todo suficientemente y se cerrará el expediente, pero Ayuso no se retracta de los insultos, y además el asunto ya está en fiscalía anticorrupción por querella de los partidos contrarios. La tormenta está desatada por todos los lados, ante su torpeza y debilidad de Casado, se produce una crítica generalizada de las bases y manifestaciones en la calle de Génova pidiendo la dimisión de Casado y exaltando como presidenta en la Moncloa a Ayuso. Ha resultado lo increíble, que indagar sea espiar, que el denunciante de una posible corrupción sea expulsado, y que la denunciada sea exaltada. Los acontecimientos se precipitan como en un cine negro o un cine de terror, donde se presiona para que ahora y en lo sucesivo dentro del partido no se investiguen posibles corrupciones. Votos y popularidad es lo único que importa. El “trumpismo” ha ganado.