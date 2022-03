Justicia y falsa moral

Otra semana en España en la que políticos y opinantes, al alimón, mezclan churras con merinas con tal de mantener su razón o de justificarse ante el tribunal despiadado de lo políticamente correcto. Unos y otros, ligados a ataduras invisibles, enfrentan la realidad y la crean y creen dentro de los límites permitidos, que se estrechan un poco más cada día sin que nadie se percate de la trampa y sus constatables efectos.

Las actuaciones por fin archivadas por la fiscalía frente al Rey Juan Carlos, han abierto la puerta a grandes y elocuentes artículos de opinión que merecen, por su casi homogeneidad, algún apunte básico y que por básico se halla en vías de extinción en tiempos de grandilocuencia vacía de fundamentos y coherencia.

Todos ellos tienen en común el partir de afirmaciones que parecen haber calado como una suerte de obligación del comentarista que le preserve de reproches por parte de los defensores de la ética oficial. Y se aprestan a asumir lo que hace poco era o hubiera sido un hecho aislado o una premisa casi imposible de calificar como cierta.

Y todos, casi sin excepción, con esa ligereza que da la precipitación y el creerse en la convicción de que la opinión es superior al saber y conocer, emiten su queja sobre la injusticia que supone archivar actuaciones sobre delitos ciertos, que se afirman con determinación y sin reparo, por causa de la prescripción y la inviolabilidad de la figura del Rey.

Conviene, ante tales indubitadas manifestaciones, aclarar ciertas cosas que son elementales en derecho, pero, parece ser, subordinadas a un deber ser que se alza como criterio superior de toda ciencia o comportamiento, aunque, bien es sabido, se aplican con la laxitud propia y adecuada al sujeto reprimido por su conducta pecaminosa y se alaba cuando el pecador es digno de la más absoluta tolerancia.

Un hecho prescrito o no investigado por razones de inviolabilidad, deberíamos saberlo, no ha sido, por ello, valga la redundancia, investigado y menos aún probado. Es decir, ante hechos que no pueden ser objeto de enjuiciamiento y condena, no cabe actividad alguna de investigación y prueba o no debería si el proceso no se utilizara para fines incompatibles con su función. Siendo ello así, no se entiende que se pueda sostener con un mínimo de rigor que los hechos no investigados eran constitutivos de delito y que eran imputables al Rey Juan Carlos. Porque, de no haber prescrito o no recaer bajo el escudo de la inviolabilidad, podrían haber terminado en un archivo o absolución igualmente. Siempre olvidamos el derecho de defensa, que poco importa cuando se compra la acusación y se equipara a la verdad. El Estado de derecho y el proceso con garantías es evidente que venden poco.

No parecen ser conscientes los comentaristas ilustres de que sus afirmaciones no sólo atentan contra el derecho a la presunción de inocencia, sino que entran de lleno en el terreno de la adivinación. El error es tan de bulto que no puede ser considerado como tal. El empecinamiento en mantener la idea de la existencia de delitos y culpabilidades sin condena no es sino el argumento que debe sostenerse para justificar que un Rey haya estado y siga exiliado por la voluntad de un gobierno perdido en el tiempo y en dislates que han comprobado nuestros aliados occidentales en estos últimos días, para desgracia de la posición de esta España que casi nadie comprende y de la que pocos se fían.

A esa conducta de alto riesgo debe sumarse que la fiscalía y muchos jueces de este tiempo que nos ha tocado vivir son propensos a discurrir y educar, integrando sus resoluciones con reproches éticos a los afectados, incompatibles con su posición jurídica de imparcialidad y limitada al análisis jurídico penal de los hechos. Un juez o un fiscal no cuentan entre sus competencias con las de reeducar a los imputados absueltos o no perseguidos indicándoles el camino del bien o la corrección. Tales faltas no constan en las leyes vigentes y, de ser algo, serían pecado, no delito. Y el pecado es competencia de la sotana, no de la toga, aunque ambas tengan similitudes de hábito.

Esa tendencia a justificar que no se acuse o condene o archive porque la ley penal no lo permite, pero que el dicente acata contra su voluntad íntima y contra las razones de la justicia, que la ley desconoce, es, junto a la ética colectiva de los comentaristas, una manifestación de estos tiempos en los que, seamos claros, es el miedo a ser reprochado socialmente lo que impera, el miedo a ser tachado de colaboracionista con la falta de virtud oficial. Pocos tienen la valentía de cumplir con sus obligaciones sin justificarlas o justificarse y la mayoría deben salvar su pretendida virtud excusándose de aplicar la ley.

Perder la imparcialidad y la independencia es la última de las consecuencias, pues es tal la presión ejercida socialmente que los procesos, como insisto en decir, se mantienen hasta el último suspiro en búsqueda de resquicios de culpa y, en todo caso, se deja que sea otro el que soporte la crítica y dicte la resolución absolutoria que se adivina desde el principio. El concepto de indicio, un misterio que sirve para todo cuando se desconoce conceptualmente, es útil para trasladar la responsabilidad de la presión pública a los que vienen detrás y salvar la imagen de pureza del diletante.

Y, muchas veces, cuando no es posible mantener el drama se hace lo obligado, pero con el dolor de corazón expuesto públicamente y con el lamento por cumplir con las obligaciones establecidas, aunque eso sí, dictando una condena moral que merecería una respuesta legal adecuada al exceso.