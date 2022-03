Malditas guerras

Hace ya unos días con sus interminables noches, que desde el corazón de Europa nos llega de nuevo el sonido atronador de los tambores de guerra. Poco o nada sé de cómo y por qué ha podido ocurrir. Solo sé que un déspota ruso, escupiendo a la democracia y a la dignidad humana, trata de imponer con la fuerza de las armas sus ideas y creencias a un país soberano y libre. Los ucranianos, en menos de una semana, han pasado de tener las preocupaciones normales y cotidianas de cualquier europeo, a tener que empuñar cualquier tipo de arma para defenderse de los invasores. Invasores que están llenando las calles, parques y plazas de sus ciudades de miseria, miedo, lágrimas y sangre. El mismo miedo que ha empujado a miles de ancianos, niños y mujeres a huir de la muerte formando grandes caravanas y agolpándose en las fronteras de países vecinos. Si el mosaico de imágenes que nos están llegando, fuesen en blanco y negro, no podríamos distinguirlas de otras detestables guerras que forman parte de nuestro pasado.

Esta polvareda de miserias no sé a quién puede beneficiar, ni qué precio le han puesto a tanto sufrimiento humano. Tengo la sensación de que los únicos que están de enhorabuena son aquellos que siguen pensando según sus “subidones” de testosterona. Son aquellos nacionalistas acérrimos que siguen colgando banderas en balcones, pensando que sus patrias son únicas, grandes y “libres”. Son los mismos que siguen levantando barreras fronterizas cada vez más altas para alejar de su “amada tierra” a todos los que no sean del mismo color, de la misma raza y a los que no sean de pensamiento único, el suyo. Son los bobos que siguen sintiéndose superiores y que están envueltos en mantas de maldad que les otorgan sus endiosados líderes. Creen estar en posesión de la verdad absoluta, estando el resto del mundo equivocado. Todos, todos estos seguro que miran al canalla ruso con devoción.

Por mucho odio que se siembre en Ucrania, por mucho que sea el sufrimiento infringido y por mucha sangre que se derrame en sus bellas ciudades, esta crisis también pasará. Y como todas las crisis, de cualquier tipo, en los países capitalistas se tratará de aliviar con dinero, mucho dinero, ya saben que “las penas con pan son menos penas”. Decía que cuando esta barbarie pase, mientras todos los países se ponen manos a la obra para recuperar sus economías y poder así seguir acumulando poder y riquezas; otros podrían revisar nuestros libros de historia. Con la intención de evitar, en la medida de lo posible, futuras imitaciones de futuros canallas, se podría investigar a aquellos personajes históricos a los que hemos encumbrado como verdaderos héroes y que la mayoría de las veces se comportaron como villanos. Podrían empezar por Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande que, en su ambición de nuevas conquistas, invadió el imperio persa y en una sola batalla, la de Gaugamela, en el actual Irán, masacró a más de trescientos mil persas. Deberíamos seguir con el gran Cayo Julio César, el exdictador romano que, en su afán de “civilizar a los bárbaros”, invadió y derrotó a los galos ocasionando más de tres millones de muertos y casi un millón de prisioneros que fueron vendidos como esclavos. Y qué decir del conquistador extremeño Hernán Cortés que invadió el pueblo azteca asediando su capital Tenochtitlan durante unos ochenta días. Su consecuencia fue la muerte de más de doscientos cincuenta mil indígenas. Y por nombrar a un cuarto hombre, por algunos considerado como el mejor estratega militar de la historia, hablaremos del francés Bonaparte. Ávido de poder, Napoleón invadió España y en la batalla del levantamiento del dos de mayo se enfrentó con los habitantes de Madrid. Solo en un par de días murieron cuatrocientos madrileños de los cuales treinta y nueve eran militares. Hay que remarcar que los cuatro militares mencionados coincidieron, al menos, en una acción bélica: la invasión.

Ucrania se está desangrando y seguirá sangrando más allá de nuestra fortaleza para seguir mirando cara a cara los horrores de la guerra. Esquivar este conflicto bélico, obviar para después olvidar esta nueva guerra, nos resultará difícil, ya que se está llevando a cabo en “el patio trasero de nuestras casas”. Aun así, el ser humano se está especializando en apartar de su vida todo aquello que le incomoda. Nuestra solidaridad, desgraciadamente, tiene un recorrido muy corto. ¿Quién se acuerda de Afganistán, de Siria, Sudán, República Centroafricana, Nigeria, Somalia o Libia? Todos son países africanos inmersos en conflictos armados y que acumulan más de veinte millones de desplazados. Algunos tienen, en el secuestro de niñas y niños, “su mejor arma” para infringir el mayor daño posible al enemigo.

Es triste ver cómo cuando estalla un conflicto bélico “todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La sociedad, la gente, educa para la competencia y esta es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz”. Esto no lo digo yo, lo decía la pedagoga italiana María Montessori. A ella y los de su generación, le robaron al menos ocho años de su vida, los mismos que duraron las dos guerras mundiales que le tocó vivir. Guerras mundiales en suelo europeo que ostentan el triste récord de sumar entre ambas más de ciento veinte millones de muertos.

No aprendemos, no aprendemos nada de nada, Hemos perdido la capacidad de aprender de nuestros propios errores. Maldita sea la guerra y malditos sean los canallas que no dudan en provocarlas para satisfacer su ego y saciar su sed de poder.