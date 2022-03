La úlcera de Merceditas

Nadie en la familia daba crédito a que Merceditas, profesora de Secundaria y por tanto alma instruida, siguiera creyendo que la úlcera de estómago que padecía podía curarse con el licor de guindas de León. Cada día el mismo proceso: después del almuerzo, pongamos por caso garbanzos con morcilla y filete de cerdo con alcachofas, Merceditas se atizaba de un trago un buen vaso del mencionado líquido, acción tras la cual, invariablemente, decía: «Jesús, qué mejoría». Su padre miraba al cielo por mirar a algún sitio, aunque su vista se topaba con el techo, al que sin duda le iba conviniendo un repaso de pintura blanca. Su madre la contemplaba con cara de espanto no por la acción presenciada y sí por la presentida: habría un segundo latigazo. En efecto, Merceditas le decía a su hermano Simón, a su hermana Clara o a su abuela, doña Mercedes, que le pasara la botella de nuevo. Eso pese a tenerla cerca. Y segundo lingotazo. Merceditas no era de recto andar ni de altura considerable, pero tras la segunda ingesta se levantaba como impulsada por un resorte, se ponía muy derecha y parecía incluso que había ganado en longitud. Era entonces cuando cogía la botella y se la llevaba consigo. Incluso los testigos más despistados no podrían negar que la botella recibía en su regazo lo que podrían parecer caricias.

La familia quedaba un tanto espantada (hasta que llegaban las natillas) y Merceditas lanzaba, con un laconismo inimitable, ya camino de su aposento, un lacónico mensaje: mañana os veo. Nadie la molestaba en toda la tarde, por mucho que algún criado, las visitas o los propios miembros de la familia advirtieran vía oído que del cuarto de Merceditas salían aullidos en forma de endecasílabos cuando no famosos sonetos recitados a voz en grito como si se estuviera quemando las posaderas o le estuvieran arrancando un dedo. A las seis cuarenta de la mañana, sin variación, Merceditas salía de su cuarto. Tras el baño y los afeites tomaba café negro, hacía alguna alusión al santoral y antes de irse se dirigía a alguno de los sirvientes: el licor, el licor, que no se olvide el licor. Y le daba una moneda. Uno de sus alumnos la recuerda ahora con cariño: siempre, enemiga de la improvisación y las novedades, comenzaba su clase con la misma letanía: «Buenos días, muchachos. A ver qué tal os portáis hoy, que la medicina no la tomo hasta esta tarde y la úlcera me está matando».