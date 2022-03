¿Está Putin? ¡Que se ponga!

El lobo solitario, Putin, sigue en sesión continua con su mando a distancia, sentado en el Kremlin, tan calentito y sin casco. Toca la trompeta de guerra y patrocina la violenta representación. Son otros los que circulan por tierra, mar y aire. Matan o los matan. Miles de manifestantes son detenidos y se persigue a los objetores de conciencia, de los dos bandos, que se niegan a batallar. ¿Por qué no se declaran todos en huelga de armas caídas y dejan solos a estos personajes? Rusia va ganando a Ucrania el trágico desencuentro. Los ucranianos cogen el hatillo y corren, si pueden, o reciben las bombas.

Si estuviese Gila con su teléfono llamaría con fines diplomáticos. «¿Está el presidente ruso? ¡Que se ponga!... ¡Oye tú! ¡A ver si paras de una vez! Te hablo en nombre de la Unión Europea y de los Estados Unidos. ¡Huy, como vaya! Que no me conoces a mí. Bueno, ya te lo aviso, ¿eh? Ojo con cruzar la línea roja. No sé cuál. ¡Una! Tú sabes lo que te digo. ¿Por qué no arreglas por las buenas este follón con Zelenski? Si voy yo me vais a oír. En lugar de disparar, insulto. Hombre, no mata, pero desmoraliza».

El jefe de la diplomacia (o algo así) de la UE, Josep Borrell, ha dicho que «estamos en una guerra» por si había alguna duda. O sea, la invasión militar de Rusia contra Ucrania. Así que Pedro Sánchez contribuye a enviar armas al país atacado a fin de que se defienda mejor, y el sufrimiento podrá prolongarse. Otra cosa es la ayuda humanitaria. Porque esto es la crónica de una tragedia anunciada que Putin escribe para edificar la nueva Rusia y restar puntos a Europa. La mediación internacional de China puede ser muy importante, o el impulso de un movimiento por la paz en Europa.

Todos disparan, pero hace más falta disparar palabras como superpotencia diplomática, independientemente de los intereses de Estados Unidos, que el enfrentamiento entre dos bloques y dar alas a una amenaza nuclear. La vía más idónea siempre será algún tipo de acuerdo que cierre (o que no produzca) cualquier barbaridad. El cese de hostilidades. La heroicidad que supone un viaje a ninguna parte solo sirve para aumentar la tragedia.

Nuestro país y la población obtienen las negativas repercusiones de este escenario bélico. En la economía familiar y los productos básicos. Energía más cara aún, mayores daños al turismo… No se ha ido la crisis y viene otro huracán que no va a ser efímero. La recuperación echaba a andar. Y ahora otro periodo de incertidumbre por razones distintas. Decir, según el presidente Sánchez, que el objetivo de Putin es frenar el bienestar de los europeos es una forma demasiado simple de definir el conflicto.

Prevalecerá Europa, si bien la seguridad europea permanece en jaque. El crecimiento económico está tocado, y Sánchez habla de establecer un gran pacto de rentas para dar estabilidad. Ya saben que en todo reparto de cargas siempre pierde el poder adquisitivo de los trabajadores. Cada pequeño avance social va seguido de pasos atrás. Hasta peligra el efecto de los fondos europeos. Las reformas quedan descafeinadas, como lo de circular hacia un sistema fiscal más justo, y la inflación prospera.

El Gobierno de coalición lleva poco más de dos años en situaciones muy complicadas. Una de las peores pandemias, la vuelta al poder de los talibanes en Afganistán, con la crisis de refugiados, y actualmente el obsequio de Putin. Si a eso le añadimos lo del volcán de La Palma y el problema del cambio climático… Evidentemente, Sánchez ha tenido que coger su «Manual de resistencia». Resistir ante las olas de una delirante oposición y minimizar los choques entre socios del Ejecutivo, que están en pleno auge. En su Comité Federal, los socialistas reivindican esa estabilidad en periodos difíciles. Ya piensan en la «centralidad» de Feijóo, el nuevo-viejo PP de M. Rajoy, por si les resulta útil. Éramos pocos y Putin dio a luz su agresión imperialista.

Hemos de tener en cuenta, en todo el lamentable asunto, que Occidente abrió los brazos al antiguo imperio soviético y que eso ha sido uno de los desencadenantes de esta historia. Las garras del cinturón negro estaban semidormidas, y Putin (esa figura autoritaria y felina de museo de cera) las exhibe. Sea como fuere, no es posible justificar el fatal desaguisado que tenemos en la mesa. El mandatario ruso pararía la infernal maquinaría y asumiría una solución política si Kiev abandona la resistencia y acepta las demandas de Moscú. La autorización de Joe Biden a la OTAN para que Polonia (no lo hará) dé cazabombarderos a Ucrania solo podría acrecentar y extender el conflicto.

Al margen de las sanciones económicas a Rusia con efectos significativos en otros países, especialmente en los hogares más pobres, y por mucha diplomacia que haya habido, no es suficiente por parte de todos. Es la manera más eficaz de ayudar a Ucrania. Los enroques belicistas conducen a la catástrofe televisada. El presidente francés Emmanuel Macron prefiere hacer el amor y evocar a Gila. «¿Es ahí el enemigo? ¿Podrían parar la guerra un momento?» Mejor totalmente.