Importants (els i les)

He optat per la denominació general “importants” com a títol, tot defugint l’ús de l’article que, segons tenim costum, acaba imposant-se el masculí, quan la nostra societat ja dona mostres suficients perquè entenguem que tenim persones destacades, independentment del seu sexe, i que són un bon punt de referència pels seus valors cívics, socials o culturals. L’escriptor de l’Empordà Josep Pla va publicar en el segle passat 60 semblances sobre personatges del seu temps com ara Pompeu Fabra o Carles Riba que, atenent que només incloïa figures masculines, va titular “Homenots” en el recull final. Potser, per això, en els últims anys, també he llegit el terme “donasses” al costat del terme “homenots” com una mena d’actualització d’aquella denominació ja que, per sort per a la nostra societat, no sols podem ressaltar el paper social dels qui vam nàixer com a homes. Em quedaré amb la definició que Pla va fer de la seua selecció sense entrar en aspectes de gènere que em deixe per més endavant: “per mi un homenot és un tipus singular, insòlit, una persona que s’ha significat, en una qualsevol activitat, d’una manera remarcable”. El nostre escriptor, tot i incloure el terme “persona”, no va saber localitzar cap dona interessant per a comentar.

El pensador francés de la Il·lustració, Voltaire, va deixar escrit que “si aquest és el millor dels mons possibles, com estan els altres?”. Una reflexió que té més de dos-cents anys però que en els últims dies alguns ens hem tornat a fer. Sí, diguem-ho sense prevencions ni eufemismes: el plantejament d’una guerra a les portes d’Europa (o en el mateix continent, segons ho considerem) ens ha deixat constància que no hem avançat com a humanitat en res. Quan no aconseguim els nostres interessos, prenem la força per doblegar el contrari. I res ens importa si el benefici personal representa l’angoixa i el patiment d’un gran col·lectiu de persones. És aquest el món que desitgem? Ben cert és que la gran majoria diguem que no, però mentre tinguem éssers (permeteu-me que els esborre la condició humana) al nostre planeta que imposen la seua decisió als altres, no donarem mostres d’una civilització que ha aprés de les errades del passat.

Potser, per això, ara més que mai necessitem referents en el nostre món. Homenots i donasses (quina seria la seua versió en castellà? No he trobat cap solució que em convença...) que prestigien la condició humana i que la seua activitat siga el model que necessitem quotidianament per avançar i superar els entrebancs que com a espècie tenim. Així, és d’agrair iniciatives que es perpetuen en el temps com “Importantes” del periòdic Información. 37 edicions d’una gala on es reconeixen persones o col·lectius que han marcat un any de notícies i d’esdeveniments que s’han produït en la societat d’Alacant i les seues comarques. Enguany he pogut assistir en condició de col·laborador d’aquest mitjà i potser per això he contemplat la celebració amb uns ulls més objectius, sense haver de representar la institució que representava en anteriors edicions. Així, vaig poder observar l’equilibri de reconeixements que el periòdic fa entre les dues principals ciutats de la província, Alacant i Elx; les dues universitats, la d’Alacant i la Miguel Hernández d’Elx; entre les diverses comarques, des de la Marina Baixa a altres de l’interior; entre els diversos sectors com ara l’econòmic i productiu, el cultural i l’esportiu i, com no podia ser d’una altra manera, entre dones i homes. Un bon conjunt de “donasses” i “homenots”, tot usant els termes als quals m’he referit, que es converteixen en model d’una societat ferida per la pandèmia que hem viscut i de la qual hem aprés un munt de coses, entre altres, la consciència que la vida en el nostre planeta és curta i que, com a espècie, som més dèbils del que pensem. I una realitat: totes i tots som iguals davant d’una infecció, siguem dirigents, treballadors, visquem en un país o en un altre.

Per aquest motiu, l’estupor que ens crea la invasió russa d’un país sobirà, després del que hem viscut en el nostre planeta, costa més d’entendre i de defensar. Avui mateix, he pogut llegir en les xarxes socials alguns comentaris que posen en dubte la informació que rebem des del bàndol ucraïnés: ho sent, no puc trobar cap tipus de justificació a una nova mostra de la barbàrie iniciada i que ens remet, sense dubte, als temps més foscos de la humanitat. Per sort, sempre tindrem veus autoritzades que ens fan entendre que un món millor és possible i que tenim pendent fer-ho entendre al conjunt de la humanitat. Aquesta és la lliçó de les persones que lluiten perquè el nostre dia a dia siga més civilitzat i en unes condicions més òptimes. Paraula d’un espectador de la vida!.