Los submarinos de España en la guerra contra Ucrania

Tras más de doce días bombardeando Rusia a civiles ucranianos, mujeres y niños, en una agresión sin precedentes del postcomunismo soviético -sí, soviético- al mando de un genocida dictador (cuando leo o escucho lo de autócrata, a estas alturas de la matanza que está perpetrando Putin sobre el pueblo ucraniano, constato cómo todavía el subliminal e inmoral lenguaje asimétrico sigue siendo patrimonio de la extrema izquierda); tras las constantes amenazas del dictador Putin a las democracias occidentales por el odio que alimenta contra los derechos humanos y la libertad; tras comprobar que el mundo civilizado basado en el imperio de la ley democrática, el diálogo y la convivencia pacífica sigue siendo una utopía, un bien que el comunismo odia con todas sus fuerzas porque supone la negación del propio comunismo; tras escuchar con auténtica cólera como el dictador ruso, el discípulo de Stalin, chantajea al mundo democrático incluso con el arsenal atómico que almacena; tras todas esas lúgubres, sangrientas y sanguinarias verdades, me pregunto si aún quedan en nuestra sociedad quienes las compartan. La respuesta es sí.

Mientras la población civil ucraniana -mujeres, Irene Montero, mujeres, niños y ancianos, Belarra- sufre indefensa la agresión militar rusa con miles de muertos y heridos, con millones de desplazados, con ciudades, hospitales, colegios y otros objetivos civiles arrasados, la extrema izquierda española y mundial, el comunismo internacional que pretende imponernos esa especie de colonialismo ideológico lobotomizándonos como en los peores tiempos de Stalin, se posiciona a favor de Rusia porque ello representa la paz y el no a la guerra. En España han sido los socios del Gobierno @sanchezcastejon quienes han dado esta lección de paz y amor, los primeros en posicionarse contra las sanciones a Rusia que aprobaba Europa y el mundo democrático: Unidas Podemos acabar con la agresión de Ucrania a Rusia; Bildu, compuesta por hombres de paz como Otegui (Zapatero dixit); o el inefable ministro Sin Cartera Alberto Garzón. Y en el mundo, mientras la Asamblea de la ONU condenaba a Rusia con el voto de 141 países, el apoyo unánime a la agresión soviética contra Ucrania era firmado por las ejemplares democracias de Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria. También el llamado Grupo de Puebla, donde militan Irene Montero, Zapatero (otra vez) y Adriana Lastra, del PSOE, pedía con angustiosas llamadas de socorro la retirada de sanciones a la madre patria rusa. Y las mujeres -sí, Irene, Adriana, mujeres-, niños y ancianos mueren asesinados por los laureles de paz que llevan los tanques rusos, a la vez que destruyen bibliotecas, colegios, hospitales, centros de alimentación y otros peligrosos objetivos militares.

El País ya utiliza un acentuado lenguaje bélico contra la invasión rusa de Ucrania, algo histórico al constituir un icono mediático donde gustan guarecerse los milicianos y milicianas de tanto buenismo, tanto relativismo y tanta multiculturalidad que sabíamos tramposa por antidemocrática y equidistante con los malos de verdad. Este lunes editorializaba “La UE ha dado un salto cualitativo que transmite la gravedad que asigna al expansionismo de Rusia y ha pasado de las sanciones económicas a una acción disuasoria que, por primera vez, incluye también la decisión de facilitar material militar de combate a terceros…”. “La UE propone tomar medidas en plena guerra contra las terminales del aparato de desinformación y propaganda sostenido por una potencia agresora, que ha invadido ya ilegalmente un país y que amenaza la democracia y la paz en todo el continente y en el mundo”. Bienvenidos todos al club de los adultos tras tantos años tomando piruletas de fresa con Peter Pan mientras las dictaduras de verdad (China, Rusia, Cuba, Corea del Norte, Venezuela, Irán…) no solo se ríen de las decadentes democracias occidentales, sino que van preparando sus estrategias para asestarles el golpe final.

Ahora, quizá más que nunca, convendría que muchos y muchas que viven opíparamente en España (en zonas de lujo infectadas de chalés proletarios), en las democracias europeas y occidentales que tanta aversión les producen, fueran consecuentes con sus ideas y marcharan a combatir en las brigadas del internacionalismo comunista a la guerra que sus padres ideológicos han iniciado contra Ucrania. No lo harán, no tengan la menor duda. Ningunos de esos Johnny cogerá su fusil. Aquí se vive demasiado bien como para que quieran cambiar la impostura comunista, los kits ideológico-estéticos, por la bienaventuranza burguesa. Aquí, esos y esas que te piden cárcel por atar a tu perro de la correa en la pata de una mesa mientras tomas una cerveza por constituir maltrato animal, se atiborran de pacifismo denunciando que el mundo democrático ayude al pueblo ucraniano a defenderse contra la agresión rusa, donde no se ata a los perros, pero se asesina como si fueran perros a mujeres -sí, Irene, Adriana y ZP, mujeres-, niños y ancianos. La mejor ayuda que puede recibir el dictador genocida Putin son los muchos submarinos que fondean impunes en puestos de gobierno en España. O el democrático Grupo de Puebla y sus distinguidos socios Irene Montero, Adriana Lastra y ZP. O los hombres de paz de Bildu. Y Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Cuba y El Salvador. Los amigos de los submarinos anclados en el gobierno @sanchezcastejon. Qué papelón. A más ver.