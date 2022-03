Bloqueo al vodka

Las provocaciones enturbiaron las vías diplomáticas. Y la invasión rusa en Ucrania y la guerra echan humo y producen una catástrofe humana. Como ya dijimos, las cuestiones geopolíticas, las amenazas y los conflictos armados no se esfuman nunca. Lo que podría ser una ofensiva limitada por parte de Putin, es algo más si nos atenemos a lo que está ocurriendo. El negocio bélico no decae porque sigue habiendo zonas en conflicto. La carrera armamentística internacional sube de nivel con grandes inversiones.

Las hostilidades salpican a todos, y el posible cese en una reunión sin condiciones previas, que persiga un acuerdo beneficioso para ambos contendientes, no se ha producido mientras la banda sonora de la guerra seguía coleando. Pocos avances. La negociación continuará próximamente y la batalla se recrudece. La OTAN no puede enviar tropas como organización, ya que Ucrania no es miembro del club, aunque solicitó unirse.

Un desigual combate entre David y el Goliat de Moscú. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en ese relato de la Biblia, Ucrania tiene todas las papeletas para no ganar, por lo que deberían ahorrarse más maniobras, sufrimientos y mayor pobreza. Esto no es una película donde interviene el actor Volodímir Zelenski, convertido en mandamás en mayo de 2019, ni un capítulo de la serie «Servidor del pueblo», que creó y protagonizó. Solicita la adhesión inmediata de su país a la UE. No es tan fácil. Eso exige sus requisitos y que se quiera asumir la entrada de nuevos socios.

Las crecientes y endurecidas sanciones europeas a Rusia, también en perjuicio de aquella sociedad y del ámbito deportivo, pretenden aislarla, bloquearla y desenchufarla, pero activan las represalias y la fuerza nuclear rusa. En tiendas estadounidenses y de Canadá retiran, incluso, la venta de vodka. Decenas de miles de personas salen a las calles, aquí y en otros países, para gritar contra la guerra. Para que el fuego no desemboque en un nuevo conflicto mundial.

El ardor latente del imperialismo de Vladímir Putin llama a su puerta y él la abre con traje de judoca robotizado, dispuesto a hacer llaves de judo al que se ponga por delante o por detrás. Cocina excusas que justifiquen la intervención militar en suelo ucraniano y su objetivo es quedarse con ese país para proteger a las personas de «abusos y del genocidio» del régimen de Kiev durante ocho años. «Desmilitarizar y desnazificar Ucrania», dice. ¡Proteger matando! Ello pese a defender que la ocupación de territorios ucranianos no está en sus planes. Se trata del «derecho de las naciones a la autodeterminación», asegura el presidente ruso, amante de la libertad a su manera.

Más exactamente quiere recuperar el halo de superpotencia de aquel imperio soviético perdido a raíz de la perestroika de Gorbachov, entre otros factores como la clásica y voraz actitud de Estados Unidos (que no deja de ser así) y la capacidad de absorción de la OTAN. Actualmente con Biden a la cabeza, seguido por los fieles aliados. Un elemento de desequilibrio en los tradicionales juegos de poder.

Aquello nos lleva a este desaguisado con Vladímir Putin, quien da muestras de sus pretensiones desde 2008. Y una Europa a merced de Washington. De tal modo, el mundo sigue dividido en dos bloques con intereses distintos, al igual que en la Guerra Fría. China y Rusia por un lado, y la órbita en la que nos ubicamos nosotros. Evidentemente, la paz global, la seguridad, la justicia y la economía quedan tocadas. No salimos de un obstáculo y nos metemos en otro terrorífico carnaval. ¿La prescripción de las sanciones tendrá el efecto deseado contra el virus Putin? Bloquear el vodka ruso debe de ser lo que más ha herido su honor patrio. ¡Qué cogorza de vanidad!