El proceso como castigo

Me resulta difícil entender a juristas que, con dos recortes de prensa y tres declaraciones políticas, son capaces de resolver un problema real, otorgarle relevancia penal, determinar su calificación jurídica y condenar a los que consideran culpables, sin permitirles ejercer su derecho de defensa. Seguramente es porque creo en el derecho y en el proceso con garantías y que por la edad veo en el sistema constitucional el freno al uso y abuso de las instituciones que constituyen su base, que nunca pueden quedar sometidas a tendencias tan viejas como superadas en democracia. Muchos siglos costó construir lo que con cierta displicencia revestida de aparente “justicia”, se quiere revertir.

La política en su peor expresión y el aprovechamiento inmediato de la escenografía negra que acompaña a una investigación penal, están en la base de los juicios mediáticos, inquisiciones populares ilimitadas, condenas públicas sin pruebas y predominio de objetivos espurios. Todo ello conforma un paisaje que, si bien es inevitable cuando se trata de políticos carentes de alternativas más allá de la muerte civil del adversario o de periodistas que viven del escándalo, se convierte en riesgo cuando los juristas, que deberían ser prudentes, entran de lleno en ese juego incompatible con la formación propia de quien no es lego en leyes. La credibilidad que les otorga la sociedad debería constituir un freno a sus pasiones y prejuicios.

Cualquier juez o abogado sabe que nada es como se expone en titulares, que nada es tan simple cuando se reduce a una consigna, que la versión de una parte es tan parcial, como la de la otra y que la verdad procesal solo se puede construir desde la contradicción, desde el choque de dos posiciones contrapuestas: acusación y defensa. Y con pruebas propuestas por ambas partes, no sólo las que aporta una de ellas. Todo lo demás deja de tener valor jurídico para entrar en el terreno de la especulación mediática, política o de la vulgaridad, aunque se disfrace con argumentos de aparente cientificidad.

El problema del proceso penal en España, que comienza a ser universal en este mundo postmoderno y represivo, es la criminalización de la vida social, la extensión desproporcionada del Derecho penal por encima del no punitivo. Todo es delito. Las demandas se sustituyen por denuncias o querellas y la opinión pública se educa en la represión inmediata, viendo en la sanción penal la respuesta debida que, por tanto, se exige pronta y sin réplica. Y en ese terreno, la defensa se considera un obstáculo para la verdad, una simple estrategia, una dilación, no un derecho humano y presupuesto inherente al proceso. Es curiosa, por peligrosa, esa forma de entender una conquista del humanismo más primitivo y la opción radical por entender como verdad la oficial y estatal. No es solo que no se parta de la presunción de inocencia, sino que su demostración, aunque no debiera ser la regla en el mundo de los juicios populares, es considerada un obstáculo para el triunfo de la represión.

Incoar procesos para investigar sin una imputación previa es contrario a la ley. Como sostenía DE LA OLIVA, el proceso abre la investigación, no al revés. Es decir, para investigar en el seno de un proceso tiene que existir una previa imputación; en caso contrario debe inadmitirse la denuncia o querella. Y eso es aplicable a la fiscalía. Abrir un proceso sin imputación equivale a una prospección general, a una investigación ilimitada, a una pesquisa ilícita y frente a quien, por no estar determinado e imputado, no puede defenderse, pues carece de una inculpación concreta frente a la cual hacerlo. Pura inquisición rediviva que hoy, en el siglo XXI, acogemos con una satisfacción que nos coloca en una posición de difícil comprensión. Siglos de retroceso animados por el moderno progresismo que sin ser consciente, nos devuelve a la Edad Media.

Lo que se persigue es el proceso en sí mismo, largo y tedioso y, a tal fin, desgraciadamente, se cuenta con una tendencia en el Poder Judicial que, frente a la que imperaba hace pocos años y contra la letra de la ley, lo abren y mantienen de forma inconcreta y sin bases ciertas delictivas. Una irregularidad administrativa sirve para abrir un proceso penal en lugar de remitir los hechos al proceso correspondiente, no penal. Una sospecha indeterminada, incluso ética y legalmente autorizada, permite investigar lo que no presenta carácter de delito. Esta conducta, que la ley no ampara, pero que se ha hecho común, es la que permite el juego perverso de la política en el ámbito de la Justicia. Una denuncia sin base es calificada de corrupción sin más y es aireada y considerada como tal por los medios de comunicación afectos. Repetir una mentira equivale a la verdad y esa, la verdad sin sustento, es la que conforma un paisaje que se podría evitar con solo aplicar la ley. O cambiarla si se quiere, pero no alterar los elementos que conforman el sistema coadyuvando a la judicialización de la política y politización de la justicia.

Las fiscalías y tribunales especiales nunca fueron buenos. Cuando no hay razones de especialización auténticas, pierden imparcialidad al comprometerse en fines que minan su neutralidad. La unidad jurisdiccional y del Ministerio Fiscal no puede verse comprometida con funciones o aspiraciones excesivamente dependientes o influidas por presiones sociales o de otra naturaleza. La ley es la misma y esos órganos suelen sortearla.