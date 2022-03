Lágrimas de María Casado

A María Casado le saltaron las lágrimas. Pedro Ruiz le había preguntado qué le preocupaba. La presentadora le respondió, compungida: «Esto». Se refería al programa, al formato, a la (tibia) respuesta del público, a la responsabilidad que había recaído en ella, al partido de fútbol de la Copa del Rey que había programado esa misma noche Telecinco, a medirse con sus silencios al estruendo de El hormiguero, a sentirse privilegiada por hacer una televisión que ya no se hace y por eso mismo señalada a la mañana siguiente por unas cifras sospechosas, por tener la osadía de fabricar televisión de La 2 en La 1 de TVE, con cierta premeditación y osadía.

Pedro Ruiz, curtido en estas lides, que presentó en el mismo plató de Sant Cugat durante muchos años en directo La noche abierta, animó a María Casado, quitó hierro a la situación («qué importa lo que digan») y recordó algunas de sus noches más especiales, como la del día después del asesinato de Ernest Lluch, cuando el invitado fue Ibarretxe, donde el único cambio fue que se suprimió la música y no hubo bajada estelar de la escalera.

Los seguidores de Las tres puertas, que somos muchos (700.000 justos) vivimos en un «ay». Vivir en un «ay», para los jóvenes que no lo sepan, es tener la sensación de que pese a no estar haciendo nada malo, pesa sobre ti una espada de Damocles por culpa de la cual se puede terminar esa actividad con la que tanto disfrutas. No por culpa de nadie, sino por la del propio sistema. Por no ajustarse a los gustos de la mayoría.

Para compensar tanta tensión, podemos anunciar que el programa «A fondo» va tomando forma. En La 2. Se acabaron los experimentos culturales en La 1.