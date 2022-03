Putin y la doctrina Wolfowitz

Para tratar de entender al odioso personaje en que se ha convertido el presidente Vladimir Putin, es interesante remontarse a la llamada “doctrina Wolfowitz” sobre el trato que EEUU debía dispensar a Rusia postsoviética.

Se trata de un documento secreto del entonces (1992) secretario adjunto de Defensa del Gobierno de Washington, Paul Wolfowitz, en el que afirmaba que Estados Unidos no debería jamás permitir que otro país le disputase la hegemonía mundial.

“Nuestro primer objetivo es impedir que resurja un nuevo rival (..)Para ello es preciso que nos esforcemos impedir que un poder hostil domine una región cuyos recursos pudieran permitirle, bajo su control consolidado, generar un poder global”.

“Esas regiones, añadía Wolfowitz, incluyen a Europa Occidental, el Este de Asia, e territorio de la antigua Unión Soviética, y el Suroeste de Asia”.

La publicación de aquel documento secreto, filtrado al diario The New York Times, suscitó una oleada de críticas no sólo en todo el mundo sino en los propios Estados Unidos. Hasta el senador Edward Kennedy lo tachó de “imperialista”.

Para Estados Unidos, Rusia no era pues más que una potencia regional, un país de segunda categoría, al que había que tratar siempre como tal.

Y eso es lo que ocurrió cuando aquel mismo año Washington decidió rechazar la mano entonces tendida por el que había sido último presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov.

Gorby, como le conocían cariñosamente muchos en Occidente, pronunció en Washington un discurso en el que afirmó que sus conciudadanos no querían otra cosa que vivir un mundo mejor y en paz.

Tanto Gorbachov como el primer presidente ruso, Boris Yeltsin, confiaban entonces en que Estados Unidos ayudaría a su país como había ayudado a Alemania y a con el plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, como señala el periodista franco-ruso-estadounidense Vladimir Pozner, sin duda uno de los mejores conocedores de aquel país, la actitud de Washington fue, por el contrario, la de “habéis perdido la guerra (fría) y tenéis que pagar ahora por ello”.

EEUU y sus aliados occidentales incumplieron las promesas verbales, pero ampliamente documentadas, que habían dado tanto a Gorbachov como a Yeltsin de que la OTAN no se acercaría ni un milímetro hacia las fronteras rusas.

Y si EEUU pareció respetarlas en un primer momento, violaría a partir de 1999 aquel compromiso al admitir en la Alianza a la República Checa, Hungría y Polonia, primero, y a otros diez países del antiguo Pacto de Varsovia, en años posteriores.

Ya entonces, el politólogo estadounidense George F. Kennan, famoso por su política de contención de la expansión soviética, calificó lo ocurrido de “trágico error” capaz de fomentar en Rusia “tendencias nacionalistas, militaristas y anti-occidentales”, causar un enorme daño a la democracia y dar lugar a una nueva Guerra Fría. Exactamente lo que ha ocurrido.

Como explicó Pozner en una conferencia que dio en 2018 la Universidad estadounidense de Yale y en la que citó expresamente a Kennan, desde la llegada al poder de Gorbachov, Rusia no hizo nada que pudiese contrariar a Occidente, pero Washington se lo pagó con la ampliación de la OTAN.

Recordemos, por ejemplo, que cuando se produjeron los ataques terroristas contra EEUU del 11 de septiembre de 2001, Putin ofreció a Washington toda la ayuda que pudiera necesitar.

Años más tarde, en una reunión de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el año 2007, el mismo Putin, desengañado por el comportamiento despectivo de Washington, se quejaría públicamente de que la expansión de la OTAN iba en detrimento de la mutua confianza y nada tenía que ver con la seguridad del continente.

Sin que nada de eso sirva para justificar la invasión y ocupación rusa de Ucrania, totalmente contraria al derecho internacional, pareciera que Putin ha sufrido una transformación, fruto del desengaño por las promesas incumplidas de Occidente.

Porque el Putin de hoy, ese que se compara ya a Stalin y a Hitler, no parece el mismo que el que el mundo vio nada más acabar la Guerra Fría, si es que entonces el líder ruso fue sincero, algo de que muchos dudarán ahora en vista de cómo ha engañado al presidente francés y otros líderes occidentales.