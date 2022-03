Elogi dels atributs ben entesos (no a la guerra)

Diuen els diccionaris que “atribut” és la qualitat o propietat considerada com a pròpia d’algú o d’alguna cosa. Hi ha un exemple recurrent en aquests volums dedicats a explicar-nos els usos del llenguatge: “la intel·ligència és un atribut dels éssers humans”. Ves per on, hem d’estar orgullosos com a espècie de tenir aquesta característica innata a diferència del que tenen altres animals o éssers vius del planeta. Però em sembla que, en les pròximes edicions d’aquests diccionaris hauríem de canviar l’exemple i dir: “la intel·ligència no sempre és un atribut dels éssers humans”. No cal que us diga els motius del meu desencís o estupor de la conducta de la nostra espècie davant de la invasió d’Ucraïna per l’exèrcit rus. Però deixem aquest tema per al final d’aquest article; deixeu-me que avance en la reflexió sobre el terme plantejat a l’inici.

Si continuem buscant informació en altres diccionaris que amplien l’abast de conceptes amb un tractament sociològic, observem que “atribut”, en l’ús del seu plural “atributs”, defineixen termes com masculinitat: “conjunt d’atributs, rols i comportaments associats al fet de ser home, que respon a una construcció social i cultural”. Podem entendre, per tant, per què en tantes ocasions hem sentit la mateixa paraula per a definir, amb una voluntat eufemística, els òrgans sexuals masculins i el que representa, amb caràcter una mica pejoratiu, l’aplicació d’una masculinitat excloent. Tot això, en uns dies que recordem la necessitat de construir una societat igualitària, on les dones i els homes tinguem igualtat de condicions. Ben cert és que per una definició sociològica de la feminitat, també podem aplicar la mateixa paraula per a concretar el fet de ser dona, però l’ús social de la llengua ens porta a vincular-lo a la concreció de la masculinitat imposada: una decisió “pels seus atributs”, o siga “per collons”.

En el cas de l’actuació del president rus i dels seus oligarques, podríem trobar exemples lingüístics perfectes per les pròximes revisions dels diccionaris d’arreu del món que revisaren l’accepció del terme que he esmentat a l’inici. Encara que el Kremlin defineix l’actual sistema polític rus com una “democràcia sobirana”, la millor explicació que podríem fer és la d’un estat híbrid de règim autoritari que impulsa la modernització econòmica però que controla la producció de la seua economia, conseqüència dels més de 22 anys de poder del seu líder: el putinisme, un nou concepte de govern. Així, després de la seua arribada al poder, va introduir el control estatal en una economia capitalista: posava fre a la pressió constant dels oligarques al seu govern. Sabeu que la presència de dones en el cercle del poder de Putin és quasi testimonial? I en el contrapoder de l’oligarquia vinculada a les grans empreses econòmiques, quasi nul·la? Estem davant d’un sistema polític i econòmic regit per una masculinitat completa que, si usem les accepcions pejoratives del terme abans esmentat, fa una demostració continuada dels seus “atributs”. No, no us penseu que circulen per les xarxes socials imatges del president rus o dels seus empresaris sense roba i mostrant els seus genitals; tot al contrari, cada imatge d’aquest senyor és revisada minuciosament amb la voluntat de construir un mite que fuig de la condició humana per entrar en la dimensió de la divinitat.

Putin actua de manera egoista i personalista. En els últims dies s’ha parlat dels possibles desordres del seu estat psicològic. No, no n’estic d’acord; em sembla que estem davant d’un dels darrers il·luminats de la nostra història que està actuant segons el concepte d’humanitat que ell mateix ha redactat i on la paraula intel·ligència no és present. Una nova manera de considerar els “atributs” de la nostra espècie que l’acosten a un sentit decadentista i destructiu de la realitat com el que Robert Musil escrivia en el segle passat en la novel·la “L’home sense atributs”, on pretenia reflectir els últims dies de l’imperi austro-hongarés. Una mala interpretació del terme –forçada per una ment perversa i egoista que exclou allò que és divers o que es concreta en l’altre– que hauria de rellegir alguna de les pàgines més memorables de Musil: “què és un home sense atributs? Res, senzillament res.”. Ja fa un bon grapat d’anys vaig reflexionar sobre aquesta resposta en la meua novel·la “Sara, la dona sense atributs” i vaig arribar a la reflexió següent: l’ésser humà, si no aplica el seu “atribut” més important, la intel·ligència, no és res, es converteix de nou l’animal originari de la nostra espècie. Cal esperar que la ment del governant rus recorde quin és l’atribut més característic dels humans: saber aplicar el coneixement en el benestar del seu entorn. No a la guerra!