En estos tiempos en los que el meta verso trufa cada una de las conversaciones y se hace todo un despliegue sobre el estado líquido de la existencia, el PP y C´s se han superado. Han construido una realidad paralela en la que es posible aprobar una despiadada e indecente ordenanza contra las personas pobres y vulnerables (muchas de ellas víctimas de trata) y presentar una Declaración Institucional con motivo del 8 M contraria a lo que acaban de aprobar.

Lo del líquido se queda corto y lo de gaseoso un poco escatológico, pero desde luego más ajustado a la verdad. Hipocresía dirían algunos, desfachatez otros, pero todo el mundo coincide en el cinismo que supone proponer acuerdos en su iniciativa que van directamente en contra de la Ordenanza de la Vergüenza que han parido. Esta ordenanza que expulsa, excluye y sanciona a las víctimas del sistema prostitucional, a las víctimas de la pobreza, va en contra de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW) que instan a cumplir en su texto (sic) y viola las metas de la Agenda 2030 a cuya ejecución apelan (re sic).

No contentos con toda la trayectoria que llevan: No convocan el Consejo de Igualdad, no convocan la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad, recortan el presupuesto en las áreas de igualdad, cooperación, LGTBI, ponen en marcha la cacería del PP (P de pobres y P de prostitutas), nos piden que votemos a favor de su iniciativa. Vaya cuajo.

Los grupos de izquierda consensuamos y presentamos una iniciativa evidenciando que legislan contra los propios acuerdos plenarios adoptados, incluso los suscritos por ellos mismos, dejando claro que su palabra, por si todavía había algún despistado o despistada en Alicante, vale menos que cero.

A título de ejemplo en septiembre del 2020 votamos una Declaración Institucional a propuesta del PSOE donde se aprobó que - “El ayuntamiento de Alicante en ningún caso dirigirá su acción contra las mujeres prostituidas, ni pretenderá su penalización o sanción."

Quince días después presentaron la Ordenanza de la Vergüenza con sanciones de 1.500 euros a las mujeres prostituidas y sin ni una sola medida social. Lo dicho, su palabra no vale nada.

¿Qué se puede esperar de un gobierno que utiliza a las mujeres más vulnerables como moneda de cambio para que le aprueben unos presupuestos?

El paroxismo de todo este debate llegó cuando Barcala intentó repartir culpas. Él le llama ganar el relato, yo le llamo mentir. El gobierno de la ciudad, PP y C´s, es quien tiene la máxima responsabilidad política, el que tiene que liderar y consensuar iniciativas plenarias en temas tan capitales como el 8 M. Que no les engañen, hasta la fecha las iniciativas habían sido aprobadas por un ejercicio de responsabilidad política exclusivamente de la izquierda que las ha facilitado. PP y C´s siempre han votado en contra de las propuestas planteadas del otro lado de la bancada. O es la suya o no es ninguna.

En esta ocasión votó en contra de lo suscrito por la FVMP y los acuerdos plenarios aprobados en el Ayuntamiento de Alicante, en eso consistía nuestra iniciativa.

Ejercer la violencia institucional contra las más vulnerables y escribir en un papel una semana después que no se haga, es de una hipocresía insoportable. El 8 M es lucha y reivindicación. Barcala nos toma por idiotas, evidenciando que su política respecto a las mujeres es pura cosmética, una pose, un twitt, un meme. Quédese solo con su 8 meme.