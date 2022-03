Laboratorio de biología, en las antiguas instalaciones militares de Rabasa, recién iniciada la andadura académica de la Universidad de Alicante. Tiempos de olor a naftalina, de chicos de pueblo que, quizás por error, se asoman a mundos desconocidos, con la esperanza materna de que los estudios permitan acceder a un bienestar desconocido por tus progenitores.

Se empiezan a abrir ventanas desde las que se ven escenas muy diferentes. Desde aulas con profesores distantes, de toda la vida, hasta jóvenes docentes, altos, calvos y barbudos, correteando a gatas por el laboratorio, con uno de sus hijos encima. Esa primera impresión, del joven profesor de 30 años, la he mantenido siempre, y estos 50 años de relación han servido para confirmar que su sencillez era compatible con su gran corazón, su increíble capacidad de trabajo como investigador, y su inteligencia nada común.

Desde el departamento de Ecología, que se nutrió de excelentes investigadores, miles de alumnos han tenido relación con Antonio, y en mayor o menor medida guardamos esa imagen de científico extraordinario, al que tuvimos la suerte de tener como profesor, o más aun poder colaborar en proyectos de investigación y profundizar en el mundo del conocimiento, e incluso desarrollar la tesis doctoral en su departamento.

La dilatada relación en el tiempo dio paso a compartir su etapa como primer conseller de Medio Ambiente de nuestra Comunidad, allá a principios de los 90, y hacer con él el tránsito desde la Agencia de Medio Ambiente hasta una consellería donde se pusieron los cimientos para una administración medioambiental moderna, y con prestigio en todo el estado, poniendo además en evidencia que había otras formas de hacer política, desde una relación más directa y cercana a las personas.

Luego continuaron entrelazándose los afectos hasta su entorno más cercano, lo que me permitió conocer parte de los trucos que le hacían tener esa vitalidad enorme que le caracterizaba, y aquel continuo interés por el conocimiento, además de las profundas razones que le hacían mantener su bonhomía y su buen humor.

Ramon Margalef, su maestro y referente no era muy diferente de Antonio, persona generosa y vital, dotada de una inteligencia fuera de lo normal trazó con una imaginación y conocimiento del medio que me impresionaron, las líneas maestras de lo que quería ser un parque temático arqueológico en Guardamar, para poner en valor la evolución de las culturas en el Mediterráneo, lo que permitía adivinar que beber de las fuentes del saber de personas tan enormes había contribuido, y mucho, al científico que era mi profesor y luego amigo.

No menos interesante ha sido ir entretejiendo afectos con su familia, y adivinar cómo era posible tener un corazón tan cinco estrellas, sus cinco pilares, Lurdes esposa, Mari Carmen y Lurdes hija, Roberto y Juanele, sus luminarias que centellean bondad y generosidad. Con esos mimbres se ha mantenido hasta hoy el ser humano brillante y generoso que ha entrelazado su vida, hasta niveles muy profundos, con amigos y compañeros de trabajo, allí donde estuvo. Desde la Universidad de Alicante y sus alumnos, a los equipos de Jokey en los que jugó e impulsó desde su barrio de Rabasa, hasta la administración autonómica y a los numerosos doctores cubanos, a los que no solo dirigió sus tesis, sino que ayudó y alojó en su casa.

Se ha ido sin despedirse, sin hacer ruido para no molestar, y se ha llevado sus recuerdos, sus afectos y sus inquietudes, pero no puede borrar los nuestros, porque además los hemos transmitido a nuestras hijas, aquellas petardillas, hoy mujeres, que se sorprendían del amigo de su padre, barbudo, calvo y alto, siempre bromeando, y transmitiendo, solvencia y bondad. Probablemente no está de moda ser bueno, pero estoy seguro de que esa virtud de Antonio, unida a su aguda inteligencia y vitalidad, harán que permanezca con nosotros, con muchas de las personas que le conocieron, hasta mas allá del fin de nuestros días.