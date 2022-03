Cuidado con el fraude en internet

Uno de los temas que sigue extendiéndose con relativa frecuencia hoy en día es el fraude que se produce en Internet, aprovechándose de la confianza de las personas en que los anuncios, o productos, que algunas personas desaprensivas ofrecen por Internet son seguros. Sin embargo, se están llevando a cabo estafas informáticas con inusitada frecuencia bajo el amparo de esa confianza de algunas personas, y el abuso que se provoca por parte de los autores de las estafas informáticas por la vulnerabilidad que existe en aquellos que no conocen las medidas de autoprotección que deben vigilarse en Internet y mantienen una extrema confianza en que la apariencia del mensaje es segura. Incluso, en muchos casos se están enviando correos electrónicos que aparentan ser de contactos de las libretas de direcciones de quien lo recibe, lo que refuerza la confianza de este, aunque en realidad es un fraude al haberse apoderado un hacker de esa libreta de direcciones y se simula que el mensaje procede de uno de sus contactos.

El caso es que se está multiplicando el volumen de autores que no paran de pensar cómo acceder a la privacidad de las personas por medio de internet y conocer sus datos privados, y las conexiones con sus cuentas corrientes para apoderarse de su PIN, o la referencia de DNI y cuenta corriente, así como estafas informáticas en la aparente venta de productos que nunca le llegarán al que paga por ellos en la cuenta que facilita quien estafa.

Además, esta picaresca y fraude se ha incrementado durante la pandemia con ofertas de productos que han sido necesarios para luchar contra este fenómeno, así como otros que escaseaban también debido a los efectos colaterales del coronavirus en la sociedad.

Sería importante, en consecuencia, que se articulara una guía o catálogo protocolizado de actuaciones de autoprotección para los ciudadanos, a fin de evitar la proliferación de estafas en Internet y la indefensión que tienen algunas personas con vulnerabilidad que no conocen la mecánica de funcionamiento de las redes sociales, o anuncios por Internet. Y es por ello, por lo que muchas personas caen en la trampa del estafador informático, y con perjuicio económico importante para personas a quienes no les sobra, precisamente, el dinero y que han optado por usar el canal de Internet pese a sus escasos conocimientos, pero que lo hacen por las dificultades que tienen para desplazarse por la calle para adquirir esos bienes de consumo, o cuando estos escasean y la “comodidad” aparente que les da internet para adquirir aquello que precisan sin moverse de casa.

Es bueno que se conozca cómo funciona internet, pero al mismo tiempo es preciso que los ciudadanos conozcan lo que está pasando en la red y cómo hay que protegerse de estas acciones ilícitas, para evitar que los autores encuentren en internet un “caldo de cultivo” abonado para conseguir sus fines.

El reclamo está dirigido, sobre todo, a bienes que son difíciles de encontrar y su publicidad por Internet es llamativo para aquellas personas que confían en que todo lo que se publicita en las redes sociales no lleva detrás una trampa dirigida al enriquecimiento económico y al fraude a terceros.

Sería conveniente, por ello, un protocolo dirigido a aquellas personas que necesitan un mayor conocimiento de las estafas informáticas y qué anuncios o correos electrónicos deben rechazar y actuar de forma prudente para no dar sus datos por Internet a nadie, y evitar la reiteración de estafas informáticas que se están proliferando hoy en día, y todavía con más frecuencia cuando las circunstancias, o problemas, se acrecientan en la sociedad, que es, precisamente, de lo que se aprovechan los autores para incrementar la delincuencia informática bajo el abrigo del criterio de la necesidad de algunas personas por adquirir determinados bienes y las dificultades de movilidad que tienen, lo que les hace ser especialmente vulnerables ante cualquier anuncio en el que se recaben sus datos, o se pida su número de cuenta para llevar a cabo la estafa informática.

En estos casos, la publicidad respecto a medidas de autoprotección es absolutamente fundamental y difundirla a toda la sociedad para evitar que los desaprensivos que no tienen problema alguno en atacar a personas vulnerables sigan llevando a cabo actuaciones en perjuicio de muchos ciudadanos que necesitan posiblemente esos bienes por sus circunstancias personales, y que no solamente no van a disponer de ellos, sino que van a tener un perjuicio económico en sus reducidas cuentas corrientes. Este es el avance de una sociedad en la que muchos de los individuos que la integran son cada vez más peligrosos y con menos escrúpulos. Parece que todo da igual y que todo vale con tal de enriquecerse. Mal rumbo social.