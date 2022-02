Vidas extra

Los barones del PSOE se rebelaron contra su secretario general hace seis años, en un motín que culminó con la renuncia forzada de Pedro Sánchez en el tumultuoso comité federal del 1 de octubre de 2016 y el nombramiento de una gestora para hacerse cargo de la organización. Fueron siete meses más de tensiones sin cuento, que a punto estuvieron de acabar con el partido con más historia del escenario nacional. En el PP, sometido ahora a un proceso similar de combustión, el presidente depuesto por los líderes territoriales del partido, Pablo Casado, no va a darle la vuelta al marcador con el empuje de la militancia como entonces hizo Sánchez: al contrario, a Casado lo han echado sus dirigentes entre otras cosas por miedo a que, de no hacerlo, fueran los militantes los que los echaran a ellos. Pero los populares han escarmentado en cabeza ajena y se apresuran a tratar de cerrar la herida celebrando congreso de inmediato.

Recordábamos el pasado domingo los procedimientos que el manual de combate que todo partido tiene señalaban para casos como el ocurrido: sacrificar al secretario general, Teodoro García Egea, preservar pero reducir a su territorio a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sustituir al presidente nacional. Pese a tener hechuras de asonada y no de movimiento racional, hay que reconocerle al PP que todo ello lo ha aplicado con rigor espartano. Es verdad que al presidente no lo han relevado, sino que literalmente lo han defenestrado. Pero siempre ocurre así.

El PP entra ahora en otra fase, en la que lo más urgente será estabilizar el partido. Aunque estén quebrados, han tenido la suerte de contar con una figura, Alberto Núñez Feijóo, en torno a la que agruparse. El gallego es el único líder que puede exhibir unos resultados mejores que los de la propia Ayuso, y eso le da la autoridad que en estos momentos se necesita. Pero no tiene un trabajo sencillo, ni por las circunstancias en que va a llegar a esa selva matapersonas en que se ha convertido Madrid, ni por los recursos de que va a disponer (tiene que cerrar Galicia deprisa y corriendo y ni siquiera podrá medirse directamente con Sánchez en el Congreso de los Diputados) ni por el mar de fondo que este tsunami ha dejado. Porque interpretar esto como un mero enfrentamiento entre un líder que no había cuajado y una política con ambición es quedarse con la parte emergida del iceberg: aquí el reto mayor es reconducir a una militancia del PP que lo que quiere es que su partido actúe como Vox.

Dirigentes del PP como Feijóo, Juan Manuel Moreno Bonilla o Esteban González Pons, al que el gallego ha puesto a organizar el congreso y que puede acabar siendo su «número dos», el sustituto de García Egea, saben que algo así supondría la definitiva liquidación de su partido. Pero sacar a sus bases y, sobre todo, su electorado, de la radicalización en la que progresivamente está cayendo requerirá de mucha habilidad y más inteligencia. Todo indica que el PP va a comportarse con puño de hierro envuelto en guante de seda. Con una nueva dirección que emanará con seguridad mayor sensatez y criterio al mismo tiempo que, lejos de establecer «cordón sanitario» alguno, pactará gobiernos con la ultraderecha de Santiago Abascal.

En esa línea está también Carlos Mazón, que hasta aquí ha huido de radicalismos en sus pronunciamientos, tanto como no ha tenido complejos en admitir que en su ecuación para alcanzar el poder entra de lleno Vox. No hemos escuchado a Mazón desde que es presidente regional del PP y candidato a la presidencia de la Generalitat enfatizar mucho que quiere gobernar en solitario y sí le hemos oído planteamientos que tienden a blanquear a la ultraderecha; la guerra civil que ha acabado cobrándose las cabezas de la pareja Casado/García Egea ha tenido claras repercusiones en la Comunidad Valenciana, tanto por la amistad personal de Mazón con ambos cuanto por el hecho cierto de que fueron ellos los que decidieron liquidar a Isabel Bonig, que quería seguir al frente del partido y medirse de nuevo con Ximo Puig en las elecciones autonómicas, y sustituirla por Mazón, que sin el empuje de ellos difícilmente habría llegado adonde está aunque controlara Alicante. Y ha puesto de relieve la precariedad en la que todavía se encuentra ese liderazgo. Mazón ha aparecido estos días en muchas ocasiones solo, desasistido de los suyos: alcaldes, presidentes provinciales, diputados… se mostraron morosos a la hora de secundarle en su apoyo inicial a Casado y muy rápidos, sin embargo, cuando tocó posicionarse a favor de soluciones que pasaban por cobrarse la cabeza del presidente nacional. Y se ha evidenciado que la Comunidad Valenciana, pese a ser una de las de mayor militancia, no jugaba en Primera División este partido. Un símil, el futbolístico, que por cierto utilizó Feijóo en la tensa reunión que los barones tuvieron con Casado el pasado jueves para forzar su salida: «Esto no va de buenos y malos; esto va de si el delantero mete goles», dijo el presidente gallego. Casado no tenía pólvora en las botas, y por eso cayó tan rápidamente.

La libertad de la que había gozado Mazón se tornará, con la vuelta a la política nacional de González Pons, en libertad vigilada



Pero, como en los videojuegos a los que últimamente la política parece querer imitar, el precipicio que con esta revuelta se le abrió bajo los pies a Mazón, una vez superado, puede proporcionarle vidas extra. Porque el PP no va a jugar ahora a remover más cimientos, sino a consolidarlos por pura supervivencia. Que el terremoto ocurrido en Madrid no tenga réplicas en los territorios. Lo expresó ayer el exministro y exdiputado por Alicante José Manuel García Margallo, en una entrevista en este periódico tan intelectualmente tramposa como plena de oficio, lanzando tres mensajes claros: Mazón tiene el apoyo de la dirección que viene para mantenerse al frente del PP en la Comunidad Valenciana, uno; María José Catalá, a la que algunos podían ver como alternativa, debe seguir centrada en su candidatura a la Alcadía de València, dos; y (tres) la relación con la cúpula del partido, si Esteban González Pons ocupa lugar preferente en ella, va a seguir siendo estrecha. Habrá que estar atentos, además, al papel que al final de esta película tenga otra veterana superviviente de mil batallas: la diputada alicantina Macarena Montesinos, muy bien relacionada con el «poder gallego». Si resulta reforzada, Mazón contará con una valedora más en Madrid, algo que por otra parte Montesinos siempre ha sido.

Entonces, ¿por lo que respecta a la Comunidad Valenciana nada cambia tras una convulsión tan formidable como la que el PP ha sufrido? Claro que cambia. Desde que inició su andadura para liderar aquí el PP, Mazón se ocupó de cuidar sus relaciones tanto con García Margallo como con Esteban González Pons, que no son sus enemigos. Ambos, aunque en su día apadrinaron a Catalá, apoyaron la operación para situar al alicantino al frente del partido. Ninguno, por tanto, está por moverle la silla. Pero es evidente que la libertad de movimientos de la que hasta aquí había gozado Mazón se tornará, con la vuelta a la política nacional de González Pons, en libertad vigilada, aunque sólo sea porque la Comunidad Valenciana es su territorio de origen. Mazón tendrá que esforzarse por resolver los déficits que, en cuanto a equipo y proyecto, llevan tiempo aflorando, porque esa será la única manera de que las interferencias de Génova no acaben por asfixiarle. En definitiva, habrá que ver si aprovecha las vidas extra que el juego parece darle, o las despilfarra. Eso sí: divertidos vamos a seguir estando.