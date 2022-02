Si algo se está cayendo, empújalo

Hay verdades que tienen más que ver con su percepción formal, con su mensaje sobreentendido, que con la verdad implícita. Y en política, los políticos suelen ser proclives a acentuar el control de esa percepción formal. Por ejemplo, cuando @sanchezcastejon preguntó retóricamente en un debate electoral de quién dependía la Fiscalía, se contestó a sí mismo con el cínico “pues eso”, dando en confirmar “eso”, la verdad sobreentendida. El inmenso daño que este tipo de arrogantes afirmaciones, pronunciadas sin ningún escrúpulo, hacen a determinadas instituciones que deben gozar de una apariencia de legalidad, estética, libertad e independencia del poder político y sus tentáculos, es tremendo. Pues eso. ¿Creen ustedes dos que la Fiscalía, los fiscales que todos los días se enfrentan a miles de casos están condicionados, se dejan manipular por el poder político? ¿Creen que los fiscales actúan bajo la presión y los dictados de los políticos; que se dejan influir? Mi respuesta es no, pero tiene sus matices. Pues eso, que diría Sánchez. ¿De quién depende la Fiscalía? Y la peor respuesta que se le puede dar a la duda es nombrar a tu anterior ministra de Justicia, al día siguiente, fiscal general del Estado, algo insólito en una democracia europea. Pues eso: ética y estética.

A nadie se le oculta las pocas o nulas injerencias que ningún político pueda plantear a un fiscal en un caso de homicidio. Pero a nadie se le oculta tampoco las presiones políticas, sociales, mediáticas e ideológicas que pueden pesar sobre algún fiscal, sobre la Fiscalía, cuando el asunto cobra excepcional importancia mediática o política, cuando la persona investigada es líder político de primera magnitud, municipal, provincial autonómico o nacional. Máxime, teniendo en cuenta la espuria y torticera utilización que la mayoría de políticos hacen de la justicia inundando juzgados y fiscalías de miles de denuncias cruzadas que solo esconden intereses políticos, no la justicia (con la foto de la denuncia para que sea incorporada a los periódicos y a las TV buscando el rédito mediático, la pena de televisión). Y algo parecido ocurre con jueces y tribunales. Causa auténtica vergüenza, una lamentable frustración, aceptar como normal que en casos de relevancia política se nos cuente con pelos y señales que el juez o tribunal que conoce del asunto es de derechas o de izquierdas, coligiendo a continuación la previsible resolución del asunto. Pase lo que pase, el archivo o la sentencia se verán denostadas en función de a quién ha beneficiado o perjudicado. Por todas, comprueben las insultantes descalificaciones que la extrema izquierda podemita o los independentistas hacen de la Justicia española. Quienes hemos creído siempre -en términos de inmensa mayoría- en la independencia y libertad de nuestro jueces y fiscales contemplamos desde hace tiempo, con desencanto, la degradación, desconsideración y falta de prestigio a la que se ve sometida la Justicia en España por la incesante presión de los políticos y algunos medios de comunicación.

Viene este introito por ciertos acontecimientos que se han dado, se están dando y se van a dar en el ámbito de la Justicia y la Fiscalía españolas. Con el caos organizado en el Partido Popular a raíz de las tensiones y odios internos entre los miembros de la cúpula de Génova con Isabel Díaz Ayuso, la oposición de izquierda y extrema izquierda no ha tardado en presentar las correspondientes denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos en contratos para la compra de mascarillas en plena pandemia. Es pertinente que la fiscalía investigue una denuncia, pero sería más deseable que dicha denuncia fuera precisa, aportara pruebas o indicios razonables y se dirigiera a personas concretas. El decreto por el que se abre la investigación señala que no se terminan de formular imputaciones concretas, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas y jurídicas (“Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada”), aunque alude a la “indiscutible transcendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias…”. La valoración de las denuncias corresponde a jueces y fiscales, sin duda, pero el acoso político-mediático durará el tiempo que sea menester en defensa, no de la justicia, sino de los intereses políticos de quienes suelen ver la paja en el ojo ajeno mientras se niegan ir al oftalmólogo para ver la viga en el suyo. Y puestos a investigar, convendrá investigar -mucho más por su elevadísima cuantía- los contratos que en esas fechas de pandemia realizó el Gobierno Sánchez. Y los de todas las Comunidades Autónomas. ¿O es que el tambor no es tropa? Pues eso.

Es curioso ver cómo los mismos políticos que se rasgan la vestidura cuando sus oponentes acuden a la justicia para dirimir sus miserias, preparan con torticera fruición las denuncias contra sus enemigos. Una repugnante aliteración que ha pervertido no solo la política, sino la mismísima esencia de la justicia. Políticos, medios de comunicación y algunos “jueces y fiscales estrella”, en ocasiones, ven cómo cae en picado la calidad de nuestra democracia y, para desgracia de España, reaccionan aplicando el suicida pleonasmo que acuñó mordazmente Nietzsche: “Si algo se está cayendo, empújalo”. A más ver.

P.S. Comentaremos la próxima semana, pero adelanto que en 2014 Putin conquistó impunemente Crimea mientras en USA gobernaba el buenismo de Barak Obama y Europa elaboraba la agenda 10/20. Hoy Putin ha invadido a sangre y fuego Ucrania mientras gobierna USA el buenista Joe Biden y Europa está en la agenda 20/30. Entre ambos presidentes, USA la gobernó el histriónico Trump. Putin no se atrevió a conquistar nada. Cuando se juega con sátrapas, dictadores y tahúres, y tus cartas ponen paz y amor 20/30, pierdes la partida. De ahí que el grupo de Puebla, entre las que se encuentran la ministra Irene Montero (Unidas Podemos), Adriana Lastra y ZP (PSOE), reclame la retirada… ¡de las sanciones a Rusia! Si yo viviera en Taiwán pondría mis barbas a remojar.