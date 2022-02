Esta mañana me desperté con un mensaje de un buen amigo: “Rusia ataca”. Reproducía fielmente el eslogan que a esa hora transmitían los medios de comunicación. Pienso que nos estamos equivocando si la latente lucha de clases se enmascara con lucha entre banderas y naciones. No se debe confundir el asesino y despótico gobierno de Putin con la nación rusa y su sufrido pueblo. En esa nación, Putin ha promovido el establecimiento de un capitalismo puro, salvaje e inhumano a unos niveles de competencia insolidaria y eliminación de disidencias jamás alcanzados en anteriores etapas del desarrollo capitalista. Durante siglos la solidaridad fraterna de un pueblo acostumbrado a sobrevivir en un clima inhóspito, su capacidad de resistencia ante invasiones colosales y dantescas, el romanticismo de su poesía, su danza, su música… han sido señas de identidad del alma rusa, elementos esenciales de su cultura popular. En las últimas décadas todo eso está siendo prostituido y substituido por la veneración hacia las mercancías, el mercado y sus leyes y la posesión de dinero como principales condicionantes y objetivos de la gente… en un ambiente de “sálvese quien pueda”; en un escenario dominado por mafias más o menos violentas y que representa el triunfo del capitalismo sobre la democracia. Un escenario que prometió “desinfectar” el mismo Putin que hace desaparecer a periodistas incómodos y elimina con plutonio a disidentes políticos. En mi opinión y si existiera una justicia universal, por el asesinato político y selectivo y por ese “genocidio cultural” hacia su propio pueblo, inmenso delito por el que nunca será juzgado, el gobierno de Putin se merece como mínimo la prisión permanente revisable. Hace años que Europa debería haber adoptado medidas al respecto. Y apuesto por el fracaso de su misión militar en “apoyo a la independencia de dos repúblicas pro-rusas”. Porque ese fracaso sería además de una derrota de Putin, un balón de oxígeno para la disidencia rusa aunque, por consiguiente, un aumento de la represión en el seno de la propia Rusia. Represión y recortes de libertad que ya se están produciendo sin duda porque un “estado de guerra” justifica una restricción todavía mayor de libertades y derechos individuales. Creo que no hay que confundir al gobierno de Putin con el pueblo ruso. Como tampoco habría que confundir a Europa con la OTAN. Y en las últimas semanas, cuando veo las declaraciones de la señora Margarita Robles no reconozco a una ministra que me representa sino a una funcionaria muy aplicada y diligente, portavoz y paladín de la OTAN. El resultado está cantado por experiencias anteriores, llueve sobre muy mojado: muerte de muchos soldados y civiles, destrucción de viviendas e infraestructuras, consolidación de la carrera de armamentos, aumento sustancial de los presupuestos de defensa, consolidación de la OTAN y del liderazgo de los USA en su seno, restricción de libertades y derechos en Rusia, Ucrania y en los países cuyos gobiernos se consideran amenazados por el gigante norteamericano (Cuba, Nicaragua, Venezuela), el regreso al siglo pasado con una “política de bloques” armados hasta los dientes, tal vez la “bloqueización” del actual proceso de globalización del sistema capitalista… consecuencias económicas que sufriremos pronto en primera persona del plural… Consecuencias trágicas para los más próximos y perjudiciales para una inmensa mayoría.