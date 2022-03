El regreso de la historia

Hace varios meses publiqué un artículo en el que recordaba una frase, muy escuchada por niños y jóvenes de mi generación: “¡una guerra tendrías que haber pasado!”; y resaltaba la ambivalencia del asunto: enunciado bárbaro si nos limitábamos a tomar una contienda como experiencia didáctica, positiva en la medida en que transmitía la necesidad de vivir experiencias que cosieran tu vida a la de la comunidad. El asunto era tolerable porque sabíamos que, en el fondo, los adultos no deseaban que hubiéramos vivido la guerra. En el artículo establecía un cierto paralelismo con una pandemia que podría llegar a ser sustituto de los hechos bélicos, desde este punto de vista. Ahora tenemos la pandemia y la guerra.

Ser consciente de esto no es mera anécdota: esta guerra es nuestra, no es otro conflicto distante. No es nuestra porque la adoptemos solidariamente, sino porque algo que nos pertenece está siendo invadido y amenazado. Podemos poner todas las cautelas y estirar las prevenciones, pero el hecho es que gran parte de la población europea está habitando y compartiendo los sentimientos y necesidades de Ucrania. Es el espacio y es la mentalidad.

Desde luego hay que estar allí para asimilar todo el sufrimiento actual, la mezcla de vigor y desesperanza que parecen presentes en las filas ucranianas; la angustia de los exiliados, andando por los caminos bajo el peso terrible de sus incertidumbres. Pero no poder vivir con idénticos sentimientos no nos está privando de concebirnos como una esquina de lo que sucede, un borde también corroído por el dolor y la impotencia. Nosotros tenemos margen para debatir sobre qué hacer, y ya andan algunos priorizando la urgencia de la bondad sobre la eficacia consistente en las simpatías y ayudas. Pero lo cierto es que Ucrania, y lo que pueda venir después, nos ocupa y nos preocupa. Está en nuestras mentes, en nuestros corazones, aunque tengamos un amplio margen para relativizar lo que ocurre y para preguntarnos con cierta calma cómo será el futuro.

Y por ahí quiero seguir, por la pregunta sobre el futuro. A mi modo de ver, la explosión de una globalización regida por los principios de un neoliberalismo destructor de colchones amortiguadores ha provocado, encadenadamente, muchos males. El mayor: el crecimiento de las desigualdades, pese a algunos avances relativos en las condiciones de vida. Otro: las despiadadas respuestas a los problemas de la emigración. Otro: el aplazamiento infinito de las luchas contra el cambio climático. Otro: la falta de interés por apreciar y socorrer a los “perdedores de la globalización”, esas clases medias y bajas que resbalan por torrentes de pena y nostalgia, preparados para alimentar populismos de ultraderecha. Pero planeando sobre todo eso está la muerte de la idea de progreso que, sin duda, era refutable desde muchos puntos de vista. Pero con el agua sucia de las lecturas pobres del progreso se lanzó a las cloacas la Historia. Ahora, a golpes de enfermedad, mascarillas, granadas y obuses, estamos recuperando a toda velocidad el sentido de la Historia.

Porque la Historia no es lo que sucedió en el pasado, sino lo que legítima y nos permite imaginar racionalmente qué haremos en el futuro, auxiliándonos del pasado conocido, estudiado, depurado, y no, desde luego, el reelaborado a base de emociones, quimeras y extrapolación de las angustias del presente. No es extraño que un argumento muy penetrantemente usado estos días para defender los compromisos -incluidos los de entrega de armas- con Ucrania sea el recuerdo del abandono de España en la Guerra Civil y, ligado a ello, el “apaciguamiento” suicida de las potencias occidentales en vísperas de la II Guerra Mundial. Parece paradójico que algunos de los que se oponen a la entrega de armas se sientan herederos especiales de aquel momento. Diríase que, a algunos y algunas, con la defensa sentimental de la memoria le basta y que los hechos históricos les pueden parecer molestias secundarias. Pero nosotros, los de izquierdas, los liberales, los demócratas y republicanos, perdimos aquella guerra para siempre, y la única manera de obtener algún beneficio de tan terrible derrota es aprender estas lecciones.

En una dimensión mayor, el recuerdo de la Guerra Fría es otra constante. En esto, sin embargo, discrepo en buena parte. Por supuesto la geografía anima a la comparación: esa frontera nebulosa entre una Europa reconocida y una tierra euroasiática de perfiles difusos. Pero la Guerra Fría se libró centrifugando las conflagraciones a los bordes de los imperios y aquí Rusia se mete de hoz y coz en bombas apuntando al corazón de Europa; lo que quizá le cueste muy caro. La Guerra Fría era una partida permanentemente jugada a todo o nada o, peor, a nada o nada. Aquí, sin embargo, no hay disuasión estructural. Pero, a la vez, plantea una sombra tan siniestra como otras: si esta guerra la gana Rusia podemos razonablemente suponer -a la luz de la Historia- que será la primera guerra de una serie o, al menos, el inicio de un periodo de confusión marcado por el miedo estable. Cada nuevo territorio ganado exige de otro colindante para tener profundidad estratégica. Eso es lo que la UE no puede permitir. Otra cosa es que, pasado lo peor, Europa -y EE.UU., si no regresa Trump- tengan que programar otras salidas. Y China.

Y esas salidas suponen el establecimiento de un pensamiento estratégico que no se agota en doctrinas militares de corto recorrido. Pueden tener razón los que insisten en las salidas diplomáticas. El problema es que no ahora, no con esta guerra en marcha. Insistir en ello tiene la misma consistencia que la de Hess tirándose en paracaídas sobre Gran Bretaña a ver qué podía hacer con la Guerra Mundial lanzada. Claro que hay que agotar cada posibilidad, pero es imposible que las operaciones militares vayan a remolque de conversaciones: sólo es posible, ahora, y mientras Rusia se empeñe, en ir al revés. En la forma de razonar de Putin, la guerra no es la política por otros medios, sino la furia por otros medios. Así no se negocia. Por eso necesita encontrar resistencia, derrotas -incluidas las económicas- y soledad en el escenario mundial -y esta no se estaría logrando sin la resistencia de Ucrania-.

Pero habrá un día después. Un día en que nuestros niños, perplejos ahora, ya habrán pasado la pandemia y la guerra. Lo que sería bueno es que su juventud no tenga que estar presidida por lo más obsceno del neoliberalismo, por la desigualdad, por la amnesia permanente, por la ignorancia, por la afición a la distopía como sucedáneo amargo de una Historia imaginada como la obra de la inteligencia democrática. La Historia está regresando. Es la única buena noticia que tenemos. Agarrémosla y no la entreguemos a dictadores o imbéciles.